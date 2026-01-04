Президент США заявил, что американские нефтяные компании займутся восстановлением нефтяной инфраструктуры Венесуэлы и начнут получать доходы «для страны». При этом он не уточнил, каким образом США планируют взять на себя управление государством. Подтверждений контроля американской стороны над венесуэльскими органами власти или административными зданиями в Каракасе не приводится.

Николас Мадуро, которого захватил американский спецназ. Согласно подписи, президент Венесуэлы находится на борту десантного корабля «Иводзима».

Пятичасовая операция с участием 150 самолетов и беспилотников

Высший военачальник США, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн рассказал в подробностях об операции по захвату Николаса Мадуро.

На совместной с президентом Трампом пресс-конференции генерал Кейн сообщил, что эта подготовка к операции — слежка за Мадуро, сбор разведданных, тренировки и отработка взаимодействия военных — длилась несколько месяцев.

По словам Кейна, все было готово уже к декабрю, но затем участникам операции пришлось несколько недель ждать подходящей погоды. Наконец, в ночь на 3 января установилась нужная погода. В 22:46 по времени Восточного побережья США президент Трамп отдал приказ о начале операции.

В воздух с 20 баз, по словам генерала Кейна, одновременно поднялись более 150 самолетов и беспилотников. Затем с авианосца в Карибском море вылетели вертолеты с группой захвата, в состав которой вошли и представители Министерства юстиции (им предстояло очно предъявить обвинение Мадуро). Вертолеты, по словам генерала, летели на высоте 30 метров над водой. В это время самолеты и дроны начали наносить удары по венесуэльской ПВО.

В 02:01 ночи по Каракасу (на час больше, чем на Восточном побережье США) вертолеты долетели до резиденции Мадуро. С воздуха их по-прежнему прикрывали самолеты и беспилотники.

По вертолетам с земли открыли огонь, те ответили. Венесуэльцы попали по одному вертолету, но, по словам генерала Кейна, не вышел из строя и вернулся с задания вместе со всеми.

Затем группа захвата пленила Николаса Мадуро и его жену Силию, вертолеты поднялись в воздух и в 3:29 по Восточному побережью США, то есть, через 4 часа и 43 минуты после начала операции, сели на авианосце «Иводзима».

Генерал Дэн Кейн в самом начале своего рассказа подчеркнул, что опустит многие подробности, чтобы не раскрывать методы и тактику подобных операций.

Генерал Кейн несколько раз по ходу рассказа заявил, что такая операция, в которой взаимодействуют авиация, морские силы, космические силы, морская пехота и другие виды и рода войск, под силу исключительно вооруженным силам Соединенных Штатов.

Дополнение:

Телекомпания CNN сообщает, ссылаясь на осведомленный анонимный источник, что по ходу пленения Мадуро несколько американских военных получили не опасные для жизни осколочные и пулевые ранения.

Дональд Трамп, отвечая на пресс-конференции на уточняющие вопросы, сказал, что по ходу захвата было «много стрельбы».

По словам Трампа, Мадуро пытался скрыться в некоем убежище «из сплошной стали», но американские военные не дали ему этого сделать.

В завершение заявления Трамп предупредил венесуэльских политиков и военных, что их «постигнет судьба Николаса Мадуро», если они не будут, по его словам, «справедливы по отношению к своему народу». Он также отметил, что американские военные готовы к «второй, более мощной волне» ударов, однако считает ее ненужной.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что госсекретарь США Марко Рубио якобы контактировал с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, которая, по утверждению президента США, согласилась «делать то, что мы считаем нужным, чтобы снова сделать Венесуэлу великой». Информация о таких контактах официально не подтверждена. Трамп также допустил возможность присутствия американских военных на территории страны.

Ранее в интервью Fox News Трамп сообщил, что Николас Мадуро и его жена Силия Флорес находятся на военном корабле и будут доставлены в Нью-Йорк. По его словам, их эвакуировали на вертолетах. Источники ABC News утверждают, что Мадуро сначала доставят на базу Гуантанамо на Кубе, а затем самолетом перевезут в Нью-Йорк, где супруги, как ожидается, предстанут перед судом по ряду обвинений, включая наркотерроризм и экспорт кокаина.

Трамп также раскрыл детали операции по захвату Мадуро, заявив, что американские военные для подготовки построили копию одного из домов, где он проживал. По его словам, задержание произошло в момент, когда семья пыталась укрыться в «безопасной комнате». Президент США отметил, что наблюдал за операцией в прямом эфире. Он также сообщил, что один из американских вертолетов был подбит, несколько военнослужащих получили ранения, но смогли покинуть Венесуэлу.

