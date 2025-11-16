Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Латвия — страна буквоедов!» Директор музея устал от бюрократии

TV24 16 ноября, 2025 10:29

Важно 0 комментариев

В 2013 году, через пару месяцев после пожара в Рижском замке, директор Латвийского национального исторического музея Арнис Радиньш в одном из интервью сказал: "Мне в  качестве директора музея иногда проще не делать ничего, чем искать способ, как сделать, потому что ты сразу думаешь: там аудит, там Госконтроль, такие или сякие бумаги, это как ходить по лезвию ножа. Законы неплохи, но Латвия - типичная страна буквоедов".

Радиньш поделился также опытом, рассказав о своих зарубежных коллегах, у которых принято так: если закон не нарушен, человек не является преступником: "У нас - буква, мы не оцениваем с учётом чего-то большего!". Да и сейчас, участвуя на телеканале TV24 в программе Uz līnijas, он полностью подписывается под этими словами, поскольку с тех пор мало что изменилось.

"Мы - страна буквоедов. Ты можешь сделать доброе дело, но если ты что-то нарушил, то доброе дело не считается. Ты можешь поступить по совести, но с другой стороны вот это буквоедство, до сих пор существующее, не стало меньше, оно изменилось, стало ещё изощрённее", - считает Радиньш.

У него есть ощущение, что "реформы, формально сократившие бюрократическое бремя, ничего не дали, на самом деле бремя даже увеличилось. Я убеждён, что у нас существует федерация министерств, а премьер занимается улаживанием компромиссов - у нас нет единой политики, правая рука иногда не знает, что делает левая".

В качестве ещё одного аспекта бюрократического абсурда он приводит тот факт, что мы "хотим освоить европейские деньги, и это желание сильнее понимания, насколько это будет полезно, мы лишь потом оцениваем, принесёт ли это пользу".

