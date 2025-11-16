«Это не отпуск!» Премьер Литвы предлагает переименовать отпуск по уходу за ребёнком

Об этом премьер заявила журналистам в среду, 13 ноября.

Ругинене предлагает провести публичный конкурс с участием всего общества, чтобы найти наиболее подходящее название. Если переименование состоится, соответствующие изменения будут внесены в трудовой кодекс Литвы.

"Возможно, появятся разные мнения, хотя мне кажется, что период ухода за ребёнком нельзя назвать отпуском", - заявила премьер, ранее занимавшая должность министра социальной защиты и труда Литовской Республики.

Кроме этого, Ругинене заявила, что с целью укрепления политики в области семьи родителей, воспитывающих детей, нужно поддерживать финансово: "Должны быть включены механизмы поощрения и поддержки, чтобы мама или папа могли успешно вернуться на рынок труда".