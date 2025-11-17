Жуткая находка в Москве: рабочие обнаружили сумку с частями детского тела

На востоке Москвы обнаружена страшная находка — в Гольяновском пруду рабочие, которые делали ремонт, нашли рюкзак, внутри которого находился пакет с головой ребенка. По предварительным данным, это фрагмент расчлененного тела мальчика примерно 7–10 лет.

Следственный комитет сообщает, что на шее погибшего выявлены следы удушения и гематомы, что указывает на насильственную смерть.

Позже тем же вечером другие останки тела ребенка были обнаружены на балконе жилого дома в городе Балашиха, к востоку от Москвы.

По данным правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело по факту убийства. Вчера СМИ сообщили, что, по предварительным данным, ребёнок скончался менее двух дней назад.

В преступлении призналась мать мальчика.

«На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребёнка и написала явку с повинной, но мотивы убийства объяснить не смогла», — сообщили в Следственном комитете Московской области.

Как установили следователи, женщина находилась в квартире с сыном, по какой-то причине убила его и выбросила часть тела в Гольянов пруд в Москве.

Телеграм-канал Baza утверждает, что женщина состоит на учете у психиатра, а с начала сентября ей не раз вызывали скорую из-за «странного поведения».