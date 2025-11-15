«Государство не обязано содержать твоих детей!» Пост мамочки взбесил публику

Анете, судя по тому, что она пишет в комментариях, имеет одного ребёнка и не работает - семью обеспечивает муж. Почему же её пост вывел из себя столь многих? В нём говорится следующее: "Давайте поощрять рождаемость! Да, только сперва дайте мне заплатить за детский спорт, школьный фонд, форму и полдник из этих легендарных 25 евро в месяц. Демографическое чудо на бумаге! У меня одной дебет с кредитом не сходится?"

Что же пишут ей в ответ?

- Пособие по уходу за ребёнком и остальные пособия - это издевательство. Какая вообще мотивация рожать больше одного, если в отпуск по уходу в течение полутора лет снимают почти треть зарплаты.

- Ребёнка государство должно содержать?

- За троих будут платить 300... Я понимаю, что государству этот первый ребёнок в статистике обходится дёшево, потому что семей с одним-двумя детьми много... Поэтому, дескать, экономят бюджет... Первый ребёнок получает всего 25 евро... Упаковка памперсов получается?

- У меня нет детей, но могу поделиться мнением. Если проблема высокого уровня в масштабе страны - низкая рождаемость, мне показалось бы очень даже норм, если бы мне это предложили адекватное "софинансирование". Помимо прочего, на мировом фоне вопрос отпуска по уходу за ребёнком, насколько мне известно, улажен хорошо.

- Самое смешное (грустное), что все эти крикуны "государство не обязано содержать твоего ребёнка" на 100% не против бесплатного образования, медицины и пособий. Сборище лицемеров.

- Если посмотреть шире, всё же хотелось бы призвать отбросить риторику "всё плохо". Да, пособие такое, какое есть. НО: государство частично или полностью финансирует питание, частные садики и нянь, разные кружки по интересам в школах, образование нашим детям доступно. Да, есть место для улучшений в медицине, но и там не всегда всё плохо. Мы не должны платить тысячи за одни лишь роды, как, скажем, в США, или оставлять в садике ребёнка, которому всего несколько месяцев.

- Ну, уже не советское время, в конце концов.

- Что ты тут теперь воешь. У тебя же такой хороший муж, всё сделает, привычное и обычное дело, неужели ребёнка не может обеспечить. Я помню, как у меня 11 латов в месяц было на ребёнка, вырастила без мужа и ещё жива.

- Ужасно, нереально раздражают эти женщины "вы же не рожали для государства" и т.д., а для кого же? Разве мои дети потом не будут платить налоги? Зачем мы тогда налоги сейчас платим? Почему в других странах нормальные детские пособия? Не понимаю, почему ни одна из них себе эти вопросы не задала.

- Немного смешно, что в этой дискуссии многие вопят о том, что "государство не обязано содержать твоих детей", но если какая-нибудь женщина скажет, что не хочет детей, та же самая толпа заорёт: "А кто нам в старости будет пенсии платить?". Тогда мне как женщине, которая детей не хочет, охота этим умникам ответить в том же самом стиле, в котором они нападают на женщин, позволяющих себе критиковать государственную поддержку семей с детьми: "Государство не обязано содержать вас в старости!".

- Непопулярное мнение, но о размере пособий больше всего ноет именно та часть общества, у которой хромает финансовый менеджмент. Государство не обязано содержать наших детей, и эти 25 евро не нужно воспринимать как сумму, от которой непосредственно зависит, будет ли ребёнок вообще сыт. Эти копейки вам дают до 18-летия ребёнка. Положите всё на сберсчёт с процентами и получите замечательную сумму, которую можно будет разумно использовать для важной цели, когда ребёнок вырастет. За 25 евро в месяц так и так ничего не купишь.

- Государство не обязано содержать твоего ребёнка! Вы же их всё же для себя родили, а не для улучшения демографической ситуации. Если не можете позволить, может, и не надо? Или улучшайте финансовую ситуацию в своей семье.

- Никогда не думала, что на это пособие нужно обеспечить все потребности ребёнка. Для этого есть мы - мама и папа.

- В Польше пособие на ребёнка уже некоторое время - около 200 евро в месяц, но на рождаемость это не особо влияет, разве что в маргинальных кругах. В наши дни деньги - лишь один из показателей, многие, кто при деньгах, выбирают 0 или 1 ребёнка, так как родить его означает неудобства, режим выживания на долгие годы и отказ почти от всего, если хочешь соответствовать современным стандартам и быть родителем, присутствующим в жизни детей.

- Мне бы хотелось, чтобы из родительского пособия можно было хотя бы обеды в школе оплатить, это была бы реальная польза. Но даже на обеды в школе не хватает.

- Как только наши предки 100 лет назад выжили... Не было ни пенсий, ни пособий... Дети во многом были возможностью выжить в старости...

- Зашла почитать комментарии, оказалось, живу пока ещё в нормальном обществе, рассуждающем адекватно. Эти любители повыть о плохом государстве надоели до рвоты. Ну так вали отсюда и не рожай, божечки!!! Сколько можно?!

- Политика нашего государства не способствует рождаемости никоим образом! Я уже несколько раз говорила: не надо мне пособий! Надо доступную медицину, образование, кружки по интересам.

- Если бы наши родители, так рассуждали, никого из вас тут не было бы, включая меня.

- Реально выбешивают эти тексты! Никогда не хорошо! Кто вас заставлял рожать? Раньше пособие было 11 евро, на что вы надеялись? Разные пособия при рождении, оплаченный декрет на полтора года (практически нигде в мире нет такого долгого), бесплатный садик, школа, врачи, стоматологи, налоговые льготы (касаются зарплаты, налога на недвижимость). Вы хотели вторую зарплату получить от государства, потому что родили? Родите второго и третьего - и размер ежемесячного пособия удвоится, будут ещё льготы для 3+!