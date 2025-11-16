Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Это не отпуск!» Премьер Литвы предлагает переименовать отпуск по уходу за ребёнком

tv3.lv 16 ноября, 2025 09:07

Важно 0 комментариев

Новый премьер Литвы Инга Ругинене предлагает такое переименование, потому что её не устраивает слово "отпуск", сообщает портал TV3.lt.

Об этом премьер заявила журналистам в среду, 13 ноября.

Ругинене предлагает провести публичный конкурс с участием всего общества, чтобы найти наиболее подходящее название. Если переименование состоится, соответствующие изменения будут внесены в трудовой кодекс Литвы. 

"Возможно, появятся разные мнения, хотя мне кажется, что период ухода за ребёнком нельзя назвать отпуском", - заявила премьер, ранее занимавшая должность министра социальной защиты и труда Литовской Республики.

Кроме этого, Ругинене заявила, что с целью укрепления политики в области семьи родителей, воспитывающих детей, нужно поддерживать финансово: "Должны быть включены механизмы поощрения и поддержки, чтобы мама или папа могли успешно вернуться на рынок труда".

Немного не догнали: как фермерам удалось отбить у воров угнанную технику

Важно 15:10

Важно 0 комментариев

О погоне в ночь с 13 на 14 ноября в Южнокурземском крае и о борьбе местных фермеров против преступной группировки рассказало Латвийское телевидение.

О погоне в ночь с 13 на 14 ноября в Южнокурземском крае и о борьбе местных фермеров против преступной группировки рассказало Латвийское телевидение.

Читать
Загрузка

Ночью местами в Латвии образуется снежный покров; завтра тоже ожидаются осадки

Важно 14:39

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозу латвийских метеорологов, в понедельник по-прежнему ожидается промозглая погода, во многих местах - осадки.

Согласно прогнозу латвийских метеорологов, в понедельник по-прежнему ожидается промозглая погода, во многих местах - осадки.

Читать

«Увольняют дворников!» Рижан злят неубранные дворы

Важно 14:15

Важно 0 комментариев

Зрительница программы "Без табу" оставила на автоответчике сообщение о том, что дворы сейчас грязные, дворники уволены и никто их работу не выполняет.

Зрительница программы "Без табу" оставила на автоответчике сообщение о том, что дворы сейчас грязные, дворники уволены и никто их работу не выполняет.

Читать

Ответ Херманиса Шлесерсу: я готов сотрудничать, но есть нюанс; что смущает Херманиса

Важно 14:02

Важно 0 комментариев

Как уже сообщалось, на съезде партии "Латвия на первом месте", состоявшемся 15 ноября, Шлесерс объявил, что готов создать коалицию с движением "Без партий", одним из основателей которого является режиссёр Алвис Херманис: "Если кто-то не готов голосовать за Шлесерса, то лучше проголосовать за Херманиса".

Как уже сообщалось, на съезде партии "Латвия на первом месте", состоявшемся 15 ноября, Шлесерс объявил, что готов создать коалицию с движением "Без партий", одним из основателей которого является режиссёр Алвис Херманис: "Если кто-то не готов голосовать за Шлесерса, то лучше проголосовать за Херманиса".

Читать

Елена Крейле обжаловала приговор суда за прославление Путина

Важно 13:11

Важно 0 комментариев

Прокремлёвская активистка Елена Крейле обжаловала приговор Рижского окружного суда, оставивший без изменения наказание в виде тюремного заключения за размещение российской символики и других символов, прославляющих войну, в окнах своей квартиры, как выяснило агентство LETA в суде.

Прокремлёвская активистка Елена Крейле обжаловала приговор Рижского окружного суда, оставивший без изменения наказание в виде тюремного заключения за размещение российской символики и других символов, прославляющих войну, в окнах своей квартиры, как выяснило агентство LETA в суде.

Читать

Минздрав просит у правительства 1,3 миллиона евро; двум больницам не хватает денег

Важно 13:03

Важно 0 комментариев

Эту сумму планируется передать Детской клинической университетской больнице на оплату медицинских услуг и Рижской Восточной клинической университетской больнице на обустройство зала ожидания в Клинике неотложной медицины и приёма пациентов.

Эту сумму планируется передать Детской клинической университетской больнице на оплату медицинских услуг и Рижской Восточной клинической университетской больнице на обустройство зала ожидания в Клинике неотложной медицины и приёма пациентов.

Читать

Да неужели? Каждый третий латвиец в будущем планирует приобрести жильё — опрос

Важно 12:38

Важно 0 комментариев

В Латвии 31% жителей планирует приобрести жильё в ближайшем будущем, 11% из них собираются сделать это в течение одного-двух лет, о чём информировал агентство LETA Luminor Bank, ссылаясь на проведённый опрос.

В Латвии 31% жителей планирует приобрести жильё в ближайшем будущем, 11% из них собираются сделать это в течение одного-двух лет, о чём информировал агентство LETA Luminor Bank, ссылаясь на проведённый опрос.

Читать