По данным The Washington Post, в подготовке операции участвовали сотрудники ЦРУ, которые установили местонахождение Мадуро и его супруги. Бойцы элитного подразделения «Дельта», переброшенные с Ближнего Востока и из Северной Африки, в течение нескольких недель изучали маршруты и места его пребывания. Эти сведения в общих чертах подтвердил председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн, заявивший, что в операции были задействованы более 150 самолетов и вертолетов, размещенных на 20 военных базах.

Анализ: чего на самом деле Трамп хочет от Венесуэлы

Том Бейтман Корреспондент Би-би-си в Госдепе США:

Из заявлений Дональда Трампа у меня сложилось впечатление, что у США нет какого-либо конкретного плана, как добиться желаемого от Венесуэлы, кроме явных угроз в адрес де-факто лидера страны, вице-президента Делси Родригес.

Но Трамп не скрывал, что США хотят получить доступ к венесуэльским нефтяным месторождениям.

Это намерение было представлено под видом обещания поделиться богатством с народом Венесуэлы — и также прозвучало вместе с требованием Трампа установить «стабильность» в стране, соседствующей с США.

Он заявил, что госсекретарь США Марко Рубио говорил с Родригес, которая вела себя «благосклонно» и проявила готовность подчиниться.

Однако слова самой Родригес, прозвучавшие вскоре после этого, таким заявлениям, судя по всему, противоречили. В телевизионном обращении к народу она заявила, что правительство Венесуэлы готово защищать страну, и подчеркнула, что Мадуро все еще является президентом.

Трампа несколько раз спрашивали о подробностях, но он, по своему обыкновению, отвечал неоднозначно.

В ответ на вопрос, намерены ли США отправлять в Венесуэлу войска, он лишь сказал, что не боится присутствия в стране военных.

А когда Трампа спросили о лидере оппозиции Марии Корине Мачадо, Трамп ответил, что ей будет трудно управлять Венесуэлой, поскольку у нее нет народного «уважения».

Для некоторых в Венесуэле, в особенности для сторонников Мадуро, эти заявления будут свидетельством того, что Трампа не интересует демократическое или справедливое будущее страны, и его единственная цель — заполучить доступ к ее нефтяному богатству.

Он достал всех

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на протяжении последних лет неоднократно демонстрировал ненадёжность в переговорах с внешними партнёрами, что в итоге привело к утрате доверия со стороны ключевых игроков.

Так, по данным источников, договорённости с США, касавшиеся электорального процесса и предполагавшие в том числе ослабление позиций Хуана Гуайдо, не были выполнены в полном объёме. Аналогичным образом складывались отношения с Китаем: Пекин предоставлял финансовую поддержку, однако взамен не получал ожидаемых политических и экономических шагов со стороны Каракаса. В результате Мадуро оказался в ситуации, при которой его действия вызвали раздражение как в Вашингтоне, так и в Пекине.

На этом фоне администрация Дональда Трампа, по всей видимости, отказалась от дальнейших попыток договориться с венесуэльским лидером и сделала ставку на силовой сценарий. Китай, судя по косвенным признакам, был осведомлён о развитии ситуации. В экспертной среде обсуждается версия о том, что специальный представитель КНР мог предложить Мадуро добровольно покинуть пост незадолго до начала операции. Показательной стала и реакция Пекина: спустя примерно 12 часов после событий МИД КНР ограничился стандартным заявлением о «возмутительности происходящего», не предприняв практических шагов.

Дополнительным фактором ослабления позиций Мадуро стало нарастающее недовольство внутри его ближайшего окружения. Закулисные договорённости с внешними игроками традиционно рассматривались элитами как источник политических и финансовых дивидендов. Отказ от выполнения обязательств лишал эти группы потенциальной выгоды, усиливая разочарование и внутренние противоречия.

По мнению источников, именно этим может объясняться пассивность армии в критический момент. В результате спецподразделение «Дельта» смогло высадиться в непосредственной близости от президентского дворца — примерно в двух километрах — и, как утверждается, получило гарантированный коридор для продвижения без столкновений. При этом охрана резиденции оказалась существенно слабее, чем ожидалось, что также стало предметом обсуждения среди аналитиков.

Россия может потерять миллиарды

Падение режима Николаса Мадуро, который был захвачен американским спецназом и предстанет перед судом Нью-Йорка по обвинению в наркотерроризме, подвесило в воздухе судьбу миллиардов долларов инвестиций и кредитов, которые Венесуэла получила от России.

По подсчетам Reuters, с 2006 по 2017 год Кремль выделил в общей сложности $17 млрд венесуэльскому правительству, а также государственной нефтяной компании страны PDVSA.

