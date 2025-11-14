Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис

-Ладно, давайте поговорим о баранах и о теме баранов.
Потому что я вижу, что многие в противоположном лагере приняли это близко к сердцу:
Если избиратели «Единства» упорно голосуют за своих кариньшей, ринкевичей и силинь, ясно видя, что под руководством «Единства» страна всё больше отстаёт от Эстонии, Литвы и всё безнадёжнее, и что по всем таблицам мы в заднице и всё глубже туда проваливаемся, то они, извините, стадо баранов.
Если прогрессивные победят на выборах в Риге, после всех этих завалов бришкенса с Rail Baltica как в Даугаве, так и в аэропорту, то их избиратели заслуживают, чтобы мы называли их стадом баранов.
Мы назовём стадом баранов тех, кто продолжает поддерживать политиков, ведущих Латвию на кладбище. Смиритесь.
Labi, parunāsim par auniem un aunu tēmu.
Jo redzu, ka pretējā nometnē daudziem tas ķērās pie sirds:
Ja vienotības vēlētāji spītīgi katru reizi balso par saviem kariņiem, rinkevičiem un siliņām, labi redzot, ka vienotības vadībā valsts arvien atpaliek un atpaliek no Igaunijas, Lietuvas, un arvien bezcerīgāk, un ka visās tabulās esam pakaļā un grimstam tur arvien dziļāk, - tad viņi ir aunu bars, pardon.
Ja Rīgas vēlēšanās uzvar progresīvie, pēc visiem briškenu Rail Baltica pāļiem gan Daugavā, gan pie lidostas, tad viņu vēlētāji ir pelnījuši, ka mēs viņus saucam par aunu baru.
Tie, kuri turpina atbalstīt politiķus, kuri Latviju ved uz kapsētu, mēs sauksim par aunu baru. Samierinieties.