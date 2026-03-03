Генпрокуратура хочет приостановить деятельность партии «Стабильности!» (1)

© LETA 3 марта, 2026 12:09

Новости Латвии 1 комментариев

Генеральная прокуратура обратится в суд с требованием приостановить деятельность партии "Стабильности!", сообщил во вторник в интервью TV3 генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

Прокуратура обратится в суд с требованием приостановить деятельность партии, чтобы уже суд обязал партию принять меры по восстановлению законности. Если требования суда не будут выполнены, деятельность партии будет прекращена.

Генеральный прокурор сообщил, что после получения ответа "Стабильности!" учреждение повторно проанализировало обстоятельства дела, и Генеральная прокуратура по-прежнему считает, что ее мнение является обоснованным.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура завершила расследование соответствия деятельности "Стабильности!" требованиям закона о политических партиях и вынесла партии предупреждение.

Предупреждение было вынесено в связи с тем, что прокуратура выявила нарушения запретов, установленных законом.

Согласно закону, партии запрещено действовать против независимости и территориальной целостности Латвии или других демократических государств, вносить или распространять предложения по насильственному изменению строя латвийского или других демократических государств, а также призывать к несоблюдению закона.

Партии было предписано до 7 февраля устранить нарушения, то есть удалить указанную в предупреждении информацию в социальных сетях, а также пересмотреть свои социальные сети на предмет соответствия действующему законодательству о деятельности политических партий.

Прокуратура призвала партию принять меры для того, чтобы в будущем не распространялись сообщения и не предпринимались действия, противоречащие положениям закона о политических партиях.

Лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов заявил агентству ЛЕТА, что предупреждение Генпрокуратуры в адрес партии - это сведение счетов. Политик утверждает, что никогда не выступал против латвийского государства или латышского языка.

В ответ на предупреждение Генпрокуратуры Росликов заявил представителям СМИ, что партия не будет выполнять требования, изложенные в предупреждении, и готова к решению о роспуске, против которого готова судиться.
 

Комментарии (1)
Комментарии (1)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 1 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 1 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Важно 18:31

Важно 1 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 1 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Важно 18:15

Важно 1 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 1 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

Важно 18:06

Важно 1 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

