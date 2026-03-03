За что? В Латвии определили лучшего работодателя

Редакция PRESS 3 марта, 2026 12:09

Новости Латвии 0 комментариев

В 2025 году лучшим работодателем, то есть предприятием, на котором больше всего хотели бы работать участники опроса, признано Virši-A, сообщает rus.lsm.lv.

В тройку лучших также вошли Latvijas Mobilais telefons и Swedbank. До этого лидер рейтинга входил лишь в топ-10 лучших работодателей. Сейчас в десятку лучших работодателей также вошли Rimi, Latvenergo, JYSK, SEB banka, Latvijas finieris, Latvijas Valsts meži и Lidl Latvija.

В число двадцати лучших работодателей, по результатам опроса, также вошли Air Baltic Corporation, Mikrotīkls, VITA mārkets, Tele2, Tet, Circle K, Lido, Light Guide Optics International, Bite Latvija и Kronus, сообщает LSM.lv.

И в этом году участники опроса могли выбрать лучшего работодателя в восьми сферах. В отличие от общего голосования, где работодателя нужно было назвать самому, в конкретных сферах предлагалось выбрать из списка предприятий. При этом участники опроса могли дописать и свой вариант.

В банковской и финансовой сфере лучшим работодателем было признано предприятие Swedbank Latvija. В сфере промышленности и производства победило предприятие Latvijas finieris, в сфере транспорта и логистики — DPD Latvija, в сфере обслуживания — Lido, в торговле — Virši-A, в сфере общественных учреждений и госпредприятий — Latvijas Valsts meži, в сфере информационных технологий и телекоммуникаций — Latvijas Mobilais telefons, а в строительстве — UPB.

Какие качества делают предприятие хорошим работодателем?

Чтобы выяснить, какими характеристиками обладает хороший работодатель, участникам опроса было предложено выбрать 3 из 24 признаков.

«Конкурентоспособная зарплата по-прежнему остается самым важным критерием при выборе хорошего работодателя. Хорошее руководство сохраняет второе место, современная рабочая среда поднялась на третью позицию, при этом интересно, что гибкий график и возможность работать удаленно опустилась с третьего на шестое место», — прокомментировал представитель CVMarket.lv Кристап Колосовс.

Помимо основных критериев, продолжает расти интерес к работодателям, которые являются быстрорастущими, успешными или лидирующими в своей сфере, а также честными, с хорошей репутацией на рынке. В свою очередь, снижается интерес к таким критериям, как возможность международной карьеры, гибкий график и возможность удаленной работы.

Критерии хорошего работодателя обычно отличаются в зависимости от уровня должности. Для руководителей среднего звена и старших специалистов наиболее важным остается конкурентоспособная заработная плата. Для офисных специалистов на первом месте также стоит конкурентоспособная оплата труда, однако здесь уже большая часть опрошенных ценит и эластичный график с возможностью удаленной работы.

В свою очередь, квалифицированные специалисты наряду с конкурентоспособной зарплатой одинаково высоко ценят и современную рабочую среду.

Для малоквалифицированных работников на первом месте по важности находится хорошее руководство, а на втором — развитие предприятия, чтобы оно было быстрорастущим. Привлекательные дополнительные бонусы от работодателя особенно важны для представителей сферы услуг и торговли, при этом хорошее руководство у них на втором месте.

«Лучший работодатель» определяется на основании ежегодного опроса CVMarket.lv, в котором соискатели работы/работники называют предприятия, на которых они больше всего хотели бы работать и которые они считают хорошими работодателями.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

