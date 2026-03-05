Муж получил подтверждение на эвакуационный рейс, однако его жене и детям - также гражданам РФ - в возможности улететь в Эстонию отказали.

"Если моему супругу сегодня во второй половине дня пришло подтверждение, то я и дети получили отказ. В ответе МИД посоветовал мне связываться с российскими властями. Но я уже лет 10 там не бывала", - описала свою историю жительница Эстонии.

Согласно информации с сайта МИД Эстонии, эвакуационные рейсы предназначены только для граждан Эстонии и их членов семьи (супругов и несовершеннолетних детей), а также для лиц без гражданства. Теоретически жена и дети могут быть включены в список, так как формально являются членами семьи гражданина Эстонии, но на практике, как показывает случай, возможно и иное.

В Министерстве иностранных дел пояснили, что в целом семьи, где один из супругов является гражданином Эстонии, должны иметь возможность лететь вместе. При этом уточнили, что подобные случаи, как описанный порталом, рассматриваются в индивидуальном порядке. "По нашей информации, семья может попасть на рейс", - прокомментировала представитель МИД Керстин Мересма.