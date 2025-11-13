Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

Операция, возглавляемая Германией, стала результатом многонационального расследования, в котором участвовали правоохранительные органы Дании, Франции, Латвии и Великобритании. Среди задержанных — граждане Латвии, некоторые из которых ранее служили во Французском Иностранном легионе. Эти профессионально подготовленные бойцы действовали на стороне организованного преступного сообщества, обладая военным опытом и доступом к специализированному снаряжению.

На основании ранее полученной информации о возможном готовящемся преступлении и при содействии немецких коллег, с привлечением Департамента международного сотрудничества Государственной полиции и должностных лиц 1-го отдела Управления по борьбе с тяжкими и серийными организованными преступлениями Государственной полиции, была установлена ​​необходимая информация об организаторе преступного деяния и его сообщниках, все из которых являются гражданами Латвии.

В ходе расследования были получены доказательства причастности лиц к вышеуказанному преступлению. Вчера сотрудники 1-го отдела Департамента по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями Государственной полиции совместно с Антитеррористическим подразделением «Омега» Государственной полиции задержали в Риге мужчину 1990 года рождения, организовавшего похищение человека. Остальные соучастники преступления были задержаны вчера во Франции, Дании и Великобритании соответственно.

По данным следствия, некоторые из задержанных в Латвии - ранее участвовали в военных конфликтах, что превращает их в потенциальный ресурс для организованной преступности.

Эксперты связывают этот случай с так называемым феноменом «насилия как услуги» (Violence-as-a-Service) — когда бывшие военные или специалисты по безопасности предлагают свои навыки для выполнения заказных насильственных действий на службе криминальных структур. Такой тренд становится всё более заметным в Европе, особенно на фоне продолжающейся войны в Украине. Возвращающиеся с фронта бойцы, обладающие профессиональной подготовкой, всё чаще оказываются втянутыми в нелегальные схемы.

В расследовании принимали участие:

Латвийская государственная полиция (Latvijas Valsts policija)

Государственная криминальная полиция Северного Рейна-Вестфалии (Германия)

Полиция Копенгагена (Дания)

Французская национальная полиция и центральное управление по борьбе с организованной преступностью (OCLO)

Лондонская столичная полиция (Великобритания)