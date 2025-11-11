За «постоять с плакатом»: протестующим за Стамбульскую конвенцию платили?

Как известно, в поддержку Стамбульской конвенции в Старой Риге собрались не менее 10 тысяч человек, среди которых было много молодёжи. Публикация, в которой была размещена переписка, естественно, привлекла внимание общества. Учитель писал, что молодым людям были нужны деньги.

В комментариях пользователи спорили, настоящая ли эта переписка. Некоторые отмечали, что вряд ли “уважаемый учитель”, как его назвал предприниматель Далбиньш, мог бы писать в таком стиле. Другие выражали сомнение в самом факте. Однако нашлись и те, кто всё же допустил, что подобное могло произойти.

Одна женщина написала: “Не хочется верить. Может, Меркурий ретрограден… а может, правда… но всё равно не хочется верить.”