Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 15. Ноября Завтра: Leopolds, Unda, Undine
Доступность

Высокомерие и лживость правящих: почему неолиберализм терпит крах

Редакция PRESS 15 ноября, 2025 13:15

Важно 0 комментариев

«Почему неолиберализм, как в его внутренней, так и в международной составляющей, потерпел крах? – задает вопрос в своем эссе американо-сербский политэкономист Бранко Миланович. - Это был проект поколения западных бэби-бумеров, который позже был принят людьми из Восточной Европы, как я, и латиноамериканскими и африканскими элитами. Когда сегодня я встречаю своих стареющих друзей-бэби-бумеров, все еще демонстрирующих почти не ослабевающий энтузиазм по поводу неолиберализма, они кажутся мне идеологическими беглецами из мира, который исчез давно. Они не с Венеры или Марса; они с «Титаника».

Когда я говорю, что неолиберализм потерпел поражение, я не имею в виду, что он потерпел поражение в интеллектуальном плане, в том смысле, что есть готовый альтернативный проект, который ждет своего часа, чтобы заменить его. Нет: как и коммунизм, неолиберализм потерпел поражение от реальности. Реальный мир просто отказался вести себя так, как, по мнению либералов, он должен был бы вести себя.

Сначала мы должны признать, что у этого проекта было много привлекательных сторон. Он был идеологически и поколенчески связан с бунтарским поколением 1960-х годов, поэтому его происхождение было неконформистским. Он продвигал расовое, гендерное и сексуальное равенство. Благодаря своему акценту на глобализацию, ему следует отдать должное за то, что он способствовал самому значительному сокращению глобальной бедности за всю историю и помог многим странам найти путь к процветанию. Он предоставляет очень понятный путь к экономической политике. Чтобы объяснить его человеку, не имеющему представления об экономике, требуется не более часа.

Итак, возвращаясь к первоначальному вопросу, почему неолиберализм не остался доминирующей идеологией? Я думаю, что есть три причины: его универсализм, высокомерие его приверженцев (которое всегда сопутствует универсализму) и лживость его правительств.

То, что неолиберализм является универсальным или космополитичным, по-моему, не требует особых доказательств. Либеральная идеология в принципе относится ко всем людям и всем нациям одинаково. Это преимущество: либерализм и неолиберализм могут, опять же в принципе, привлекать самые разные группы, независимо от истории, языка или религии.

Но универсализм также является его ахиллесовой пятой. Претензия на то, что он применим ко всем, вскоре вступает в противоречие с осознанием того, что местные условия часто различаются. Попытки подстроить их под принципы неолиберализма заканчиваются неудачей. Реальный мир берет верх.

Но все универсалисты (в том числе и коммунисты) отказываются признавать это поражение, потому что каждое поражение является признаком неуниверсализма. Именно здесь вступает в силу интеллектуальная гордыня. Поражение рассматривается как следствие моральных недостатков тех, кто не принял неолиберальные ценности. Для его сторонников только полное принятие неолиберализма делает человека здравомыслящим и морально праведным. Любой новый социальный договор, который его сторонники сочли действительным, даже если это было всего неделю назад, должен отныне применяться безоговорочно. Этот морализм придал ему викторианский или даже кальвинистский оттенок: обогащение рассматривалось не только как признак мирского успеха, но и как показатель морального превосходства. Как сказал Дэн Сяопин, «разбогатеть — это славно».

Эта мораль подразумевала отсутствие сочувствия к тем, кто не смог найти свое место в новом порядке. Если кто-то потерпел неудачу, то это потому, что он заслужил неудачу. Верные своему универсализму, западные неолибералы из высшего среднего класса относились к своим согражданам так же, как к иностранцам. Неудача их соотечесвенников заслуживала не меньшего осуждения, чем неудача в далеком месте.

Наконец, лживость. Неспособность соблюдать, особенно в международных отношениях, самопровозглашенный «глобальный порядок, основанный на правилах», и склонность использовать эти правила выборочно, то есть следовать старомодной политике национальных интересов, создали у многих ощущение двойных стандартов. Западные неолиберальные правительства отказывались признавать это и продолжали повторять свои мантры, даже когда такие заявления явно противоречили тому, что они на самом деле делали. На международной арене они оказались в тупике, манипулируя словами, переосмысливая концепции, фабрикуя реальность, — все в попытке скрыть правду. Часть этой лживости присутствовала и внутри страны, когда людям говорили заткнуться и не жаловаться, потому что статистические данные не давали им повода, а значит, их субъективные взгляды были неверны и должны были быть проигнорированы.

Что дальше? Думаю, есть одна вещь, с которой согласятся большинство людей: за последние пятьдесят лет мы стали свидетелями краха двух универсалистских идеологий — коммунизма и неолиберализма. Обе были разгромлены реальным миром. Новые идеологии не будут универсальными: они не будут претендовать на применение ко всему миру. Они будут ограниченными по географическому и политическому охвату. Вот почему разговоры о глобальных идеологиях авторитаризма бессмысленны. Эти идеологии являются локальными и направлены на сохранение власти и статус-кво. Это не делает их чуждыми старой империалистической искушению. Но это искушение никогда не может быть распространено на весь мир, и различные авторитарные режимы не могут работать вместе, чтобы достичь этой цели.

