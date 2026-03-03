Срочно нужны тёплые вещи: приюты для бездомных просят помощи

В Риге приюты сейчас работают круглосуточно, обеспечивая как жильем, так и питанием. Самоуправление Риги призывает жителей быть внимательными и сострадательными — не проходить равнодушно мимо человека, который оказался в трудной ситуации, и, по возможности, пожертвовать теплую одежду тем, кто остался без крова.

Представитель Рижской думы Антра Габре рассказала: «В холодное время года приютам всегда нужна одежда и обувь — в основном мужская. Также просьба: если у людей есть одеяла, которые им больше не нужны, то их тоже можно отдать в приют или отнести в дневной центр на улице Католю, 57».

Пожертвованную одежду, одеяла, обувь и другие полезные вещи можно оставить у дежурного. Людей просят не приносить поврежденную одежду.

В Риге работает шесть приютов. В этом месяце в них в среднем ежедневно пребывает около 605 человек. По сравнению с прошлым годом и январем, число этих людей немного увеличилось на несколько десятков.

Габре рассказала, что в приюте Рижского самоуправления есть мужское отделение на 170 мест и женское отделение на 90 мест. В остальных четырех приютах — 430 мест.

Программа 4. studija посетила женский приют, где круглосуточно проживают 95 женщин, большинство из них — в предпенсионном и пенсионном возрасте. Руководитель приюта признает, что по сравнению с мужским приютом, здесь люди жертвуют больше вещей.

«Мы одеваем людей с нуля — абсолютно все: нижнее белье, носки, штаны куртки, обувь. Поэтому приютам очень важны пожертвования от жителей».