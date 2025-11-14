Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
От Лиелупе до Кемери — свет. Более двенадцати тысяч свечей осветят Юрмалу

Редакция PRESS 14 ноября, 2025 17:38

Важно 0 комментариев

Юрмала готовится к празднованию Дня провозглашения Латвийской Республики: 18 ноября в городе традиционно создадут самый длинный Путь света в стране. С 15:00 более 12 тысяч свечей зажгут вдоль главной магистрали примерно на 20 километров от моста через Лиелупе до Кемери. Огни будут направлять жителей и гостей через весь город, превращая вечер в одну длинную световую аллею.

Особую атмосферу создадут огненные узоры на улице Йомас. Здесь из свечей выложат символы Солнца, Аусеклиса и Дерева Аустры, а к участию особенно приглашают семьи с детьми. В 16:00 у дома Аспазии на проспекте З. Мейеровица пройдёт совместное пение под названием «Латвия янтарная жемчужина моря» вместе с этномузыкантом Лаумой Бэрзу.

К световой акции присоединится и городской стадион Sloka: с 16:00 до 20:00 на его территории из свечей выложат контур Латвии. Свечи зажгут и у церкви в Дубулты, где в 18:00 состоится богослужение, посвящённое государственному празднику. В создании Пути света участвуют школьники, педагоги, сотрудники предприятий и муниципальных учреждений, а поджечь свою свечу приглашают каждого жителя и гостей Юрмалы.

Праздничная программа продолжится вечером у Дома культуры в Каугури. В 20:00 на сцену выйдет объединённый хор Юрмалы под руководством Инары Фреймане и солисты Элза Розентале, Адрианс Кукувас, Эдите Штрауса и Кристианс Карелинс. В 21:00 публику ждёт концерт легендарной группы Credo, а в 22:00 праздник завершится фейерверком.

Город к этому времени уже будет полностью украшен. С 15 ноября на флагштоках и в дорожных кольцах в Вайвари и Каугуру поднимают государственные флаги, на улице Лиенес, у станции Дубулты и в Кемери устанавливают новые флажные декоры. На мосту через Лиелупе, на железнодорожной эстакаде Дзинтари, на улице Йомас и центральных улицах включат праздничную иллюминацию. Обновлена подсветка эстакады в Дзинтари, дополнено освещение на улице Лиенес. В начале Йомас в Майори зажжётся световой объект «Латвия», а детские площадки и дорожки в Дзинтарском лесопарке подсветят тематическим освещением.

Украинская разведка подорвала пути Транссиба в Хабаровском крае

Мир 18:33

Мир 0 комментариев

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Марупцам вернули право поливать сады водой из крана

Новости Латвии 18:31

Новости Латвии 0 комментариев

Коммунальщиков Марупе оштрафовали и обязали вернуть отдельный учет

Кто платит за ИИ-панику в мире — исследователь вывела на чистую воду организаторов

Всюду жизнь 18:24

Всюду жизнь 0 комментариев

Журналист и медиа-исследовательница Нирит Вайсс-Блатт, авторка проекта AI PANIC, два года собирает карту тех, кто раздувает глобальный страх перед «искусственным сверхразумом». Она проверила финансирование, связи, структуру организаций — и обнаружила, что за десятками «центров спасения человечества» стоит небольшой круг одних и тех же богачей и один идеологический каркас.

Даешь азарт и кредиты! Медиаиндустрия просит Сейм смягчить рекламные запреты

Новости Латвии 18:11

Новости Латвии 0 комментариев

Ассоциация вещателей Латвии считает, что до конца нынешнего созыва Сейм должен принять решения, которые улучшат долгосрочные условия для медиа-бизнеса. Среди ключевых тем, по мнению LRA, следует обсуждать не только отмену запрета на рекламу потребительского кредитования, но и пересмотр полного запрета рекламы азартных игр в латвийских медиа.

Встречаем 18 Ноября: шеф-повар Лаурис Алексеевс дарит нам прекрасный рецепт на сладкое!

Новости партнеров 17:31

Новости партнеров 0 комментариев

Праздник ассоциируется у латвийцев с традиционным застольем, где на белой скатерти достойное место занимают свиной карбонад, жаркое или ароматные бабушкины котлеты, салат Rasols, пирожки со шпиком, любимый тортик…

Российские звезды в изгнании запускают развлекательный телеканал для уехавших

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Бывшие российские телеведущие, журналисты, актеры и музыканты запустили новый развлекательный проект для русскоязычной аудитории за пределами России. Канал Dom уже начал вещание на платформе Kartina.TV и на сайте Dom.show. Руководителем проекта стал ведущий телеканала «Дождь» Вячеслав Ширяев.

