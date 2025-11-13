"Все мы знаем, что Rail Baltica не хватает финансирования. Когда зимой я сказал, что Европейский Союз готов перераспределить неиспользованные средства фондов на оборону, многие посмеялись. Теперь факты говорят сами за себя.

Под руководством нашего выдающегося министра финансов Арвилса Ашераденса освоение средств ЕС катастрофично — из выделенных 4,23 миллиарда € на данный момент оплачено только 11%, а срок использования денег истекает в 2027 году.

Не верите? За семь месяцев, с апреля, выплаченные средства поднялись с позорно низких 8% всего до 11%. При таком темпе Латвия просто потеряет эти деньги.

Три дня назад комиссар ЕС по обороне Кубилис ясно сказал — часть неиспользованных средств ЕФРР и КФ можно переориентировать на нужды обороны и безопасности.

Это значит: дороги, мосты, железная дорога, аэропорты, укрепление границ — всё это может финансироваться из этих средств.

Польша уже доказывает, что это работает — они добились перенаправления 800 миллионов € из фонда восстановления после COVID на военную промышленность. Это действия, а не слова.

У денег, выделенных Латвии, жёсткий срок — до 2026 и 2027 года. Если Министерство финансов продолжит в таком темпе, мы потеряем как минимум миллиард €.

Это живые деньги, которые могли бы решить кризис финансирования Rail Baltica — например, подав заявку на строительство моста, который ещё реально можно завершить вовремя. В противном случае эти деньги просто уйдут в никуда.

Тем временем Министерство финансов продолжает проталкивать сомнительные остатки проектов ERAF и ANM ЕФРР — это трагедия, где деньги растрачиваются, а не инвестируются в развитие.

Эти данные касаются только Фондов сплочения и ЕС. Пик денег запланирован на 2026 год — 710 миллионов €, и на 2027 год — 1 миллиард €. Доступных «свободных» денег сейчас как минимум ~1 миллиард € (4,231 – 3,237 = 994 млн €). Только у Министерства сообщения остаток составляет 653 миллиона €.

Эвика Силиня продолжает тянуть резину, решения не принимаются, Rail Baltica в тупике, и в то же время терпится катастрофическое освоение средств ЕС.

Это абсурд — эти деньги могли бы сократить заимствования и дефицит бюджета, одновременно решив проблему нехватки финансирования для стратегических проектов.

За такую халатность министр финансов должен уйти в отставку, а премьер-министр должен взять на себя политическую ответственность.

Единственное, что это правительство до сих пор доказало — способность увеличивать государственный долг и дорого занимать", - считает Кулбергс.