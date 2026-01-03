Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Отношение криминальное»: внучка пациентки жалуется на условия в больнице

Редакция PRESS 3 января, 2026 16:33

0 комментариев

LETA

Не секрет, что иногда в медучреждениях близким пожилых людей заявляют: "А что вы хотите, всё-таки возраст..." Другой вопрос, какова причина этого: нежелание лечить, отсутствие эмпатии или совести либо действительно отсутствие возможностей вылечить человека? 

Жительница Елгавы Алисе жалуется на отношение медиков к её бабушке в Елгавской городской больнице: мало того, что она сломала бедро накануне Нового года и провела праздник в палате, так ещё и не получает, как считает внучка, адекватного её состоянию лечения. 

Вот что написала Алисе в соцсети "Х":

"Поздно вечером 30 декабря бабушка сломала бедро, Служба неотложной медицинской помощи отвезла в Елгавскую больницу. За два дня бабушку так напичкали лекарствами, что она перестала понимать, где находится, и не может говорить. Отношение криминальное, врач открыто ухмыляется в лицо: ха-ха, чего вы хотите, такой старый человек, ничего ждать не приходится".

В комментариях она продолжила свой пост:

"Неужели, чтобы где-то что-то нормально происходило, нужно жаловаться и воевать, причём публично и громко? Мама вчера медсёстрам замечание сделала - почему бабушка в кровати лежит поперёк, в неестественной позе, почему обычные лекарства ей не дали, зачем так лекарствами напичкали, почему рубашка запачкана? Они пожимают плечами.

Мы обязательно напишем на это жалобу в Национальную службу здоровья и продолжим бороться с медперсоналом Елгавской больницы за достойное отношение и профессиональное лечение нашей бабушки, потому что, если человек пожилой, это не означает, что к ней можно относиться как к кому-то маловажному. Просто кошмарно".

Комментаторы дали Алисе совет - забрать бабушку из Елгавской больницы и перевезти её в Ригу, в больницу травматологии и ортопедии либо во 2-ю больницу. Но, увы, попытка не удалась: "Мы попытались сегодня перевезти, созвонились и с больницей травматологии и ортопедии, и со 2-й больницей, они были готовы принять, если врач травматологического отделения Елгавской больницы договорится с их врачами. Он посчитал, что не видит причины для перевозки, на этом всё и закончилось".

Откликов на пост Алисе довольно много, большинство советуют ей бороться и добиваться своего, есть, впрочем, и те, кто считает такую борьбу напрасной тратой сил, но их немного. Часто в комментариях делятся своим опытом - не только в Елгавской, но и в других больницах:

- О Елгавской больнице приходилось слышать, что ничего хорошего там нет.

- Пока моя бабушка ела, вторая женщина отправляла естественные надобности на горшке, который принесли, потому что нет туалета.

- Очень не повезло, что попали в Елгавскую больницу. Моя мама пару раз там лечилась. Один раз после операции подхватила воспаление лёгких, потому что никого не заботило, что она лежит не накрытой. В другой раз я везла подушку, которую оставила "бедной" больнице богатого самоуправления Равиньша [председатель Елгавской городской думы - Ред.

- Это зависит, какая смена! У коллеги ребёнок сломал руку, человек, делавший рентген, сказал, что перелом, а доктор - что нет. На следующий день, когда рука распухла, при помощи доктора-родственницы выяснилось, что сломана! 

- Не знаю, как в этом случае, но со мной и моими близкими бывали случаи, когда из больницы увозили домой без осмотра. "С этим иди к семейному" или "кончай симулировать", или "это мы не лечим".

- От хреновых медиков слышала, что за стариками с бёдрами нет смысла особо заботиться - так и так, мол, в ближайшее время умрут.

- Да, в больницах есть такая мода - без толку пичкать снотворными.

- О Елгавской больнице уже годами отзывы ну очень плохие.

- Моего родственника тоже не хотели оперировать из-за возраста (даже адекватно обследовать, потому что отказались делать КТ), хотя человек месяц назад побывал в путешествии и в целом физически активен. В результате множества звонков, гнева и испорченных нервов удалось оформить перевод в больницу травматологии и ортопедии. Прооперировали на следующий день...

- Жаловаться в инспекцию здоровья можно, но результата не будет. Там людям важнее оправдывать врачей и медучреждения, чем заступаться за элементарные права пациентов. Бессмысленное учреждение, стоящее на стороне врачей. Увы.

- Если можно, поскорее вон из этого заведения! Я сама елгавчанка и испытала на себе, какие ужасы там происходят (например, иглы, оставленные в организме после операции). Здоровья бабушке!

- Два врача из этой больницы мне со вздохом признались, что, увы, Елгавская больница - это место, где смерть намного вероятнее, чем выздоровление. Из-за многих факторов. Только родильное отделение на хорошем уровне, всё остальное - слёзы.

- Скорее всего, хирургов нет на месте, выходные. Накачали лекарствами, чтобы не болело, но это ненормально, там должна быть операция.

- Обязательно устройте скандал, чтобы они по рогам получили. Похоже, они привыкли, что никто не протестует, поэтому и ухмыляются. Боритесь!!!

- Читаю - это история моей бабушки, только в Добельской больнице. Её так накачали лекарствами, что она никого не узнавала. В самом деле было ощущение, что там все ждут, что вот-вот умрёт. Бедро так и не прооперировали...

- Это очень распространённое отношение к людям в возрасте в нашей стране просто нестерпимо. Только что у близкого человека подозрение на инсульт врачи два дня толком не старались даже подтвердить. В конце концов - оно. Когда в самом деле углубились. Но и в 80 лет человек ещё хочет и МОЖЕТ прожить ещё 10 лет.

- За три дня её ещё не прооперировали? Везите срочно в Гайльэзерс или на Дунтес, там умеют оперировать.

- Добро пожаловать в реальную жизнь. С моей бабушкой было то же самое, только чуть иначе. Отвезли в приёмное своим ходом, вечером забрали - полностью лежачий овощ, нуждающийся в уходе. Хоть бы дяденька Брейвик этих докторишек навестил.

- Увы, то же самое и с Видземской больницей. Даже выписывают полубольного человека, чтобы умер дома и не портил статистику.

 

