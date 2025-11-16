«Лучше бы ничего не рисовали!» Клиентов торговой сети смутило обновление приложения (ФОТО)

В частности, клиентов торговой сети Lidl смутила новая заставка в приложении - непонятно, то ли это ко дню рождения страны, то ли к Рождеству?

"Интересно, кто тот слабый духом график, который сказал LIDL, что красная тряпка на белом фоне - это вполне хорошее тематическое приветствие для латышских клиентов в месяц национальных праздников?" - недоумевает Маргерс.

Что по этому поводу думают другие?

- Я надеюсь, что там не имеется в виду красный с латвийского флага, потому что этот цвет от него совсем далеко.

- Не надо выдумывать проблемы там, где их нет.

- А ещё альтернативно одарённый менеджер, который решил - давайте при открытии этого проклятого приложения сделаем это в виде анимации, чтобы максимально долго ждать возможности открыть свой код клиента на кассе.

- "Мы его слепили из того, что было".

- Ну, у меня в Люксембурге тоже такой же стартовый экран, никаких латвийских данных нет в профиле.

- Задача Lidl - не в том, чтобы поздравлять тебя с праздником, а в том, чтобы торговать продуктами питания.

- Это же лента для рождественских подарков! Покупки надо планировать заранее!

- Они отмечают Великую октябрьскую социалистическую революцию.

- Польский флаг. Последний лучик надежды в Европе.

- Так это рождественский бантик. Праздники аборигенов Lidl до одного места.

- Ох, лучше бы ничего не рисовали.