Сюжет о семье с двумя отцами вызвал скандал в Эстонии: общественное телевидение предложили закрыть

Поводом для инициативы стала передача “Hommik Anuga”, в которой была показана семья с двумя отцами — сюжет, по мнению EKRE, «не соответствует эстонским ценностям».

Оппозиционная партия, представленная десятью депутатами, предлагает прекратить «растрату средств налогоплательщиков» на государственный медиаконцерн и создать «более конкурентную и разнообразную информационную среду» за счёт развития частных СМИ.

Лидер EKRE Мартин Хельме заявил: «ERR больше не действует как журналистская организация, а как политически ангажированная структура. Эту систему нельзя исправить — её нужно распустить».

Партия предлагает отменить закон об общественном вещателе, а ERR как юридическое лицо — упразднить. Телевизионные, радио- и интернет-каналы предлагают приватизировать, за исключением двух:

Klassikaraadio предлагается передать Эстонскому концертному учреждению,

Vikerraadio — Государственной канцелярии, чтобы использовать его как официальный канал экстренных сообщений.

Обширный архив ERR предполагается передать в Киноархив для сохранения национального аудиовизуального наследия.

Председатель правления ERR Эрик Роосе назвал инициативу EKRE «не серьёзной, а скорее смешной» и предупредил, что она «опасна для свободы слова и демократии».

В самом совете ERR также возникли разногласия. Его глава Рейн Вейдеманн заявил, что сюжет о семье с двумя отцами «не соответствует эстонским ценностям». Однако член совета, депутат Рийгикогу от Реформистской партии Валдо Рандпере возразил ему:

«Совет не имеет права решать, какие семьи “вписываются” в эстонское общество. Задача общественного вещателя — не исключать, а объединять, показывая жизнь такой, какая она есть: разнообразной, человечной и полной забот».