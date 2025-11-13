Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сюжет о семье с двумя отцами вызвал скандал в Эстонии: общественное телевидение предложили закрыть

Редакция PRESS 13 ноября, 2025 12:15

0 комментариев

Эстонская Консервативная народная партия (EKRE) внесла в парламент законопроект о ликвидации Эстонского общественного вещателя ERR как публично-правового института.

Поводом для инициативы стала передача “Hommik Anuga”, в которой была показана семья с двумя отцами — сюжет, по мнению EKRE, «не соответствует эстонским ценностям».

Оппозиционная партия, представленная десятью депутатами, предлагает прекратить «растрату средств налогоплательщиков» на государственный медиаконцерн и создать «более конкурентную и разнообразную информационную среду» за счёт развития частных СМИ.

Лидер EKRE Мартин Хельме заявил: «ERR больше не действует как журналистская организация, а как политически ангажированная структура. Эту систему нельзя исправить — её нужно распустить».

Партия предлагает отменить закон об общественном вещателе, а ERR как юридическое лицо — упразднить. Телевизионные, радио- и интернет-каналы предлагают приватизировать, за исключением двух:

Klassikaraadio предлагается передать Эстонскому концертному учреждению,
Vikerraadio — Государственной канцелярии, чтобы использовать его как официальный канал экстренных сообщений.

Обширный архив ERR предполагается передать в Киноархив для сохранения национального аудиовизуального наследия.

Председатель правления ERR Эрик Роосе назвал инициативу EKRE «не серьёзной, а скорее смешной» и предупредил, что она «опасна для свободы слова и демократии».

В самом совете ERR также возникли разногласия. Его глава Рейн Вейдеманн заявил, что сюжет о семье с двумя отцами «не соответствует эстонским ценностям». Однако член совета, депутат Рийгикогу от Реформистской партии Валдо Рандпере возразил ему:

«Совет не имеет права решать, какие семьи “вписываются” в эстонское общество. Задача общественного вещателя — не исключать, а объединять, показывая жизнь такой, какая она есть: разнообразной, человечной и полной забот».

В Латвии зафиксированы ещё семь случаев лептоспироза

Новости Латвии 13:58

0 комментариев

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Читать
На вес золота: доля молодёжи в Латвии составляет всего 11,2%

Новости Латвии 13:47

0 комментариев

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Читать

Берем в долг, а фонды ЕС не используем — как это понимать? Кулбергс возмущен

Важно 13:35

0 комментариев

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Читать

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

Важно 13:32

0 комментариев

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

Читать

Вот бы так зарплаты повышали: штрафы за неуважение госязыка планируют резко повысить

Новости Латвии 13:22

0 комментариев

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

Читать

В Китае снова казнён высокопоставленный чиновник — 13 лет антикоррупционной кампании

Всюду жизнь 13:13

0 комментариев

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

Читать

Почти треть жителей Латвии хотят поменять профессию

Новости Латвии 13:10

0 комментариев

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

Читать