.1/2 . @RigasDome ir saņemts @_vvc Valsts valodas centra atzinums, ka sarunāšanās krievijas valsts vai 3. valstu valodās Rīgas domes telpās nedrīkst notikt! Skolēnu uzrunāšana krievijas valsts valodā ir nepieņemama un domes telpās nenotiks! pic.twitter.com/Mgf1g5lfnx— Liāna Langa (@liana_langa) March 1, 2026
На своей странице в Твиттере/X Ланга приводит фрагмент ответа из центра госязыка:
2/2 Fragments no VVC atzinuma. Ar šo Atzinumu, cerams, vistuvākajā laikā, tiks iepazīstināti @RigasDome deputāti un darbinieki. Krievu ģimenes valoda nestāv pāri Latvijas likumiem un pienākumu tos pildīt! @EdvardsRatnieks @VilnisKirsis @rezisore @Elina_Treija @OzolaLV… pic.twitter.com/jFuMFtNXP6— Liāna Langa (@liana_langa) March 1, 2026
"При помощи этого заключения, надеюсь, в ближайшее время ознакомятся депутаты и работники Рижской думы. Язык русских семей не стоит выше латышского законодательства и обязанности его соблюдать!", - пишет Ланга.
На что ей оппонирует сама Дьери:
"Но тут неувязочка: я не работник, я депутат. Работника можно уволить согласно трудовому законодательству, а депутата нельзя. Только если я без уважительной причины пропущу три очередных заседания думы.
Можно подать на меня в суд, конечно, но, может быть, я только это и жду. Будет увлекательно.
А то, что я веду соцсети и общаюсь со школьниками и их родителями, естественно, в основном на русском, не входит в мои служебные обязанности от слова «совсем». Так что выскажусь в стиле самой жалобщицы: катитесь, Ланга, колбаской по Малой Спасской", - отметила депутат от "Суверенной власти".
Диери также сообщила, что Лиана Ланга её заблокировала.