Cистема здравоохранения Латвии признана одной из самых уязвимых в ЕС

«Отставание от ЕС сохраняется и создает прямые риски устойчивости системы», отмечают авторы исследования.

С 2015 года финансирование латвийского здравоохранения выросло на девяносто один процент, однако расходы на одного жителя остаются третьими с конца в Евросоюзе. Особенно низкими считают вложения в профилактику. В Европе на одного человека в среднем тратят сто одиннадцать евро, в Латвии лишь пятьдесят один. Такое недоинвестирование приводит к дополнительной нагрузке на систему и снижает ее устойчивость. Давление усиливается и из-за низкого доверия общества: тридцать два процента жителей считают пандемию заговором, что подрывает доверие к медицине в целом.

«Недостаточная профилактика делает систему уязвимой при любом кризисе», говорится в отчете.

Латвия занимает второе место снизу в ЕС по доступности инновационных лекарств. Из медикаментов, зарегистрированных в ЕС после две тысячи двадцатого года, в стране доступны лишь семнадцать процентов. Хотя процесс включения препаратов в систему компенсации прозрачен, недостаточное финансирование не позволяет обеспечить устойчивое планирование.

При этом Латвия демонстрирует сильные показатели вакцинации. Например, охват вакциной против вируса папилломы человека достигает пятидесяти одной сотой процента. Именно эти результаты позволяют ЕС относить Латвию к перспективным странам в отчете о старении населения. Улучшение эффективности системы и рост инвестиций могут помочь сократить будущие расходы и повысить общий уровень здоровья.