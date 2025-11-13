Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 13. Ноября Завтра: Eizens, Jevgenija, Jevgenijs
Доступность

Германия: правящая коалиция согласовала реформу военной службы

Euronews 13 ноября, 2025 18:44

Мир 0 комментариев

Новый компромиссный вариант, обнародованный в четверг, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин старше 18 лет. Также станет обязательным заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

С 1 января 2026 года Германия будет требовать от всех мужчин регистрироваться для потенциального прохождения военной службы, при этом обязательная служба может быть вновь введена, если число добровольцев не достигнет целевых показателей, установленных для выполнения обязательств перед НАТО.

"Современная военная служба в Германии не за горами", - заявил председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан.

"У нас остается больше приверженности добровольной службе", - отметил Шпан, добавив при том, что "цель состоит в том, чтобы законодательно закрепить обязательную траекторию роста с обязательным отчетом перед бундестагом раз в полгода, чтобы общество знало, на каком уровне находятся наши вооруженные силы".

С 1 января около 700 000 молодых людей, родившихся в 2008 году или позднее, будут проинформированы о необходимости пройти регистрацию и медицинское обследование, сказал Шпан, добавив, что женщины также получат письма, но в отличие от мужчин, они не обязаны на них отвечать.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус напомнил, что Европа рассчитывает на Германию "не только в плане финансовых средств, оружия и закупок, но и в плане личного состава".

После заключения соглашения по вопросу о реформе военной службы партиями правящей коалиции глава Министерства обороны выразил уверенность в том, "что все будет хорошо", и вновь назвал добровольную службу "привлекательной" концепцией.

Если добровольцев окажется недостаточно?

Если необходимое количество военнослужащих не будет достигнуто за счет добровольцев, парламент ФРГ может ввести так называемую "воинскую обязанность по необходимости".

Лидер парламентской фракции СДПГ Маттиас Мирш пояснил, что программа "состоит из двух этапов", первым из которых является добровольная служба.

"Мы убеждены, что добровольного этапа будет достаточно", — сказал Мирш.

"В законе четко оговаривается, что если этого не произойдет, вопрос рассмотрит бундестаг", — добавил он.

Борис Писториус отметил, что в случае восстановления обязательной военной службы последует "более масштабная процедура".

"Это означает, что в случае введения обязательной военной службы при отборе призывников будет применяться целый ряд критериев", — рассказал Писториус.

Среди оснований для освобождения от призыва в армию: наличие двух братьев, проходящих основную военную службу, работа в полиции, служба в гражданской обороне, отказ по соображениям совести.

Писториус признал, что это "значительно сокращает" число лиц из возрастного контингента, которые рассматриваются для призыва.

Как появилась новая модель военной службы?

Еще до объявления о достижении компромисса было известно, что детали добровольного характера военной службы, которых требовал министр обороны Борис Писториус, останутся неизменными.

В то же время, по информации Der Spiegel, партнеры по коалиции договорились о том, что в будущем все мужчины будут проходить обязательную военную службу.

С июля 2027 года всех 18-летних молодых людей будут приглашать на обязательное медицинское освидетельствование для определения категории годности к военной службе, даже если они не решат служить в армии добровольно.

Кроме того, для мужчин планируется ввести обязательное анкетирование. С 2026 года они должны будут предоставлять информацию о состоянии здоровья, физической форме, образовании и желании проходить военную службу, при условии, что бундестаг примет закон в соответствии с планом.

Увеличение численности бундесвера

ХДС/ХСС одержали верх в своем требовании сделать обязательным необходимое увеличение численности личного состава бундесвера.

Писториус долго отказывался от этого, в том числе и потому, что СДПГ на своей партийной конференции летом исключила автоматический механизм возвращения обязательной военной службы.

Согласно информации, полученной Der Spiegel из коалиционных кругов, теперь будет определен целевой коридор до 2035 года. Основой для этого являются кадровые показатели, которые базируются на обязательствах, взятых перед НАТО.

Цель Минобороны состоит в том, чтобы увеличить численность военнослужащих до 260 тысяч (то есть набрать еще 80 тысяч), а резервистов - до 200 тысяч.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

А о водителях подумали? Латвия тоже готова закрыть границу с Белоруссией
Важно

А о водителях подумали? Латвия тоже готова закрыть границу с Белоруссией (1)

ЕС запретил наличные деньги? Вводится ограничение на сумму, которую можно заплатить
Важно

ЕС запретил наличные деньги? Вводится ограничение на сумму, которую можно заплатить

В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям
Важно

В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям (3)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:15 13.11.2025
Латвия вошла в лидеры ЕС по росту промышленного производства
Bitnews.lv 53 минуты назад
Латвия: придётся затянуть пояса
Sfera.lv 1 час назад
Дюны не отдали! Конституционный суд отменил план застройки Юрмалы
Bitnews.lv 2 часа назад
Молодые латвийцы дольше живут с родителями и реже создают семьи
Bitnews.lv 2 часа назад
Литва: квоту- ужесточить
Sfera.lv 5 часов назад
Лиепая: Liepājas metalurgs станет военным заводом?
Sfera.lv 5 часов назад
Эстония: финский тренер для «Калев/Крамо»
Sfera.lv 12 часов назад
Швейцария: брошь Наполеона ушла с молотка
Sfera.lv 14 часов назад

Не первый кошелек в мусорнике: рижан предупреждают об активизации карманников

Новости Латвии 20:16

Новости Латвии 0 комментариев

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

Читать
Загрузка

7 способов перестать думскроллить TikTok (пока он не доел то, что осталось от вашего мозга)

Азбука здоровья 19:53

Азбука здоровья 0 комментариев

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Читать

Коты-заседатели: как домашние питомцы срывают видеозвонки по всей Европе

Животные 19:44

Животные 0 комментариев

Онлайн-совещания давно стали частью жизни, но вместе с ними в виртуальный офис уверенно вошли и… коты. По опросам социологов, примерно две трети сотрудников хотя бы раз сталкивались с тем, что домашний питомец мешал видеозвонку — закрывал камеру, проходил по клавиатуре, требовал внимания или устраивался спать на тёплом ноутбуке.

Онлайн-совещания давно стали частью жизни, но вместе с ними в виртуальный офис уверенно вошли и… коты. По опросам социологов, примерно две трети сотрудников хотя бы раз сталкивались с тем, что домашний питомец мешал видеозвонку — закрывал камеру, проходил по клавиатуре, требовал внимания или устраивался спать на тёплом ноутбуке.

Читать

Кто убивает пчёл на планете? Учёные нашли причину

Животные 18:43

Животные 0 комментариев

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

Читать

Где посмотреть праздничный салют на 18 ноября? Придется выехать из Риги

Всюду жизнь 18:35

Всюду жизнь 0 комментариев

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

Читать

А о водителях подумали? Латвия тоже готова закрыть границу с Белоруссией

Важно 18:28

Важно 0 комментариев

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

Читать