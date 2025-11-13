Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Всё ради людей? Оппозиция добилась большинства для запроса министру в деле о сокращении региональных рейсов

Редакция PRESS 13 ноября, 2025 12:43

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Большинство парламентариев в четверг поддержало запрос депутатов оппозиции к министру сообщения Атису Швинке (Прогрессивные) о предоставлении услуг общественного транспорта автобусами на маршрутах регионального значения.

За запрос проголосовали 46 депутатов оппозиции, в том числе избранная ранее от рядов «Прогрессивных» Скайдрите Абрама, а коалиция смогла собрать лишь 43 голоса против. Депутат Олег Буров, обычно голосующий вместе с коалицией, на этот раз решил не участвовать в голосовании.

Депутаты от партии «Латвия на первом месте» обратились к министру сообщения Швинке с требованием объяснить и обосновать решения, связанные со значительным сокращением рейсов общественного транспорта — особенно региональных автобусов. Депутаты выразили обеспокоенность тем, что эти решения могут иметь серьёзные последствия для регионов, особенно сельских территорий, где общественный транспорт критически важен для мобильности жителей.

В запросе подчёркивается, что планируемое сокращение рейсов на 16%, или более чем на 11 миллионов километров, может существенно повлиять на пассажиров, особенно на социально менее защищённые группы. Депутаты упрекают Министерство сообщения в бездействии, игнорируя рекомендации Министерства финансов и Бюро по надзору за закупками о возможных изменениях в договорах.

Депутаты потребовали разъяснений по процедурам расторжения договоров, условиям новых конкурсов, решению проблемы нехватки водителей, а также по планируемым компенсационным мерам, например, транспорту по запросу. Также в запросе был поставлен вопрос о том, как эти решения согласуются с заявленными государством целями по развитию регионов и социальной инклюзии.

Ранее сообщалось, что дотированная сеть автобусных маршрутов регионального значения на следующий год запланирована в объёме 56,145 миллиона километров, что на 11,06 миллиона километров, или 16%, меньше, чем прогнозировалось на 2025 год, — такое решение принял Совет общественного транспорта.

Предполагается, что в каждой части маршрутной сети будут сокращены рейсы или части рейсов с низкими показателями рентабельности и количеством перевезённых пассажиров.

В Латвии зафиксированы ещё семь случаев лептоспироза

Новости Латвии 13:58

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

На вес золота: доля молодёжи в Латвии составляет всего 11,2%

Новости Латвии 13:47

Новости Латвии 0 комментариев

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Берем в долг, а фонды ЕС не используем — как это понимать? Кулбергс возмущен

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

Важно 13:32

Важно 0 комментариев

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

Вот бы так зарплаты повышали: штрафы за неуважение госязыка планируют резко повысить

Новости Латвии 13:22

Новости Латвии 0 комментариев

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

В Китае снова казнён высокопоставленный чиновник — 13 лет антикоррупционной кампании

Всюду жизнь 13:13

Всюду жизнь 0 комментариев

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

Почти треть жителей Латвии хотят поменять профессию

Новости Латвии 13:10

Новости Латвии 0 комментариев

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