Первые деньги — $2,2 млрд — получил предшественник Мадуро Уго Чавес, который в 2009 заключил контракт на закупки российского оружия — танков Т-72 и зенитных комплексов С-300. Спустя 8 лет Венесуэла была должна Москве уже $3,5 млрд, вернуть которые не могла из-за экономического кризиса и санкций. В 2017 году Владимир Путин и Мадуро договорились отсрочить платежи по этому займу на 10 лет, с выплатой основной суммы в 2024-27 гг.

В конце 2010-х крупным кредитором Мадуро стала «Роснефть», в обмен получившая доли в крупных нефтедобывающих проектах Венесуэлы. Российские деньги правительство Мадуро использовало, чтобы избежать дефолта по долгу, расплачиваясь к Кремлем нефтью, которую на мировом рынке перепродавала «Роснефть», рассказывали источники Reuters. В 2020 году, после введения санкций в отношении PDVSA, «Роснефть» продала все активы в Венесуэле специально созданной госструктуре «Росзарубежнефть», полностью принадлежащей государству.

Теперь же судьба венесуэльских нефтяных месторождений оказалась в руках администрации Дональда Трампа, который обвинил Венесуэлу в «краже» нефти у США. «Мы построили венесуэльскую нефтяную промышленность с помощью американского таланта, напора и умений, а социалистический режим украл ее у нас», — заявил Трамп. Он добавил, что США намерены отроить заново венесуэльскую инфраструктуру и «продавать очень много нефти» в том числе другим странам.

По словам Трампа, проблем с Россией из-за операции в Венесуэле не будет, а с Путиным судьбу Мадуро он «никогда» не обсуждал.

Что дальше?

После атаки с публичными заявлениями выступили представители венесуэльских властей, включая вице-президента Делси Родригес, министра внутренних дел Диосдадо Кабельо, генерального прокурора Тарека Уильяма Сааба и министра обороны Владимира Падрино Лопеса. Они осудили действия США и призвали граждан защищать страну.

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что для страны «настало время свободы». По ее мнению, Венесуэлу должен возглавить кандидат в президенты на выборах 2024 года Эдмундо Гонсалес Уррутия. Она также заявила, что Мадуро предстанет перед международным правосудием за преступления против венесуэльцев и граждан других стран.

По данным газеты El Nacional, 3 января улицы Каракаса были практически пусты: у немногочисленных работающих супермаркетов и аптек выстраивались очереди, метро и автобусы не функционировали. В центре столицы, по сообщениям журналистов, на улицы вышли сторонники свергнутого президента, требуя его возвращения.

Другая жительница Каркаса, рассказав Би-би-си о событиях ночи — оглушительных взрывах, самолетах над городом, неизвестности и появившихся только утром сообщениях о пленении Мадуро, дальше сообщила: «Пока по всему городу люди сидят по домам, но некоторые побежали в аптеки и супермаркеты, чтобы накупить как можно больше всего, потому что неопределенность все еще огромная».

«Конечно, мы невероятно рады, что Мадуро убрали, но в Венесуэле ещё остались важные фигуры режима, у которых есть власть, чтобы держать нас в страхе, — продолжила эта девушка. — Мы не знаем, что здесь будет дальше, не знаем, когда можно будет спокойно выйти из дома. Многие в Венесуэле и Каракасе начали праздновать, и это правильно, но мы все-таки настороже, ждем, что еще может произойти».

Житель Венесуэлы, лично знакомый корреспондентам Би-би-си, рассказал, что в супермаркеты в Каракасе и других городах выстроились «километровые» очереди. Фото одной такой очереди он опубликовал в закрытом посте в инстаграме. Улицы же в Каракасе, по его словам, безлюдны, видны только танки и военные. «Много неопределенности, мне с трудом верится, что у этой гидры не вырастут новые две головы», — говорит этот местный житель.

Министерство юстиции США опубликовало новое обвинительное заключение против Мадуро, ранее уже обвинявшегося американскими властями в 2020 году. В документе утверждается, что он участвовал в организации перевозок кокаина еще в 2000-е годы, а позднее, занимая пост министра иностранных дел, предоставлял наркоторговцам дипломатические паспорта и обеспечивал прикрытие перевозок средств от продажи наркотиков. В обвинении также говорится, что на посту президента Мадуро допустил расцвет коррупции, связанной с наркобизнесом. Среди фигурантов дела названы его жена Силия Флорес, сын Николас Мадуро Герра, а также министр внутренних дел Диосдадо Кабельо.

США обвиняют Мадуро и его окружение в сотрудничестве с колумбийскими группировками FARC и ELN, мексиканскими картелями «Синалоа» и «Лос-Сетас», а также венесуэльской группировкой «Трен де Арагуа».