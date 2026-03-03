Вернулись в Латвию и тут же получили штраф: семья реэмигрантки в шоке (1)

Редакция PRESS 3 марта, 2026 20:21

TV3/Bez Tabu

Семья Дианы реэмигрировала из Дании и спустя шесть часов с момента прилёта на Родину получила штраф в 150 евро, сообщает программа Be Tabu телеканала TV3. 

Диана с семьёй четыре года жила в Дании, после чего решила вернуться на родину. У семьи было две машины, зарегистрированные в Дании, которые они хотели привезти в Латвию.

Женщина всё ещё была задекларирована в Латвии, а муж уже перерегистрировался в Дании. Чтобы выяснить, как лучше поступить с автомобилями, Диана позвонила специалистам Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) в Латвии.

«У нас в Дании было две машины, обе зарегистрированы в Дании. Думали, что с ними делать. CSDD сказала, что если ездить с датскими номерами, то придётся платить государственную пошлину, раз я задекларирована в Латвии. Я всё ещё была задекларирована здесь, спросила про транзитные номера. Сказали, что тогда придётся платить только за техосмотр и регистрацию. В итоге решили одной машине поставить транзитные номера, а второй оставить датские, потому что муж задекларирован в Дании», - рассказывает Диана.

После долгой дороги семья ненадолго отдохнула в приграничном посёлке Гренцтале в Литве, а в тот же день отправилась в близлежащую Бауску. Проведя в Латвии всего шесть часов, автомобиль с транзитными номерами остановил экипаж Государственной полиции.

«Получила штраф и не понимаю почему. Полицейский спросил, заплатили ли мы государственную пошлину. Мы с мужем не поняли, о чём речь. У этой машины не датские номера, а транзитные, считается как экспортный автомобиль. Полицейский сказал, что нет. Будет штраф. Как такое возможно? Получила штраф только за то, что задекларирована в Латвии. Красиво встречают на родине. Провели в Латвии шесть часов — и получили штраф 150 евро», - жалуется женщина.

Программа «Bez Tabu» связалась с call-центром CSDD и уточнила правила для лиц, задекларированных в Латвии, которые возвращаются с иностранными автомобилями. Специалист call-центра сообщила: «Если есть транзитные номера, то обязательно должна быть страховка. Тогда можно ездить».

Представитель CSDD не упомянула необходимость уплаты налога на эксплуатацию.

Эксперт по автомобилям Угис Витолс считает, что транзитные номера можно было и не брать:  «В этом случае похоже, что транзитные номера можно было не оформлять. Машина не меняла владельца, не была на продаже. Нужно было заранее изучить вопрос и выяснить порядок в стране, куда въезжаешь с датской регистрацией. Приехав в Латвию, можно было просто платить примерно 10 евро в день за использование машины — и всё».

Независимый юрист Иварс Казакс подтверждает, что штраф выписан правомерно: «Транзитные номера означают, что транспортное средство перемещается из одной страны регистрации в другую. Перегон легитимен. Но латвийский законодатель в нормативных актах не сделал чёткого различия между транзитными и постоянными номерами. Учитывая, что гражданка Латвии была задекларирована в Латвии, государственную пошлину нужно было платить».

В CSDD пообещали улучшить консультации: «Поговорив с руководством call-центра, мы попросили более конкретно напоминать, какие правила действуют в таких случаях», - отметил представитель CSDDМартиньш Малмейстерс.

Семья заплатила около 140 евро за семидневные транзитные номера в Дании. Вместе со штрафом в Латвии расходы составили почти 300 евро. При этом, как выяснила Диана, дневной налог за использование иностранного автомобиля не превысил бы 10 евро в сутки.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

