От Лиелупе до Кемери — свет. Более двенадцати тысяч свечей осветят Юрмалу

Особую атмосферу создадут огненные узоры на улице Йомас. Здесь из свечей выложат символы Солнца, Аусеклиса и Дерева Аустры, а к участию особенно приглашают семьи с детьми. В 16:00 у дома Аспазии на проспекте З. Мейеровица пройдёт совместное пение под названием «Латвия янтарная жемчужина моря» вместе с этномузыкантом Лаумой Бэрзу.

К световой акции присоединится и городской стадион Sloka: с 16:00 до 20:00 на его территории из свечей выложат контур Латвии. Свечи зажгут и у церкви в Дубулты, где в 18:00 состоится богослужение, посвящённое государственному празднику. В создании Пути света участвуют школьники, педагоги, сотрудники предприятий и муниципальных учреждений, а поджечь свою свечу приглашают каждого жителя и гостей Юрмалы.

Праздничная программа продолжится вечером у Дома культуры в Каугури. В 20:00 на сцену выйдет объединённый хор Юрмалы под руководством Инары Фреймане и солисты Элза Розентале, Адрианс Кукувас, Эдите Штрауса и Кристианс Карелинс. В 21:00 публику ждёт концерт легендарной группы Credo, а в 22:00 праздник завершится фейерверком.

Город к этому времени уже будет полностью украшен. С 15 ноября на флагштоках и в дорожных кольцах в Вайвари и Каугуру поднимают государственные флаги, на улице Лиенес, у станции Дубулты и в Кемери устанавливают новые флажные декоры. На мосту через Лиелупе, на железнодорожной эстакаде Дзинтари, на улице Йомас и центральных улицах включат праздничную иллюминацию. Обновлена подсветка эстакады в Дзинтари, дополнено освещение на улице Лиенес. В начале Йомас в Майори зажжётся световой объект «Латвия», а детские площадки и дорожки в Дзинтарском лесопарке подсветят тематическим освещением.