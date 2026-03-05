Мужа берут, а жену и детей нет — они граждане РФ: Эстония эвакуирует из Омана не всех? (2)

На организованный эстонским МИДом первый эвакуационный рейс из Маската (Оман) в Таллин могут попасть не все желающие. Как сообщает Rus.ERR, в редакцию обратилась семья, в которой вернуть в Эстонию власти якобы готовы только супруга. У него эстонское гражданство. А вот его жене Елизавете - гражданке России с постоянным видом на жительство Эстонии - в регистрации, как уверяет женщина, отказали. В МИДе говорят, что такого быть не должно.

Муж получил подтверждение на эвакуационный рейс, однако его жене и детям - также гражданам РФ - в возможности улететь в Эстонию отказали.

"Если моему супругу сегодня во второй половине дня пришло подтверждение, то я и дети получили отказ. В ответе МИД посоветовал мне связываться с российскими властями. Но я уже лет 10 там не бывала", - описала свою историю жительница Эстонии.

Согласно информации с сайта МИД Эстонии, эвакуационные рейсы предназначены только для граждан Эстонии и их членов семьи (супругов и несовершеннолетних детей), а также для лиц без гражданства. Теоретически жена и дети могут быть включены в список, так как формально являются членами семьи гражданина Эстонии, но на практике, как показывает случай, возможно и иное.

В Министерстве иностранных дел пояснили, что в целом семьи, где один из супругов является гражданином Эстонии, должны иметь возможность лететь вместе. При этом уточнили, что подобные случаи, как описанный порталом, рассматриваются в индивидуальном порядке. "По нашей информации, семья может попасть на рейс", - прокомментировала представитель МИД Керстин Мересма.

 

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

