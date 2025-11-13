Всё ради людей? Оппозиция добилась большинства для запроса министру в деле о сокращении региональных рейсов

За запрос проголосовали 46 депутатов оппозиции, в том числе избранная ранее от рядов «Прогрессивных» Скайдрите Абрама, а коалиция смогла собрать лишь 43 голоса против. Депутат Олег Буров, обычно голосующий вместе с коалицией, на этот раз решил не участвовать в голосовании.

Депутаты от партии «Латвия на первом месте» обратились к министру сообщения Швинке с требованием объяснить и обосновать решения, связанные со значительным сокращением рейсов общественного транспорта — особенно региональных автобусов. Депутаты выразили обеспокоенность тем, что эти решения могут иметь серьёзные последствия для регионов, особенно сельских территорий, где общественный транспорт критически важен для мобильности жителей.

В запросе подчёркивается, что планируемое сокращение рейсов на 16%, или более чем на 11 миллионов километров, может существенно повлиять на пассажиров, особенно на социально менее защищённые группы. Депутаты упрекают Министерство сообщения в бездействии, игнорируя рекомендации Министерства финансов и Бюро по надзору за закупками о возможных изменениях в договорах.

Депутаты потребовали разъяснений по процедурам расторжения договоров, условиям новых конкурсов, решению проблемы нехватки водителей, а также по планируемым компенсационным мерам, например, транспорту по запросу. Также в запросе был поставлен вопрос о том, как эти решения согласуются с заявленными государством целями по развитию регионов и социальной инклюзии.

Ранее сообщалось, что дотированная сеть автобусных маршрутов регионального значения на следующий год запланирована в объёме 56,145 миллиона километров, что на 11,06 миллиона километров, или 16%, меньше, чем прогнозировалось на 2025 год, — такое решение принял Совет общественного транспорта.

Предполагается, что в каждой части маршрутной сети будут сокращены рейсы или части рейсов с низкими показателями рентабельности и количеством перевезённых пассажиров.