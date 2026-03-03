Срочно нужны тёплые вещи: приюты для бездомных просят помощи

Редакция PRESS 3 марта, 2026 12:15

Новости Латвии 0 комментариев

Этой зимой людям, у которых нет жилья, приходится особенно тяжело. Им не хватает теплой одежды, носков, перчаток, обуви и одеял, которые помогли бы перенести холода. Приюты делают все возможное, чтобы обеспечить людей жильем, однако без пожертвований от других людей это невозможно. Особенно призывают жертвовать мужскую одежду и обувь, пишет rus.lsm.lv.

В Риге приюты сейчас работают круглосуточно, обеспечивая как жильем, так и питанием. Самоуправление Риги призывает жителей быть внимательными и сострадательными — не проходить равнодушно мимо человека, который оказался в трудной ситуации, и, по возможности, пожертвовать теплую одежду тем, кто остался без крова.

Представитель Рижской думы Антра Габре рассказала: «В холодное время года приютам всегда нужна одежда и обувь — в основном мужская. Также просьба: если у людей есть одеяла, которые им больше не нужны, то их тоже можно отдать в приют или отнести в дневной центр на улице Католю, 57».

Пожертвованную одежду, одеяла, обувь и другие полезные вещи можно оставить у дежурного. Людей просят не приносить поврежденную одежду.

В Риге работает шесть приютов. В этом месяце в них в среднем ежедневно пребывает около 605 человек. По сравнению с прошлым годом и январем, число этих людей немного увеличилось на несколько десятков. 

Габре рассказала, что в приюте Рижского самоуправления есть мужское отделение на 170 мест и женское отделение на 90 мест. В остальных четырех приютах — 430 мест.

Программа 4. studija посетила женский приют, где круглосуточно проживают 95 женщин, большинство из них — в предпенсионном и пенсионном возрасте. Руководитель приюта признает, что по сравнению с мужским приютом, здесь люди жертвуют больше вещей.

 «Мы одеваем людей с нуля — абсолютно все: нижнее белье, носки, штаны куртки, обувь. Поэтому приютам очень важны пожертвования от жителей».

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