Более того, поскольку им не хватает универсальных принципов, они, скорее всего, будут конфликтовать друг с другом. Единственный способ для авторитарных лидеров не воевать друг с другом — это принять очень узкий набор принципов, в основном касающихся невмешательства во внутренние дела и отсутствия агрессии, и оставить все как есть. Провозглашение Си Цзиньпином пяти таких узких правил на недавнем заседании Шанхайской организации сотрудничества может быть основано на таком расчете".

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Узулниекс: пенсионная система в Латвии — одна из лучших
Важно

Узулниекс: пенсионная система в Латвии — одна из лучших (1)

«Вы бы пустили детей в школу по такой велополосе?» Опасное место в центре Риги
Важно

«Вы бы пустили детей в школу по такой велополосе?» Опасное место в центре Риги

С «Единством» и «Стабильности!» — нет, с Нацобъединением — да: Шлесерс назвал потенциальных партнёров
Важно

С «Единством» и «Стабильности!» — нет, с Нацобъединением — да: Шлесерс назвал потенциальных партнёров

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 16:15 15.11.2025
Латвия: LSM урезали
Sfera.lv 7 часов назад
Чехия: поработать на дядю
Sfera.lv 7 часов назад
Эстония: склад для созревания тысяч головок твердого сыра
Sfera.lv 7 часов назад
Германия: Google-нарушитель
Sfera.lv 8 часов назад
Чехия: Бабиш обещает всё порешать
Sfera.lv 8 часов назад
Франция: серийные похитители люксовых велосипедов
Sfera.lv 10 часов назад
Солнечные просветы над холодной Ригой
Bitnews.lv 18 часов назад
Рига потратит 850 тысяч евро на «зеленые» кампании
Bitnews.lv 18 часов назад

С «Единством» и «Стабильности!» — нет, с Нацобъединением — да: Шлесерс назвал потенциальных партнёров

Важно 14:54

Важно 0 комментариев

«Сегодня на съезде партии «Латвия на первом месте» ее лидер Айнар Шлесерс выступил с важными заявлениями», - пишет на своей странице ФБ член партии и депутат Сейма Марцис Енцитис.

«Сегодня на съезде партии «Латвия на первом месте» ее лидер Айнар Шлесерс выступил с важными заявлениями», - пишет на своей странице ФБ член партии и депутат Сейма Марцис Енцитис.

Читать
Загрузка

Покупателям помогут узнавать, где дешевле продукты; что для этого уже сделано?

Важно 14:34

Важно 0 комментариев

В декабре Центральное статистическое управление (ЦСУ) начнёт получать от торговых сетей данные о стоимости продуктов из корзины низких цен, сообщает портал 360TV Ziņas. 

В декабре Центральное статистическое управление (ЦСУ) начнёт получать от торговых сетей данные о стоимости продуктов из корзины низких цен, сообщает портал 360TV Ziņas. 

Читать

«Шофёрская комиссия — абсолютный скам!» В соцсети жалуются на формальный подход

Важно 14:08

Важно 0 комментариев

На платформе "Тредс" недавно затеялась очередная дискуссия на тему того, что проверка здоровья водителей в Латвии часто проводится "для галочки" и поверхностно. Не это ли причина большого числа ДТП в стране? 

На платформе "Тредс" недавно затеялась очередная дискуссия на тему того, что проверка здоровья водителей в Латвии часто проводится "для галочки" и поверхностно. Не это ли причина большого числа ДТП в стране? 

Читать

Узулниекс: пенсионная система в Латвии — одна из лучших

Важно 13:19

Важно 0 комментариев

"Недавно приходилось слышать в общественных СМИ, что налоговая система в Латвии - одна из лучших в мире. Если бы это было так, то и пенсионная система у нас разве не должна быть одной из лучших в мире, потому что объективно пенсия формируется из налогов?" - такой вопрос в эфире Nra.lv TV был задан министру благосостояния Рейнису Узулниексу. 

"Недавно приходилось слышать в общественных СМИ, что налоговая система в Латвии - одна из лучших в мире. Если бы это было так, то и пенсионная система у нас разве не должна быть одной из лучших в мире, потому что объективно пенсия формируется из налогов?" - такой вопрос в эфире Nra.lv TV был задан министру благосостояния Рейнису Узулниексу. 

Читать

В министерствах и ведомствах в следующем году планируется ликвидировать 1147 штатных мест

Важно 12:55

Важно 0 комментариев

Такой вывод следует из информации, предоставленной правительству Минфином.

Такой вывод следует из информации, предоставленной правительству Минфином.

Читать

Энергетика Украины беззащитна перед ударами России? Что с ней будет дальше?

Важно 12:55

Важно 0 комментариев

«Тактика выжженной земли», «угроза апокалипсиса» и «самая тяжелая зима в истории» — публичные и непубличные комментарии украинских чиновников о влиянии российских атак на энергетику не излучают оптимизм. По словам экспертов, одна из причин, по которым Украина оказалась перед реальным вызовом встретить новый год в темноте и холоде — ненадлежащее состояние укрытий объектов энергетики. Действительно ли это так и что делать дальше?

«Тактика выжженной земли», «угроза апокалипсиса» и «самая тяжелая зима в истории» — публичные и непубличные комментарии украинских чиновников о влиянии российских атак на энергетику не излучают оптимизм. По словам экспертов, одна из причин, по которым Украина оказалась перед реальным вызовом встретить новый год в темноте и холоде — ненадлежащее состояние укрытий объектов энергетики. Действительно ли это так и что делать дальше?

Читать