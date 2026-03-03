Центр госязыка тестирует плакаты в помощь первоклассникам: вообще ничего о детях не знают?

Однако даже не специалисту понятно, что такие плакаты не подходят для семилеток. На них слишком много теста. Слишком маленьким шрифтом. А главное - алфавит, занимает на листе меньше места, чем непонятный ещё многим текст.

Как справедливо отметили в комментариях - тестировать нужно было до того, как напечатать. А теперь это больше похоже на освоение денег из Еврофондов, чем на реальную помощь детям.

"Они по форме сделали плакат, а по содержанию рабочие листы: тут поиграй, тут прочитай, тут составь змейку. Это стоя перед плакатом надо делать, на переменке каждому? Или фронтально перед классом учитель говорит всем посмотреть и поиграть? Действительно, форма не соответствует содержанию, поэтому вызывает смешанные чувства", - отметила преподаватель латышского, методист Ольга.

Некоторые обратили также внимание на QR-код, использованный на плакате. Однако после того, как пользоваться мобильными телефонами младшеклассникам запретили, не вполне понятно - зачем его размещают на таких плакатах?

Тестировать плакаты предполагается до 6 апреля.