Летом сперматозоиды быстрее? Учёные нашли неожиданный сезонный эффект

Исследование учёных из Дании, Великобритании и Канады анализировало образцы доноров из Дании и США. Учитывали концентрацию и количество прогрессивно подвижных сперматозоидов — тех, которые эффективно движутся вперёд.

Именно этот показатель рос весной, достигал пика в начале лета и снижался к середине зимы.

При этом общее количество сперматозоидов и объём семенной жидкости в течение года практически не менялись. Менялась скорость движения.

Для пар, планирующих беременность, это может иметь значение: анализ, сделанный летом, способен отличаться от зимнего.

Учёные подчёркивают, что речь не идёт о «летней фертильности» и «зимнем спаде». Производство спермы остаётся стабильным. Исследование лишь показывает сезонную закономерность, но не объясняет её причины.

Температура давно считается фактором, влияющим на развитие сперматозоидов. Однако предыдущие работы давали противоречивые результаты.

На этот раз сезонная разница оказалась устойчивой — даже в странах с разным климатом.

Лето влияет не на количество. А на скорость.