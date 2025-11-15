Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Шофёрская комиссия — абсолютный скам!» В соцсети жалуются на формальный подход

Редакция PRESS 15 ноября, 2025 14:08

Важно 0 комментариев

На платформе "Тредс" недавно затеялась очередная дискуссия на тему того, что проверка здоровья водителей в Латвии часто проводится "для галочки" и поверхностно. Не это ли причина большого числа ДТП в стране? 

"Шофёрская медкомиссия - это абсолютный скам (scam). Там реальную работу выполняет только офтальмолог. По крайней мере, это сделано и на десять лет будет покой", - пишет в соцсети Анете.

Не вполне понятно, почему она употребила здесь слово "скам", которым обычно обозначают интернет-мошенничество. Возможно, даме просто слово нравится. Но, как видно из комментариев, с подобным отношением сталкивались многие - народ активно делился опытом.

- Самый интересный в этой компании - нарколог. Во-первых, он сам выглядел, будто накануне серьёзно так "принял на грудь". Во-вторых, когда я прочитал анкету о привычках в употреблении алкоголя, то пришёл к выводу, что мне там на 99% надо врать, если хочу пройти комиссию. Потому что честным путём её вряд ли прошла бы даже католическая монахиня. Но венцом всего стала "психологическая анкета". На вопрос, часто ли ощущаете в себе сверхспособности, так и хотелось ответить: "Никогда. Ведь я - повелитель Вселенной!".

- Вчера весь разговор в кабинете нарколога: "Какие-нибудь медикаменты принимаете?" - "Нет". Печать - печать - печать. Хотя обе докторши задавали адекватные вопросы о возможных ограничениях для управления автомашиной. И первая такая: "Ты в кожаных штанах, давай заодно и категорию А добавим, мало ли, ты в ближайшие десять лет захочешь сдать".

- Пару лет назад при прохождении проверки в 1-й больнице, кажется, из пятерых специалистов в комиссии всего насчёт двоих показалось, что они реально старались что-то проверить и углубиться.

- Если с тобой знакомы, то вообще "врачи" печати лепят без лишних вопросов, особенно в малых городах.

- У меня спросили только: "Здоров?" - "Здоров!" - "Заполните бланк". - Печать. - "С вас 40 евро".

- У меня тоже в памяти осталось. Захожу к психиатру, а она спрашивает: "Водительское удостоверение?". И ставит подпись. Я: "Это всё?". Она: "Да, чего вы ждали?". Я: "А откуда вы знаете, что я нормальная?". Она: "Это видно". И тогда я сказала "спасибо" и подумала: каждый третий встречный на улице выглядит нормальным, но в реальности случается всякое.

- Меня нарколог таким странным тоном спросил, не лечилась ли я в наркологическом центре. Я посмотрела и спросила: "А что, разве я так выгляжу?". Посмеялись, стукнул меня этим своим молоточком и выдал листок.

- В последний раз, когда я проходил медкомиссию, заплатил 20 евро, и ни один врач меня даже не видел. Вот так вот сложно нае...ть эту систему.

- У меня глазной врач спросил, есть ли жалобы, я сказала, что есть (рассказала, что именно). Её ответ: "Ты слишком молодая, чтобы на что-то жаловаться, у тебя всё в порядке".

- Спи спокойно, медицинскую справку для хранения оружия получить - тоже изи.

Смотреть в Threads

 

(Иллюстративное фото.)

С «Единством» и «Стабильности!» — нет, с Нацобъединением — да: Шлесерс назвал потенциальных партнёров

«Сегодня на съезде партии «Латвия на первом месте» ее лидер Айнар Шлесерс выступил с важными заявлениями», - пишет на своей странице ФБ член партии и депутат Сейма Марцис Енцитис.

Покупателям помогут узнавать, где дешевле продукты; что для этого уже сделано?

В декабре Центральное статистическое управление (ЦСУ) начнёт получать от торговых сетей данные о стоимости продуктов из корзины низких цен, сообщает портал 360TV Ziņas. 

Узулниекс: пенсионная система в Латвии — одна из лучших

"Недавно приходилось слышать в общественных СМИ, что налоговая система в Латвии - одна из лучших в мире. Если бы это было так, то и пенсионная система у нас разве не должна быть одной из лучших в мире, потому что объективно пенсия формируется из налогов?" - такой вопрос в эфире Nra.lv TV был задан министру благосостояния Рейнису Узулниексу. 

Высокомерие и лживость правящих: почему неолиберализм терпит крах

«Почему неолиберализм, как в его внутренней, так и в международной составляющей, потерпел крах? – задает вопрос в своем эссе американо-сербский политэкономист Бранко Миланович. - Это был проект поколения западных бэби-бумеров, который позже был принят людьми из Восточной Европы, как я, и латиноамериканскими и африканскими элитами. Когда сегодня я встречаю своих стареющих друзей-бэби-бумеров, все еще демонстрирующих почти не ослабевающий энтузиазм по поводу неолиберализма, они кажутся мне идеологическими беглецами из мира, который исчез давно. Они не с Венеры или Марса; они с «Титаника».

В министерствах и ведомствах в следующем году планируется ликвидировать 1147 штатных мест

Такой вывод следует из информации, предоставленной правительству Минфином.

Энергетика Украины беззащитна перед ударами России? Что с ней будет дальше?

«Тактика выжженной земли», «угроза апокалипсиса» и «самая тяжелая зима в истории» — публичные и непубличные комментарии украинских чиновников о влиянии российских атак на энергетику не излучают оптимизм. По словам экспертов, одна из причин, по которым Украина оказалась перед реальным вызовом встретить новый год в темноте и холоде — ненадлежащее состояние укрытий объектов энергетики. Действительно ли это так и что делать дальше?

