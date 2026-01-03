Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 3. Января Завтра: Miervalda, Miervaldis, Ringolds
Доступность

В праздники обокрали кафе «Ёжик в тумане» и крафтовый бар по соседству

tv3.lv 3 января, 2026 13:08

Новости Латвии 0 комментариев

Выходные на Рождество и в Новый год стали тревожными днями для хозяев кафе "Ёжик в тумане" в столичном микрорайоне Тейка и крафтового бара-пивоварни Alus darbnīca Teika. Оба заведения обокрали - с разницей в четыре дня. Хозяева высказывают разные варианты, кто бы это мог быть, сообщает программа Degpunktā.

Кристапсу, хозяину "Ёжика в тумане", расположенного в районе Тейки, незадолго до Рождества поздно вечером позвонил охранник - кто-то вломился в помещение кафе. Кристапс сообщил: "Констатирован взлом. Я выехал на место происшествия, посмотрел камеры в процессе поездки, ничего видно не было. Мы увидели, что дверь взломана и повреждена. С охранником вошли в помещение, обошли углы, чтобы проверить, не осталось ли чего. Констатировали, что кассу обокрали".

По прибытии полиции Кристапс написал протокол и передал материалы видеонаблюдения стражам закона. При просмотре записей действия вора более-менее стали ясны.

Этот мужчина был замечен ходящим примерно четыре минуты вокруг бара, затем он наконец решил взломать дверь для персонала. Кристапс думает, что для этого был использован лом. Далее взломщик нашёл кассу, быстро обчистил её и убежал, унеся с собой 150 евро. Никто не заметил похитителя.

Всего несколько дней спустя произошла кража в соседнем заведении - Alus darbnīca Teika. Его владельцу охранник позвонил в пять утра. В кассе в тот вечер сумма была несколько крупнее, чем ранее в "Ёжике в тумане", этот вор тоже ушёл с добычей. Примечательно, что в обоих случаях охрана не могла прибыть на время происшествия вовремя - до поимки преступника не хватило одной минуты. Владельцы теряются в догадках - связаны обе кражи между собой, совершил их один и тот же человек или всё же воров было двое?

"Там одежда, конечно, другая. Трудно понять. По движениям тела на самом деле выглядит похоже. Камеры под разными углами. Так что, возможно, это один и тот же человек, но могут быть и двое", - рассуждает Кристапс.

На видео из крафтового бара видно, что преступник достаёт ключ от кассы из выдвижного ящика и без труда открывает кассовый аппарат. А в случае "Ёжика в тумане" работу вора ещё больше облегчило то, что ключ был оставлен в замке кассы и нужно было просто его повернуть.

"Мы получили хороший урок. Я почитал комментарии в интернете о том, что в кассе нельзя оставлять деньги для размена, да, это наша вина, я это признаю. Но впредь мы так делать не будем", - обещает Кристапс. 

Владельцы и персонал обоих заведений поддерживают хорошие отношения между собой, и Кристапс сказал, что обязательно обсудит случившееся с соседом. Оба хозяина надеются, что виновных, будь то один человек или двое, удастся поймать с помощью полиции и видеозаписей.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Трамп: мы будем решать, что дальше делать с Венесуэлой. Что известно о захвате Мадуро
Важно

Трамп: мы будем решать, что дальше делать с Венесуэлой. Что известно о захвате Мадуро

Жилец квартиры на улице Баускас, где взорвался газ, был одиноким пенсионером — ЛТВ
Важно

Жилец квартиры на улице Баускас, где взорвался газ, был одиноким пенсионером — ЛТВ

Уехала в Италию накануне Рождества и пропала: разыскивается Диана Кудерова
Важно

Уехала в Италию накануне Рождества и пропала: разыскивается Диана Кудерова

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

От Новосибирска до Кишинёва: как в 1970-х в Риге домушников-гастролёров обезвредили

Важно 17:13

Важно 0 комментариев

Квартирные кражи всегда были одним из самых распространенных видов преступлений. И их количество существенно увеличилось после того, как жители стали массово переезжать в отдельные квартиры с их стандартными замками на входных дверях. Вскрыть их было для профессионала делом нескольких минут. А если учесть, что днем обитатели жилплощади были на работе или в школе, то воры могли беспрепятственно выносить все самое ценное.

