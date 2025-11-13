Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Что каждый из нас готов делать ради страны? Певец Иго Фомин о наболевшем (1)

Редакция PRESS 13 ноября, 2025 11:58

Важно 1 комментариев

Известный латвийский певец Иго Фоминс в интервью "Неаткариге" поделился своими размышлениями о состоянии Риги и жизни в Латвии.

«Каждый, кто умеет наблюдать, наверняка заметил — Рига пришла в упадок, — говорит Иго. — За пределами столицы мы видим ухоженные города, аккуратные улицы. Я много выступаю по всей стране и часто думаю: малые города Латвии — словно конфеты, на них приятно смотреть.

А вот возвращаясь в Ригу, я не всегда чувствую радость. Я знаю, что увижу что-то, что расстроит: пустые витрины, грязь… Мне неприятно видеть равнодушие, невежество, безвкусные цветочные горшки в центре. Всё это говорит о том, что у ответственных за город людей нет целостного видения, нет понимания, что происходит в столице, в стране. Возникает вопрос: знают ли они вообще, где живут? Замечают ли они улицы, по которым ездят домой, видят ли людей вокруг? Пока Рига не вернёт себе статус настоящей столицы, а не просто загаженного проходного места, ничего не изменится. Это лишь один пример, но таких я мог бы привести множество».

Далее певец рассуждает о личном и общем:

«Есть вещи, с которыми трудно смириться. После моей тяжёлой аварии в 2000 году мне пришлось принять многое, но я живу с радостью и делом. Мы стараемся отдалиться от трагедий, но они всё равно случаются — с каждым из нас, с государством. Раньше я много времени проводил в России, выступал на стадионах, открытых сценах… Сейчас я наблюдаю за происходящим и читаю между строк».

В завершение он задаётся вопросом о гражданской ответственности:

«Что каждый из нас может сделать хотя бы ради поддержки своего государства? Ради страны, которой мы гордимся, за которую готовы стоять и падать. Или мы сбежим при первом встречном ветре? Может, дело в том, что мы не любим это место — просто потому, что случайно здесь родились и прожили?»

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки
Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

В Латвии зафиксированы ещё семь случаев лептоспироза (1)

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

На вес золота: доля молодёжи в Латвии составляет всего 11,2% (1)

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Берем в долг, а фонды ЕС не используем — как это понимать? Кулбергс возмущен (1)

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки (1)

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

Вот бы так зарплаты повышали: штрафы за неуважение госязыка планируют резко повысить (1)

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

В Китае снова казнён высокопоставленный чиновник — 13 лет антикоррупционной кампании (1)

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

Почти треть жителей Латвии хотят поменять профессию (1)

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

