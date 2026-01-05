Традиционное пиво стремительно сдаёт позиции: что вместо него?

За первые десять месяцев 2025 года общий объем пивного рынка в Латвии уменьшился на 8%, в стоимостном выражении - на 6,6%, что во многом было обусловлено ростом цены пива на 1,5% за литр. В то же время сегмент безалкогольного пива продолжает расти и составляет 3% общего объема потребления пива и 3,6% рыночной стоимости.

В первые десять месяцев 2024 года эти показатели составляли соответственно 2,3% и 2,9%.

Такая тенденция наблюдается не только в Латвии, но и по всей Европе. Безалкогольное пиво больше не является нишевым продуктом, а представляет собой быстрорастущую и важную часть культуры употребления пива.

Европейские пивовары подчеркивают, что каждый пятнадцатый сорт пива в Европейском союзе сегодня является безалкогольным - в общей сложности это 2,2 млрд литров в год.

"Безалкогольное пиво - это не модный тренд, а результат изменения потребительских привычек, отражающий выбор потребителей в пользу качества, истории бренда и вкуса. Оно расширяет доступность пивной культуры, предлагая возможность наслаждаться этим напитком и тем, кто не употребляет алкоголь, старается сократить его потребление или ищет альтернативы. Рост этого сегмента в Латвии стимулируется не только импортом, но и местными брендами. Объемы реализации традиционных местных безалкогольных пивных брендов с 2023 года увеличились более чем вдвое", - рассказывает руководитель бренда "Mežpils alus" Иева Анита Риекста.

Продажи безалкогольного пива наиболее стремительно растут в Риге и в крупных торговых сетях. В небольших магазинах продажи этой категории пива растут медленнее.

(Delfi.lv)