Квартирные кражи всегда были одним из самых распространенных видов преступлений. И их количество существенно увеличилось после того, как жители стали массово переезжать в отдельные квартиры с их стандартными замками на входных дверях. Вскрыть их было для профессионала делом нескольких минут. А если учесть, что днем обитатели жилплощади были на работе или в школе, то воры могли беспрепятственно выносить все самое ценное.

Читать
Загрузка

Трамп: мы будем решать, что дальше делать с Венесуэлой. Что известно о захвате Мадуро

Важно 16:55

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Вашингтон будет принимать решения о том, что дальше делать с Венесуэлой после того, как президента страны Николаса Мадуро захватили и вывезли из страны. 

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Вашингтон будет принимать решения о том, что дальше делать с Венесуэлой после того, как президента страны Николаса Мадуро захватили и вывезли из страны. 

Читать

Ночью в Латвию вернётся мороз; а что будет днём в воскресенье?

Важно 16:50

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, ночью будет преимущественно облачно, во многих местах ожидается небольшой снег, местами на юго-западе облака временами принесут сильные снегопады и снежный покров вырастет на 2-4 см.

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, ночью будет преимущественно облачно, во многих местах ожидается небольшой снег, местами на юго-западе облака временами принесут сильные снегопады и снежный покров вырастет на 2-4 см.

Читать

«Отношение криминальное»: внучка пациентки жалуется на условия в больнице

Важно 16:33

Важно 0 комментариев

Не секрет, что иногда в медучреждениях близким пожилых людей заявляют: "А что вы хотите, всё-таки возраст..." Другой вопрос, какова причина этого: нежелание лечить, отсутствие эмпатии или совести либо действительно отсутствие возможностей вылечить человека? 

Не секрет, что иногда в медучреждениях близким пожилых людей заявляют: "А что вы хотите, всё-таки возраст..." Другой вопрос, какова причина этого: нежелание лечить, отсутствие эмпатии или совести либо действительно отсутствие возможностей вылечить человека? 

Читать

Андрей Козлов: когда на латвийских трамваях появятся флаги Венесуэлы?

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Двойные стандарты мировой политики: почему одних агрессоров мы осуждаем, а других — оправдываем? Комментирует политик и предприниматель Андрей Козлов.

Двойные стандарты мировой политики: почему одних агрессоров мы осуждаем, а других — оправдываем? Комментирует политик и предприниматель Андрей Козлов.

Читать

Уехала в Италию накануне Рождества и пропала: разыскивается Диана Кудерова

Важно 15:49

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Диану Кудерову 1959 года рождения. Последний раз она выходила на связь с родственниками 31 декабря 2025 года, о её местонахождении ничего не известно. Возможно, женщина имеет проблемы со здоровьем.

Сотрудники Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Диану Кудерову 1959 года рождения. Последний раз она выходила на связь с родственниками 31 декабря 2025 года, о её местонахождении ничего не известно. Возможно, женщина имеет проблемы со здоровьем.

Читать

Латвия передаст Украине 21 авто, в том числе внедорожник класса люкс Lincoln Navigator

Важно 15:33

Важно 0 комментариев

МВД Латвии подготовил постановление правительства об очередной передаче Украине автомашин, конфискованных у пьяных водителей и по другим уголовным делам. Это целый автопарк - 21 автомобиль, в том числе люксовый внедорожник Lincoln Navigator 22-летней давности.

МВД Латвии подготовил постановление правительства об очередной передаче Украине автомашин, конфискованных у пьяных водителей и по другим уголовным делам. Это целый автопарк - 21 автомобиль, в том числе люксовый внедорожник Lincoln Navigator 22-летней давности.

Читать