Традиционное пиво стремительно сдаёт позиции: что вместо него?

5 января, 2026 10:37

Новости Латвии 0 комментариев

Потребление безалкогольного пива в Латвии демонстрирует стремительный рост - за последние два года этот сегмент вырос на 45%, в стоимостном выражении - на 50%, а удельный вес безалкогольного пива в общем потреблении - с 2% до 3%, свидетельствуют данные международной компании по исследованию рынка и аналитике данных "Nielsen".

За первые десять месяцев 2025 года общий объем пивного рынка в Латвии уменьшился на 8%, в стоимостном выражении - на 6,6%, что во многом было обусловлено ростом цены пива на 1,5% за литр. В то же время сегмент безалкогольного пива продолжает расти и составляет 3% общего объема потребления пива и 3,6% рыночной стоимости.

В первые десять месяцев 2024 года эти показатели составляли соответственно 2,3% и 2,9%.

Такая тенденция наблюдается не только в Латвии, но и по всей Европе. Безалкогольное пиво больше не является нишевым продуктом, а представляет собой быстрорастущую и важную часть культуры употребления пива.

Европейские пивовары подчеркивают, что каждый пятнадцатый сорт пива в Европейском союзе сегодня является безалкогольным - в общей сложности это 2,2 млрд литров в год.

"Безалкогольное пиво - это не модный тренд, а результат изменения потребительских привычек, отражающий выбор потребителей в пользу качества, истории бренда и вкуса. Оно расширяет доступность пивной культуры, предлагая возможность наслаждаться этим напитком и тем, кто не употребляет алкоголь, старается сократить его потребление или ищет альтернативы. Рост этого сегмента в Латвии стимулируется не только импортом, но и местными брендами. Объемы реализации традиционных местных безалкогольных пивных брендов с 2023 года увеличились более чем вдвое", - рассказывает руководитель бренда "Mežpils alus" Иева Анита Риекста.

Продажи безалкогольного пива наиболее стремительно растут в Риге и в крупных торговых сетях. В небольших магазинах продажи этой категории пива растут медленнее.

(Delfi.lv)

Главные новости

Предписано устранить: Генпрокуратура завершила проверку партии «Стабильности!»
Важно

Предписано устранить: Генпрокуратура завершила проверку партии «Стабильности!»

Штраф до 280 евро: пойдут проверки детекторов дыма?
Важно

Штраф до 280 евро: пойдут проверки детекторов дыма?

Журнал «Miljonārs» опубликовал новый ТОП-10 самых богатых жителей Латвии
Важно

Журнал «Miljonārs» опубликовал новый ТОП-10 самых богатых жителей Латвии

This is Хорошо? Стас Давыдов вступил в ряды партии «Прогрессивных»

12:31

Важно 0 комментариев

Известный латвийский блогер, автор YouTube программы "This is Хорошо" сообщил на своей странице в Facebook, что решил знаться политикой. А для этого вступил в партию "Прогрессивные", которая, по словам Давыдова, "полностью соответствует его идеям и интересам".

Читать
Без обнимашек мозг работает хуже: учёные нашли неожиданную причину

12:24

Азбука здоровья 0 комментариев

Тёплые объятия приятны не только эмоционально — они помогают мозгу понять простую, но фундаментальную вещь: это моё тело.

Читать

Мэр Риги: у дома на улице Баускас будет иная судьба, чем у дома на улице Мелнсила

12:17

Новости Латвии 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс пообещал, что у пострадавшего при взрыве газа дома на улице Баускас будет иная судьба, чем у дома на улице Мелнсила в Агенскалнсе, который после взрыва газа в 2020 году до сих пор находится в полуразрушенном состоянии.

Читать

Через год Вантовый мост придется закрыть: рижский мэр

12:10

Важно 0 комментариев

Если в ближайшее время в Риге не будет начата реконструкция Вантового моста, в 2027 году его придется закрыть, заявил в интервью Латвийскому радио мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

Читать

Предписано устранить: Генпрокуратура завершила проверку партии «Стабильности!»

12:05

Важно 0 комментариев

Генеральная прокуратура завершила проверку соответствия деятельности партии «Стабильности!» требованиям Закона о политических партиях и вынесла партии предупреждение, выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Читать

Чей это фонд под именем Раймонда Паулса? Марис Краутманис

12:00

Латышские СМИ 0 комментариев

Перед Рождеством разразился скандал из-за использования имени Раймонда Паулса при организации частного грандиозного концерта без согласия Маэстро. Похоже, что беда еще больше – за грандиозным концертом «Manai Dzimtenei» («Манай Дзимтеней», "Моей Родине) скрывается тщательно продуманная коммерческая схема, истинная цель которой известна только самим организаторам, но формальная и публично обнародованная – демонстрация уважения к любимому маэстро Раймонду Паулсу – к таким выводам приводят изучение данных в Реестре предприятий и сравнение их с информацией, предоставленной самими организаторами в открытом доступе.

Читать

KNAB и VDD заявляют о риске скрытой агитации и влиянии РФ на грядущих выборах

11:58

Новости Латвии 0 комментариев

В этом году во время предвыборной кампании в Латвии ожидается увеличение доли скрытой агитации, а наибольший риск для честного проведения выборов в Сейм может представлять деятельность России и ее союзника Беларуси в сфере информационного влияния, заявили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB, БПБК) и Службе государственной безопасности (VDD, СГБ).

Читать