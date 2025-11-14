Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Cистема здравоохранения Латвии признана одной из самых уязвимых в ЕС

14 ноября, 2025

Daugavpils reģionālās slimnīcas ēka.

Латвия вошла в тройку худших стран Европейского союза по готовности реагировать на потенциальные риски для здоровья. Об этом говорится в Индексе готовности систем здравоохранения GLOBSEC 2024 года, где оцениваются 38 показателей, включая финансирование, инфраструктуру, рабочую силу, превенцию, инновации и управление. Латвия получила лишь тринадцать целых две десятых балла, что ставит ее рядом с Венгрией и Румынией.

«Отставание от ЕС сохраняется и создает прямые риски устойчивости системы», отмечают авторы исследования.
С 2015 года финансирование латвийского здравоохранения выросло на девяносто один процент, однако расходы на одного жителя остаются третьими с конца в Евросоюзе. Особенно низкими считают вложения в профилактику. В Европе на одного человека в среднем тратят сто одиннадцать евро, в Латвии лишь пятьдесят один. Такое недоинвестирование приводит к дополнительной нагрузке на систему и снижает ее устойчивость. Давление усиливается и из-за низкого доверия общества: тридцать два процента жителей считают пандемию заговором, что подрывает доверие к медицине в целом.

«Недостаточная профилактика делает систему уязвимой при любом кризисе», говорится в отчете.
Латвия занимает второе место снизу в ЕС по доступности инновационных лекарств. Из медикаментов, зарегистрированных в ЕС после две тысячи двадцатого года, в стране доступны лишь семнадцать процентов. Хотя процесс включения препаратов в систему компенсации прозрачен, недостаточное финансирование не позволяет обеспечить устойчивое планирование.

При этом Латвия демонстрирует сильные показатели вакцинации. Например, охват вакциной против вируса папилломы человека достигает пятидесяти одной сотой процента. Именно эти результаты позволяют ЕС относить Латвию к перспективным странам в отчете о старении населения. Улучшение эффективности системы и рост инвестиций могут помочь сократить будущие расходы и повысить общий уровень здоровья.

Сейм перекрывает русский язык, а партия Шлесерса «курит в сторонке»?
Сейм перекрывает русский язык, а партия Шлесерса «курит в сторонке»?

Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис
Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис

Между собой на русском? Сейм ужесточает языковые наказания
Между собой на русском? Сейм ужесточает языковые наказания (1)

Украинская разведка подорвала пути Транссиба в Хабаровском крае

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Марупцам вернули право поливать сады водой из крана

Коммунальщиков Марупе оштрафовали и обязали вернуть отдельный учет

Кто платит за ИИ-панику в мире — исследователь вывела на чистую воду организаторов

Журналист и медиа-исследовательница Нирит Вайсс-Блатт, авторка проекта AI PANIC, два года собирает карту тех, кто раздувает глобальный страх перед «искусственным сверхразумом». Она проверила финансирование, связи, структуру организаций — и обнаружила, что за десятками «центров спасения человечества» стоит небольшой круг одних и тех же богачей и один идеологический каркас.

Даешь азарт и кредиты! Медиаиндустрия просит Сейм смягчить рекламные запреты

Ассоциация вещателей Латвии считает, что до конца нынешнего созыва Сейм должен принять решения, которые улучшат долгосрочные условия для медиа-бизнеса. Среди ключевых тем, по мнению LRA, следует обсуждать не только отмену запрета на рекламу потребительского кредитования, но и пересмотр полного запрета рекламы азартных игр в латвийских медиа.

От Лиелупе до Кемери — свет. Более двенадцати тысяч свечей осветят Юрмалу

Юрмала готовится к празднованию Дня провозглашения Латвийской Республики: 18 ноября в городе традиционно создадут самый длинный Путь света в стране. С 15:00 более 12 тысяч свечей зажгут вдоль главной магистрали примерно на 20 километров от моста через Лиелупе до Кемери. Огни будут направлять жителей и гостей через весь город, превращая вечер в одну длинную световую аллею.

Встречаем 18 Ноября: шеф-повар Лаурис Алексеевс дарит нам прекрасный рецепт на сладкое!

Праздник ассоциируется у латвийцев с традиционным застольем, где на белой скатерти достойное место занимают свиной карбонад, жаркое или ароматные бабушкины котлеты, салат Rasols, пирожки со шпиком, любимый тортик…

Российские звезды в изгнании запускают развлекательный телеканал для уехавших

Бывшие российские телеведущие, журналисты, актеры и музыканты запустили новый развлекательный проект для русскоязычной аудитории за пределами России. Канал Dom уже начал вещание на платформе Kartina.TV и на сайте Dom.show. Руководителем проекта стал ведущий телеканала «Дождь» Вячеслав Ширяев.

