Прокуратура обратится в суд с требованием приостановить деятельность партии, чтобы уже суд обязал партию принять меры по восстановлению законности. Если требования суда не будут выполнены, деятельность партии будет прекращена.

Генеральный прокурор сообщил, что после получения ответа "Стабильности!" учреждение повторно проанализировало обстоятельства дела, и Генеральная прокуратура по-прежнему считает, что ее мнение является обоснованным.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура завершила расследование соответствия деятельности "Стабильности!" требованиям закона о политических партиях и вынесла партии предупреждение.

Предупреждение было вынесено в связи с тем, что прокуратура выявила нарушения запретов, установленных законом.

Согласно закону, партии запрещено действовать против независимости и территориальной целостности Латвии или других демократических государств, вносить или распространять предложения по насильственному изменению строя латвийского или других демократических государств, а также призывать к несоблюдению закона.

Партии было предписано до 7 февраля устранить нарушения, то есть удалить указанную в предупреждении информацию в социальных сетях, а также пересмотреть свои социальные сети на предмет соответствия действующему законодательству о деятельности политических партий.

Прокуратура призвала партию принять меры для того, чтобы в будущем не распространялись сообщения и не предпринимались действия, противоречащие положениям закона о политических партиях.

Лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов заявил агентству ЛЕТА, что предупреждение Генпрокуратуры в адрес партии - это сведение счетов. Политик утверждает, что никогда не выступал против латвийского государства или латышского языка.

В ответ на предупреждение Генпрокуратуры Росликов заявил представителям СМИ, что партия не будет выполнять требования, изложенные в предупреждении, и готова к решению о роспуске, против которого готова судиться.

