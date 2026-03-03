«И всё то он делает не так!» Но никто из критиков Трампа не говорит, а как надо. Научите, отцы!

Редакция PRESS 3 марта, 2026 13:32

Мир 0 комментариев

"Я вас внимательно слушаю. Говорите!"

Обозреватель Марис Зандерс на портале Satori в пух и прах раскритиковал президента США Дональда Трампа – и то он делает не так, и это не эдак. Опять начал военную эскалацию, не подумав о последствиях.

«Президент США снова призывает иранцев к восстанию, что немного безвкусно после того, как месяц назад он их обманул», - пишет он. «Вопрос заключается в том, не ведет ли себя США – и не только в Иране и на Ближнем Востоке – как слон в посудной лавке, который уверен, что его размеры как-то освобождают его от необходимости тщательно планировать движения своего могучего туловища?»

«Только потому, что я не люблю Трампа и Ко, было бы неправильно утверждать, что если Иран получит ядерное оружие, это не будет проблемой. Здесь болезненным уроком является Северная Корея – после того, как режим получил ядерное оружие, другие страны, включая США и самого Трампа, вынуждены с ним мириться. Проблема заключается в том, что США и их союзники должны учитывать, что удары по некоторым объектам в Иране, какими бы эффективными они ни были и как бы долго они ни длились, не приведут к существенным изменениям. Точнее говоря, можно снова объявить, что что-то «полностью и окончательно» уничтожено, чтобы через год-полтора снова начать бомбардировки. Чтобы добиться изменений в Иране – и, повторюсь, эта цель правильная – потребуются более длительные военные действия, причем, как утверждают некоторые эксперты, с участием американских солдат на земле», - пишет Зандерс.

«...вероятно, что, как и в Венесуэле после ухода Мадуро, план состоит в том, чтобы найти в рядах нынешнего режима компромиссных фигур и продолжить переговоры с этими людьми. Что об этом думает часто упоминаемый иранский народ, неясно, но вряд ли это интересует Трампа. Если же он выберет второй, на мой взгляд, маловероятный путь — воевать до конца, — то он получит свой Афганистан», - заключает он.

К сожалению, как у всех остальных критиков Трампа, у Зандерса отлично получается рассказать о том, чего не надо делать и почему то, что делает Трамп - неэффективно. Но ни у него, ни у других антитрампистов нет ни одного годного предложения на тему: а что же надо делать? Как сделать правильно? Научите, отцы!

Фраза «неправильно утверждать, что если Иран получит ядерное оружие, это не будет проблемой» и на 10% не раскрывает суть этой самой проблемы. Никакие аналогии с Северной Кореей тут не работают по одной простой причине. Северная Корея, обзаведшись ядерным оружием сидит тихо, как мышь под веником, и никого не трогает – ни в своем ближнем окружении ни, тем более в дальнем.

Иран не таков. Иран еще до создания у себя оружия массового поражения обзавелся сетью вооружённых группировок, объединённых под эгидой так называемой «Оси сопротивления». Эта структура, включающая шиитские и суннитские милитаризованные формирования, позволяет Тегерану держать весь Ближний Восток в состоянии непрекращающейся войны.

Самые известные иранские прокси – это Хезболла, ХАМАС и йеменские хуситы. Но это только верхушка айсберга.

Например, в Палестине иранским клиентом является Палестинский исламский джихад, суннитская группировка, тесно сотрудничающая с ХАМАС и получающая из Тегерана до 70 миллионов долларов ежегодно. Это мина замедленного действия, которая может взорвать Палестину на манер газы в любой момент.

В Ираке Иран спонсирует Силы народной мобилизации - коалицию шиитских ополчений, интегрированных в госструктуры, но лояльных Ирану. Ключевые фракции: «Бригады Хезболлы» (Kata'ib Hezbollah) и «Лига праведных людей» (Asaib Ahl al-Haq), получающие от Тегерана оружие, разведданные и финансирование. Иран координирует их через КСИР.

Об участи иранских прокси в войне в Сирии нечего говорить – информация широко известна.

Ещё раз, Иран – это не Северная Корея, нынешний иранский режим – это нарыв на теле всего ближневосточного региона. Трамп пытается вскрыть этот нарыв, пока не стало слишком поздно. Иран даже без атомной бомбы представляет себе угрозу для своих соседей, а представьте все то же самое, только аятолл уже с бомбой? Неужели кто-то сомневается, что получив в товарном количестве атомное оружие, у Ирана немедленно возникнет соблазн применить его по тому же  Израилю? Или одной угрозой применить его наглухо перекрыть Ормузский пролив, вызвав очередной топливный кризис по всему миру?

Да, действия Трампа могут показаться неуклюжими («Надо было помогать иранским протестующим три недели назад!» - говорят ему. Возможно, он бы и помог, если бы в тот момент имел информацию о местонахождении аятоллы Хаменеи и знал, куда точечно бить – но тогда этой информации не было). Но он делает хоть что-то в отличие от Стармера и Макрона – этих двух записных импотентов европейской политики. Когда Иран получит атомное оружие и баллистические ракеты способные добивать до европейских городов – метаться будет поздно. Когда из подожженного Ираном региона в Европу хлынут не миллионы, а уже десятки миллионов беженцев - причитать будет поздно. 

И хоть бы кто-нибудь из критиков Трампа предложил: нет, вот так делать не надо, а надо так, так и так... Но нет, только критиковать горазды.

Комментарии (0)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

