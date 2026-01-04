«Никто со стороны нас не защитит»: эксперт — о том, откуда Латвия получит помощь при вторжении

Даукштс понимает значение дипломатии, но считает самым важным готовность самого населения оборонять своё государство, свою территорию, быть убеждёнными в дальнейшем существовании своего государства: "Никто нас не защитит, кроме нас самих".

Политолог отметил, что страны будут готовы защищать друг друга лишь тогда, если те сами будут себя защищать: "Если мы позволим ещё раз пролететь одному летательному аппарату, дрону над Латгалией, это плохо. Не с какой-либо военной, экономической точки зрения плохо, а с духовной. Самое главное - показать, что мы готовы ответить силой на силу. Иначе никак. Это готовность народа быть уверенным в своих действиях в дальнейшем развитии".

Говоря об отсутствии Латвии на переговорах о мире, эксперт заявил, что Латвия там будет тогда, когда мы будем готовы к каким-то потерям: "Пока народ не готов что-то потерять, что-то приобрести и сам себя защищать, никто со стороны нас защищать не будет".