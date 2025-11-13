Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv
Берем в долг, а фонды ЕС не используем — как это понимать? Кулбергс возмущен (1)

Редакция PRESS 13 ноября, 2025 13:35

Важно 1 комментариев

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

"Все мы знаем, что Rail Baltica не хватает финансирования. Когда зимой я сказал, что Европейский Союз готов перераспределить неиспользованные средства фондов на оборону, многие посмеялись. Теперь факты говорят сами за себя.

Под руководством нашего выдающегося министра финансов Арвилса Ашераденса освоение средств ЕС катастрофично — из выделенных 4,23 миллиарда € на данный момент оплачено только 11%, а срок использования денег истекает в 2027 году.

Не верите? За семь месяцев, с апреля, выплаченные средства поднялись с позорно низких 8% всего до 11%. При таком темпе Латвия просто потеряет эти деньги.

Три дня назад комиссар ЕС по обороне Кубилис ясно сказал — часть неиспользованных средств ЕФРР и КФ можно переориентировать на нужды обороны и безопасности.

Это значит: дороги, мосты, железная дорога, аэропорты, укрепление границ — всё это может финансироваться из этих средств.

Польша уже доказывает, что это работает — они добились перенаправления 800 миллионов € из фонда восстановления после COVID на военную промышленность. Это действия, а не слова.

У денег, выделенных Латвии, жёсткий срок — до 2026 и 2027 года. Если Министерство финансов продолжит в таком темпе, мы потеряем как минимум миллиард €.

Это живые деньги, которые могли бы решить кризис финансирования Rail Baltica — например, подав заявку на строительство моста, который ещё реально можно завершить вовремя. В противном случае эти деньги просто уйдут в никуда.

Тем временем Министерство финансов продолжает проталкивать сомнительные остатки проектов ERAF и ANM ЕФРР — это трагедия, где деньги растрачиваются, а не инвестируются в развитие.

Эти данные касаются только Фондов сплочения и ЕС. Пик денег запланирован на 2026 год — 710 миллионов €, и на 2027 год — 1 миллиард €. Доступных «свободных» денег сейчас как минимум ~1 миллиард € (4,231 – 3,237 = 994 млн €). Только у Министерства сообщения остаток составляет 653 миллиона €.

Эвика Силиня продолжает тянуть резину, решения не принимаются, Rail Baltica в тупике, и в то же время терпится катастрофическое освоение средств ЕС.

Это абсурд — эти деньги могли бы сократить заимствования и дефицит бюджета, одновременно решив проблему нехватки финансирования для стратегических проектов.

За такую халатность министр финансов должен уйти в отставку, а премьер-министр должен взять на себя политическую ответственность.

Единственное, что это правительство до сих пор доказало — способность увеличивать государственный долг и дорого занимать", - считает Кулбергс.

Комментарии (1)
Сдал квартиру женщине с ребёнком, а теперь она отказывается выезжать — имеет право?

В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

Обновлено: 15:05 13.11.2025
В Латвии зафиксированы ещё семь случаев лептоспироза (1)

Новости Латвии 13:58

Новости Латвии 1 комментариев

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Загрузка

На вес золота: доля молодёжи в Латвии составляет всего 11,2% (1)

Новости Латвии 13:47

Новости Латвии 1 комментариев

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки (1)

Важно 13:32

Важно 1 комментариев

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

Вот бы так зарплаты повышали: штрафы за неуважение госязыка планируют резко повысить (1)

Новости Латвии 13:22

Новости Латвии 1 комментариев

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

В Китае снова казнён высокопоставленный чиновник — 13 лет антикоррупционной кампании (1)

Всюду жизнь 13:13

Всюду жизнь 1 комментариев

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

Почти треть жителей Латвии хотят поменять профессию (1)

Новости Латвии 13:10

Новости Латвии 1 комментариев

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

