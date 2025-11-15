В Латвии предлагают создать службу медицинских вертолётов; где взять денег?

Он призывает выделять службе из госбюджета 4 миллиона евро в год.

В Латвии вертолёты для транспортировки пациентов с тяжёлыми заболеваниями или травмами используются сравнительно редко, для этого, как правило, предоставляют свои воздушные суда оперативные службы.

В свою очередь, его коллега Марцис Енцитис ("Латвия на первом месте") предлагает увеличить на 1,5 миллиона евро финансирование сакрального наследия, которое, по его словам, является "наиболее многочисленной и выдающейся частью латвийского художественного и исторического наследия XIII-XVIII веков".

Средства для этой цели Енцитис предлагает взять из бюджета Фонда общественной интеграции.

Как сообщается, в комиссию Сейма по бюджету и финансам (налогам) ко второму и окончательному чтению законопроекта госбюджета на 2026 год поступило свыше 450 предложений.