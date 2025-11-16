Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Лучше бы ничего не рисовали!» Клиентов торговой сети смутило обновление приложения (ФОТО)

16 ноября, 2025 19:30

0 комментариев

День провозглашения независимости Латвии, что называется, не за горами - до него осталось всего ничего. Повсюду флаги, улицы украшены к празднику. Сайты предприятий и организаций тоже украсились флажками. Но иногда украшения бывают несколько странными...

В частности, клиентов торговой сети Lidl смутила новая заставка в приложении - непонятно, то ли это ко дню рождения страны, то ли к Рождеству?

"Интересно, кто тот слабый духом график, который сказал LIDL, что красная тряпка на белом фоне - это вполне хорошее тематическое приветствие для латышских клиентов в месяц национальных праздников?" - недоумевает Маргерс.

Что по этому поводу думают другие?

- Я надеюсь, что там не имеется в виду красный с латвийского флага, потому что этот цвет от него совсем далеко.

- Не надо выдумывать проблемы там, где их нет.

- А ещё альтернативно одарённый менеджер, который решил - давайте при открытии этого проклятого приложения сделаем это в виде анимации, чтобы максимально долго ждать возможности открыть свой код клиента на кассе.

- "Мы его слепили из того, что было".

- Ну, у меня в Люксембурге тоже такой же стартовый экран, никаких латвийских данных нет в профиле.

- Задача Lidl - не в том, чтобы поздравлять тебя с праздником, а в том, чтобы торговать продуктами питания.

- Это же лента для рождественских подарков! Покупки надо планировать заранее! 

- Они отмечают Великую октябрьскую социалистическую революцию.

- Польский флаг. Последний лучик надежды в Европе.

- Так это рождественский бантик. Праздники аборигенов Lidl до одного места.

- Ох, лучше бы ничего не рисовали. 

 

 

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Отзывчивый охранник и вороватая парочка: как женщине вернули украденный телефон
Важно

Отзывчивый охранник и вороватая парочка: как женщине вернули украденный телефон

Кирштейнс: «Без вооружённого народа нет государства!»
Важно

(1)

Фестиваль Staro Rīga: шесть «Кругов света» по всему городу (ФОТО, ВИДЕО)
Важно

Фестиваль Staro Rīga: шесть «Кругов света» по всему городу (ФОТО, ВИДЕО)

Фестиваль Staro Rīga: шесть «Кругов света» по всему городу (ФОТО, ВИДЕО)

21:53

0 комментариев

До 18 ноября в столице проходит фестиваль света Staro Rīga, где можно увидеть более 40 световых объектов.

До 18 ноября в столице проходит фестиваль света Staro Rīga, где можно увидеть более 40 световых объектов.

Читать
Преступление или наказание? В Театре Чехова — «Убийство в "Восточном экспрессе"»

20:32

0 комментариев

Нынешний сезон Театра Чехова проходит под знаком детектива. Первой премьерой были "Шесть Шерлоков" - яркая, оригинальная постановка Сергея Голомазова. Теперь -  «Убийство в "Восточном экспрессе"» режиссера Лауры Грозы, ныне называющей себя просто LAURA. 

Нынешний сезон Театра Чехова проходит под знаком детектива. Первой премьерой были "Шесть Шерлоков" - яркая, оригинальная постановка Сергея Голомазова. Теперь -  «Убийство в “Восточном экспрессе”» режиссера Лауры Грозы, ныне называющей себя просто LAURA. 

Читать

«Это не отпуск!» Премьер Литвы предлагает переименовать отпуск по уходу за ребёнком

20:07

0 комментариев

Новый премьер Литвы Инга Ругинене предлагает такое переименование, потому что её не устраивает слово "отпуск", сообщает портал TV3.lt.

Новый премьер Литвы Инга Ругинене предлагает такое переименование, потому что её не устраивает слово "отпуск", сообщает портал TV3.lt.

Читать

«Перерыв — святое дело»: в соцсети завязалась бурная дискуссия об отдыхе во время работы

19:50

0 комментариев

Иногда при чтении ленты в соцсетях напрашивается мысль - зачем было это писать? Если цель изначально была, как теперь говорят, "хайпануть", то она была достигнута. Причём речь идёт не о каких-нибудь маргиналах, а о вполне успешных людях. 

Иногда при чтении ленты в соцсетях напрашивается мысль - зачем было это писать? Если цель изначально была, как теперь говорят, "хайпануть", то она была достигнута. Причём речь идёт не о каких-нибудь маргиналах, а о вполне успешных людях. 

Читать

Кирштейнс: «Без вооружённого народа нет государства!»

18:34

0 комментариев

Депутат Сейма Александр Кирштейнс, увидев сюжет ЛТВ о том, как крестьяне погнались за угонщиками и отбили у них сельхозтехнику, отреагировал на это постом в соцсети "Х".

Депутат Сейма Александр Кирштейнс, увидев сюжет ЛТВ о том, как крестьяне погнались за угонщиками и отбили у них сельхозтехнику, отреагировал на это постом в соцсети "Х".

Читать

Ночью местами в Латвии образуется снежный покров; завтра тоже ожидаются осадки

16:39

0 комментариев

Согласно прогнозу латвийских метеорологов, в понедельник по-прежнему ожидается промозглая погода, во многих местах - осадки.

Согласно прогнозу латвийских метеорологов, в понедельник по-прежнему ожидается промозглая погода, во многих местах - осадки.

Читать