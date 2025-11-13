По словам главы литовского правительства, Латвия и Эстония готовы действовать совместно, если ситуация на границе обострится. «Поляки уже проявили солидарность с нами и не открыли границы, хотя это планировалось неделю назад, так что такие решения уже были приняты», — сказала Ругинене журналистам в Сейме в четверг.

Она подчеркнула, что аналогичную поддержку пообещали и северные соседи: «Точно такие же заверения я получила от премьеров Латвии и Эстонии. Если мы увидим, что не справляемся [с ситуацией], и белорусский режим продолжает нас атаковать, они также готовы проявить солидарность. Так что разговор и общение ведутся постоянно», — добавила премьер.

Как ранее сообщало агентство BNS, после решения Литвы закрыть границу с Белоруссией Польша отложила планы открытия пунктов пропуска на границе с этой страной. Варшава собиралась возобновить работу пунктов «Кузница», закрытого с 9 ноября 2021 года, и «Бобровники», закрытого с 10 февраля 2023 года. По словам Ругинене, премьер-министр Польши Дональд Туск лично пообещал ей не открывать эти переходы.

«Премьер всю неделю обещал мне, что мы с ним ещё поговорим, и я очень благодарна Польше за то, что они услышали нашу беду и проявили солидарность», — подчеркнула она.

Напряжённость на литовско-белорусской границе усилилась после того, как с территории Белоруссии начали запускать метеозонды, используемые для контрабанды сигарет. Из-за этого в конце октября Литве пришлось несколько раз приостанавливать работу аэропортов, что затронуло около 150 рейсов и более 20 тысяч пассажиров. Вильнюс назвал происходящее «гибридной атакой Беларуси», организованной с ведома режима Александра Лукашенко. Эти действия осудили лидеры Евросоюза, а НАТО выразило поддержку Литве.

В ответ на угрозу гражданской авиации правительство Литвы временно закрыло границу с Беларусью — решение действует до 30 ноября, после чего будет принято решение о продлении.

Минск, реагируя на действия Вильнюса, запретил литовским грузовикам возвращаться на родину, пока граница не будет вновь открыта. Белорусские власти заявили, что до тех пор транспортные средства будут размещаться на специальных площадках, где с них будет взиматься плата.