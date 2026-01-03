В праздники обокрали кафе «Ёжик в тумане» и крафтовый бар по соседству

Кристапсу, хозяину "Ёжика в тумане", расположенного в районе Тейки, незадолго до Рождества поздно вечером позвонил охранник - кто-то вломился в помещение кафе. Кристапс сообщил: "Констатирован взлом. Я выехал на место происшествия, посмотрел камеры в процессе поездки, ничего видно не было. Мы увидели, что дверь взломана и повреждена. С охранником вошли в помещение, обошли углы, чтобы проверить, не осталось ли чего. Констатировали, что кассу обокрали".

По прибытии полиции Кристапс написал протокол и передал материалы видеонаблюдения стражам закона. При просмотре записей действия вора более-менее стали ясны.

Этот мужчина был замечен ходящим примерно четыре минуты вокруг бара, затем он наконец решил взломать дверь для персонала. Кристапс думает, что для этого был использован лом. Далее взломщик нашёл кассу, быстро обчистил её и убежал, унеся с собой 150 евро. Никто не заметил похитителя.

Всего несколько дней спустя произошла кража в соседнем заведении - Alus darbnīca Teika. Его владельцу охранник позвонил в пять утра. В кассе в тот вечер сумма была несколько крупнее, чем ранее в "Ёжике в тумане", этот вор тоже ушёл с добычей. Примечательно, что в обоих случаях охрана не могла прибыть на время происшествия вовремя - до поимки преступника не хватило одной минуты. Владельцы теряются в догадках - связаны обе кражи между собой, совершил их один и тот же человек или всё же воров было двое?

"Там одежда, конечно, другая. Трудно понять. По движениям тела на самом деле выглядит похоже. Камеры под разными углами. Так что, возможно, это один и тот же человек, но могут быть и двое", - рассуждает Кристапс.

На видео из крафтового бара видно, что преступник достаёт ключ от кассы из выдвижного ящика и без труда открывает кассовый аппарат. А в случае "Ёжика в тумане" работу вора ещё больше облегчило то, что ключ был оставлен в замке кассы и нужно было просто его повернуть.

"Мы получили хороший урок. Я почитал комментарии в интернете о том, что в кассе нельзя оставлять деньги для размена, да, это наша вина, я это признаю. Но впредь мы так делать не будем", - обещает Кристапс.

Владельцы и персонал обоих заведений поддерживают хорошие отношения между собой, и Кристапс сказал, что обязательно обсудит случившееся с соседом. Оба хозяина надеются, что виновных, будь то один человек или двое, удастся поймать с помощью полиции и видеозаписей.