В марте небо может «взорваться» сиянием: шанс, который бывает раз в десятилетие!

Около весеннего равноденствия (примерно 20 марта) магнитное поле Земли станет более уязвимым для солнечного ветра. В этот период в магнитосфере «открываются окна», через которые заряженные частицы легче проникают в атмосферу.

Именно они и создают эффектные вспышки авроры.

Вдобавок Солнце сейчас находится близко к максимуму своего 11-летнего цикла активности — так называемого солнечного максимума. Это означает больше солнечных бурь и корональных выбросов массы.

Когда совпадают два фактора — уязвимое магнитное поле Земли и пик солнечной активности — вероятность ярких сияний резко возрастает.

После этого активность Солнца постепенно пойдёт на спад. Следующее сопоставимое «окно» может открыться только в середине 2030-х.

Март уже на дворе. Небо — над нами.





