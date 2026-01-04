Скончалась писательница Нора Икстена

Наиболее известное произведение Икстены - роман "Материнское молоко" [Mātes piens], по которому был снят одноимённый фильм. Писательница - автор семи романов, нескольких сборников рассказов, биографий и эссе.

Обладательница ряда наград международного и местного масштаба.

Родилась 15 октября 1969 года в Риге.

В 1992 году окончила ЛУ по специальности "латышская филология". В 1994-95 гг. изучала английский язык и литературу в Колумбийском университете в штате Миссури.

Дебютировала в литературе биографией довоенной писательницы и политической деятельницы Анны Румане-Кенини.

Произведения Норы Икстены переводились на английский, грузинский, датский, итальянский, литовский, македонский, немецкий, русский, французский, хинди, шведский, эстонский языки.

Писательница активно участвовала в процессах формирования государственной политики в области культуры.