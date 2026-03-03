Ланга пожаловалась в Центр госязыка на Дьери: какой же повод? (8)

Редакция PRESS 3 марта, 2026 20:07

Фото LETA

Депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) пожаловалась в Центр госязыка на депутата Инну Дьери (Суверенная власть) за то, что та записывает видео для соцсетях прямо из зала заседаний - на русском языке!

На своей странице в Твиттере/X Ланга приводит фрагмент ответа из центра госязыка:

"При помощи этого заключения, надеюсь, в ближайшее время ознакомятся депутаты и работники Рижской думы. Язык русских семей не стоит выше латышского законодательства и обязанности его соблюдать!", - пишет Ланга.

На что ей оппонирует сама Дьери: 

"Но тут неувязочка: я не работник, я депутат. Работника можно уволить согласно трудовому законодательству, а депутата нельзя. Только если я без уважительной причины пропущу три очередных заседания думы.

Можно подать на меня в суд, конечно, но, может быть, я только это и жду. Будет увлекательно.
А то, что я веду соцсети и общаюсь со школьниками и их родителями, естественно, в основном на русском, не входит в мои служебные обязанности от слова «совсем». Так что выскажусь в стиле самой жалобщицы: катитесь, Ланга, колбаской по Малой Спасской", - отметила депутат от "Суверенной власти".

Диери также сообщила, что Лиана Ланга её заблокировала.

Комментарии (8)
Комментарии (8)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (8)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (8)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (8)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (8)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (8)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (8)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (8)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

