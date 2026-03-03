За что? В Латвии определили лучшего работодателя

В тройку лучших также вошли Latvijas Mobilais telefons и Swedbank. До этого лидер рейтинга входил лишь в топ-10 лучших работодателей. Сейчас в десятку лучших работодателей также вошли Rimi, Latvenergo, JYSK, SEB banka, Latvijas finieris, Latvijas Valsts meži и Lidl Latvija.

В число двадцати лучших работодателей, по результатам опроса, также вошли Air Baltic Corporation, Mikrotīkls, VITA mārkets, Tele2, Tet, Circle K, Lido, Light Guide Optics International, Bite Latvija и Kronus, сообщает LSM.lv.

И в этом году участники опроса могли выбрать лучшего работодателя в восьми сферах. В отличие от общего голосования, где работодателя нужно было назвать самому, в конкретных сферах предлагалось выбрать из списка предприятий. При этом участники опроса могли дописать и свой вариант.

В банковской и финансовой сфере лучшим работодателем было признано предприятие Swedbank Latvija. В сфере промышленности и производства победило предприятие Latvijas finieris, в сфере транспорта и логистики — DPD Latvija, в сфере обслуживания — Lido, в торговле — Virši-A, в сфере общественных учреждений и госпредприятий — Latvijas Valsts meži, в сфере информационных технологий и телекоммуникаций — Latvijas Mobilais telefons, а в строительстве — UPB.

Какие качества делают предприятие хорошим работодателем?

Чтобы выяснить, какими характеристиками обладает хороший работодатель, участникам опроса было предложено выбрать 3 из 24 признаков.

«Конкурентоспособная зарплата по-прежнему остается самым важным критерием при выборе хорошего работодателя. Хорошее руководство сохраняет второе место, современная рабочая среда поднялась на третью позицию, при этом интересно, что гибкий график и возможность работать удаленно опустилась с третьего на шестое место», — прокомментировал представитель CVMarket.lv Кристап Колосовс.

Помимо основных критериев, продолжает расти интерес к работодателям, которые являются быстрорастущими, успешными или лидирующими в своей сфере, а также честными, с хорошей репутацией на рынке. В свою очередь, снижается интерес к таким критериям, как возможность международной карьеры, гибкий график и возможность удаленной работы.

Критерии хорошего работодателя обычно отличаются в зависимости от уровня должности. Для руководителей среднего звена и старших специалистов наиболее важным остается конкурентоспособная заработная плата. Для офисных специалистов на первом месте также стоит конкурентоспособная оплата труда, однако здесь уже большая часть опрошенных ценит и эластичный график с возможностью удаленной работы.

В свою очередь, квалифицированные специалисты наряду с конкурентоспособной зарплатой одинаково высоко ценят и современную рабочую среду.

Для малоквалифицированных работников на первом месте по важности находится хорошее руководство, а на втором — развитие предприятия, чтобы оно было быстрорастущим. Привлекательные дополнительные бонусы от работодателя особенно важны для представителей сферы услуг и торговли, при этом хорошее руководство у них на втором месте.

«Лучший работодатель» определяется на основании ежегодного опроса CVMarket.lv, в котором соискатели работы/работники называют предприятия, на которых они больше всего хотели бы работать и которые они считают хорошими работодателями.