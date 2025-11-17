Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Жуткая находка в Москве: рабочие обнаружили сумку с частями детского тела

17 ноября, 2025 16:00

В Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружены части тела ребенка примерно 7-10 лет, пишет apollo.lv.

На востоке Москвы обнаружена страшная находка — в Гольяновском пруду рабочие, которые делали ремонт, нашли рюкзак, внутри которого находился пакет с головой ребенка. По предварительным данным, это фрагмент расчлененного тела мальчика примерно 7–10 лет.

Следственный комитет сообщает, что на шее погибшего выявлены следы удушения и гематомы, что указывает на насильственную смерть.

Позже тем же вечером другие останки тела ребенка были обнаружены на балконе жилого дома в городе Балашиха, к востоку от Москвы.

По данным правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело по факту убийства. Вчера СМИ сообщили, что, по предварительным данным, ребёнок скончался менее двух дней назад.

В преступлении призналась мать мальчика.

«На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребёнка и написала явку с повинной, но мотивы убийства объяснить не смогла», — сообщили в Следственном комитете Московской области.

Как установили следователи, женщина находилась в квартире с сыном, по какой-то причине убила его и выбросила часть тела в Гольянов пруд в Москве.

Телеграм-канал Baza утверждает, что женщина состоит на учете у психиатра, а с начала сентября ей не раз вызывали скорую из-за «странного поведения».

За защиту нашей природы назвали агентом Кремля: латвийская актриса в шоке
За защиту нашей природы назвали агентом Кремля: латвийская актриса в шоке (1)

А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык
А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык (2)

Приехала за паспортом, а там… табор! Соцсети обсуждают, кому Латвия внж выдаёт
Приехала за паспортом, а там… табор! Соцсети обсуждают, кому Латвия внж выдаёт

Урсула фон дер Ляйен предложила три варианта финансирования Украины

Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве одного из вариантов финансирования Украины.

Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве одного из вариантов финансирования Украины.

Политика Латвии глазами Пуче: на примере трёх латышских сказок

Публицист Армандс Пуче на страницах pietiek.com сравнил латвийских политиков с персонажами латышских сказок. Проведя очень занятные аналогии.

Публицист Армандс Пуче на страницах pietiek.com сравнил латвийских политиков с персонажами латышских сказок. Проведя очень занятные аналогии.

Приехала за паспортом, а там… табор! Соцсети обсуждают, кому Латвия внж выдаёт

В социальной сети Твиттер/X развернулась острая дискуссия вокруг публикации местной жительницы, обнаружившей, что Управление гражданства и миграции выдаёт виды на жительство в Латвии в том числе многодетным семьям цыганской национальности.

В социальной сети Твиттер/X развернулась острая дискуссия вокруг публикации местной жительницы, обнаружившей, что Управление гражданства и миграции выдаёт виды на жительство в Латвии в том числе многодетным семьям цыганской национальности.

А вы на еде экономите? Народ Латвии стал отказываться от привычных продуктов

Цены на продукты в Латвии продолжают расти, и жители ощущают это ежедневно. Согласно опросу банка Citadele, каждый четвёртый латвиец вынужден отказаться от части привычных продуктов, а почти 80% домохозяйств признают, что расходы на питание заметно увеличились. Несмотря на рост доходов, люди тратят осторожнее: крупные покупки откладываются, а каждая корзина в магазине планируется всё тщательнее.

Цены на продукты в Латвии продолжают расти, и жители ощущают это ежедневно. Согласно опросу банка Citadele, каждый четвёртый латвиец вынужден отказаться от части привычных продуктов, а почти 80% домохозяйств признают, что расходы на питание заметно увеличились. Несмотря на рост доходов, люди тратят осторожнее: крупные покупки откладываются, а каждая корзина в магазине планируется всё тщательнее.

Будем работать до ста? Министр благосостояния о идее повышения пенсионного возраста

В середине 2000-х годов пенсионный возраст в Латвии составлял 62,5 года, сейчас — 65 лет, но до недавнего времени планировалось, что к 2027/2028 году пенсионный возраст может составить 67 лет. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Рейниса Узулниекса (СЗК) о том, актуальны ли эти планы.

В середине 2000-х годов пенсионный возраст в Латвии составлял 62,5 года, сейчас — 65 лет, но до недавнего времени планировалось, что к 2027/2028 году пенсионный возраст может составить 67 лет. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Рейниса Узулниекса (СЗК) о том, актуальны ли эти планы.

Скользко? Ночью в кювет съехал пассажирский автобус

В ночь с воскресенья на понедельник в Ликсненской волости Аугшдаугавского края автобус с пассажирами съехал в кювет.

В ночь с воскресенья на понедельник в Ликсненской волости Аугшдаугавского края автобус с пассажирами съехал в кювет.

