Диана с семьёй четыре года жила в Дании, после чего решила вернуться на родину. У семьи было две машины, зарегистрированные в Дании, которые они хотели привезти в Латвию.

Женщина всё ещё была задекларирована в Латвии, а муж уже перерегистрировался в Дании. Чтобы выяснить, как лучше поступить с автомобилями, Диана позвонила специалистам Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) в Латвии.

«У нас в Дании было две машины, обе зарегистрированы в Дании. Думали, что с ними делать. CSDD сказала, что если ездить с датскими номерами, то придётся платить государственную пошлину, раз я задекларирована в Латвии. Я всё ещё была задекларирована здесь, спросила про транзитные номера. Сказали, что тогда придётся платить только за техосмотр и регистрацию. В итоге решили одной машине поставить транзитные номера, а второй оставить датские, потому что муж задекларирован в Дании», - рассказывает Диана.

После долгой дороги семья ненадолго отдохнула в приграничном посёлке Гренцтале в Литве, а в тот же день отправилась в близлежащую Бауску. Проведя в Латвии всего шесть часов, автомобиль с транзитными номерами остановил экипаж Государственной полиции.

«Получила штраф и не понимаю почему. Полицейский спросил, заплатили ли мы государственную пошлину. Мы с мужем не поняли, о чём речь. У этой машины не датские номера, а транзитные, считается как экспортный автомобиль. Полицейский сказал, что нет. Будет штраф. Как такое возможно? Получила штраф только за то, что задекларирована в Латвии. Красиво встречают на родине. Провели в Латвии шесть часов — и получили штраф 150 евро», - жалуется женщина.

Программа «Bez Tabu» связалась с call-центром CSDD и уточнила правила для лиц, задекларированных в Латвии, которые возвращаются с иностранными автомобилями. Специалист call-центра сообщила: «Если есть транзитные номера, то обязательно должна быть страховка. Тогда можно ездить».

Представитель CSDD не упомянула необходимость уплаты налога на эксплуатацию.

Эксперт по автомобилям Угис Витолс считает, что транзитные номера можно было и не брать: «В этом случае похоже, что транзитные номера можно было не оформлять. Машина не меняла владельца, не была на продаже. Нужно было заранее изучить вопрос и выяснить порядок в стране, куда въезжаешь с датской регистрацией. Приехав в Латвию, можно было просто платить примерно 10 евро в день за использование машины — и всё».

Независимый юрист Иварс Казакс подтверждает, что штраф выписан правомерно: «Транзитные номера означают, что транспортное средство перемещается из одной страны регистрации в другую. Перегон легитимен. Но латвийский законодатель в нормативных актах не сделал чёткого различия между транзитными и постоянными номерами. Учитывая, что гражданка Латвии была задекларирована в Латвии, государственную пошлину нужно было платить».

В CSDD пообещали улучшить консультации: «Поговорив с руководством call-центра, мы попросили более конкретно напоминать, какие правила действуют в таких случаях», - отметил представитель CSDDМартиньш Малмейстерс.

Семья заплатила около 140 евро за семидневные транзитные номера в Дании. Вместе со штрафом в Латвии расходы составили почти 300 евро. При этом, как выяснила Диана, дневной налог за использование иностранного автомобиля не превысил бы 10 евро в сутки.