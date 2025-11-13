«Каждый, кто умеет наблюдать, наверняка заметил — Рига пришла в упадок, — говорит Иго. — За пределами столицы мы видим ухоженные города, аккуратные улицы. Я много выступаю по всей стране и часто думаю: малые города Латвии — словно конфеты, на них приятно смотреть.

А вот возвращаясь в Ригу, я не всегда чувствую радость. Я знаю, что увижу что-то, что расстроит: пустые витрины, грязь… Мне неприятно видеть равнодушие, невежество, безвкусные цветочные горшки в центре. Всё это говорит о том, что у ответственных за город людей нет целостного видения, нет понимания, что происходит в столице, в стране. Возникает вопрос: знают ли они вообще, где живут? Замечают ли они улицы, по которым ездят домой, видят ли людей вокруг? Пока Рига не вернёт себе статус настоящей столицы, а не просто загаженного проходного места, ничего не изменится. Это лишь один пример, но таких я мог бы привести множество».

Далее певец рассуждает о личном и общем:

«Есть вещи, с которыми трудно смириться. После моей тяжёлой аварии в 2000 году мне пришлось принять многое, но я живу с радостью и делом. Мы стараемся отдалиться от трагедий, но они всё равно случаются — с каждым из нас, с государством. Раньше я много времени проводил в России, выступал на стадионах, открытых сценах… Сейчас я наблюдаю за происходящим и читаю между строк».

В завершение он задаётся вопросом о гражданской ответственности:

«Что каждый из нас может сделать хотя бы ради поддержки своего государства? Ради страны, которой мы гордимся, за которую готовы стоять и падать. Или мы сбежим при первом встречном ветре? Может, дело в том, что мы не любим это место — просто потому, что случайно здесь родились и прожили?»