Фёдоров в беседе с гостем программы обсуждал технические возможности ВСУ в операциях с дронами и сказал: «А они там, к сожалению, хороши».

После чего Фёдоров пустился в подробности и описал преимущества украинских БПЛА:

«Вот смотри, как у них держится картинка. У них картинка на радиодронах держится практически до самой земли... У них ретрансляторы лучше развиты, у них гораздо лучше сопротивление РЭБу. У них стоит базовая станция, на ней работают одновременно и оптоволокно, и такие ФПВихи, и такие ФПВихи».

Затем Фёдоров призвал к сотрудничеству со странами, которые он не считает потенциальными военными противниками России, например, с Индией. А в числе возможных противников он назвал Китай:

«Надо партнёриться с теми странами, с которыми мы не будем в конфликте по применению, условно, тех же самых спутников. Понятное дело, не с ближайшими соседями. То есть... я войну с Китаем не исключаю».

Это заявление прямо противоречит линии Кремля, согласно которой Китай — стратегическим партнёр России. По данным украинского портала «Диалог», Фёдорова после этого эфира с канала Соловьёва уволили.

Напомним, ранее Фёдоров хвастался тем, что сумел вывезти из Латвии в Россию значительную сумму денег. Он продал в Риге свою Ferrari и недвижимость.

Блогер до сих пор является гражданином Латвии и неоднократно жаловался на то, что пока так и не получил российское гражданство.