Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 13. Ноября Завтра: Eizens, Jevgenija, Jevgenijs
Доступность

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

Редакция PRESS 13 ноября, 2025 13:32

Важно 0 комментариев

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

Операция, возглавляемая Германией, стала результатом многонационального расследования, в котором участвовали правоохранительные органы Дании, Франции, Латвии и Великобритании. Среди задержанных — граждане Латвии, некоторые из которых ранее служили во Французском Иностранном легионе. Эти профессионально подготовленные бойцы действовали на стороне организованного преступного сообщества, обладая военным опытом и доступом к специализированному снаряжению.

На основании ранее полученной информации о возможном готовящемся преступлении и при содействии немецких коллег, с привлечением Департамента международного сотрудничества Государственной полиции и должностных лиц 1-го отдела Управления по борьбе с тяжкими и серийными организованными преступлениями Государственной полиции, была установлена ​​необходимая информация об организаторе преступного деяния и его сообщниках, все из которых являются гражданами Латвии.

В ходе расследования были получены доказательства причастности лиц к вышеуказанному преступлению. Вчера сотрудники 1-го отдела Департамента по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями Государственной полиции совместно с Антитеррористическим подразделением «Омега» Государственной полиции задержали в Риге мужчину 1990 года рождения, организовавшего похищение человека. Остальные соучастники преступления были задержаны вчера во Франции, Дании и Великобритании соответственно.

По данным следствия, некоторые из задержанных в Латвии - ранее участвовали в военных конфликтах, что превращает их в потенциальный ресурс для организованной преступности.

Эксперты связывают этот случай с так называемым феноменом «насилия как услуги» (Violence-as-a-Service) — когда бывшие военные или специалисты по безопасности предлагают свои навыки для выполнения заказных насильственных действий на службе криминальных структур. Такой тренд становится всё более заметным в Европе, особенно на фоне продолжающейся войны в Украине. Возвращающиеся с фронта бойцы, обладающие профессиональной подготовкой, всё чаще оказываются втянутыми в нелегальные схемы. 

В расследовании принимали участие:

Латвийская государственная полиция (Latvijas Valsts policija)
Государственная криминальная полиция Северного Рейна-Вестфалии (Германия)
Полиция Копенгагена (Дания)
Французская национальная полиция и центральное управление по борьбе с организованной преступностью (OCLO)
Лондонская столичная полиция (Великобритания)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Сдал квартиру женщине с ребёнком, а теперь она отказывается выезжать — имеет право?
Эксклюзив

Сдал квартиру женщине с ребёнком, а теперь она отказывается выезжать — имеет право?

«Бедный ребенок… Зачем ему «Бородино»?»: мама школьника о русском языке
Важно

«Бедный ребенок… Зачем ему «Бородино»?»: мама школьника о русском языке

Что каждый из нас готов делать ради страны? Певец Иго Фомин о наболевшем
Важно

Что каждый из нас готов делать ради страны? Певец Иго Фомин о наболевшем (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:05 13.11.2025
Литва: за контрабанду будут карать строже
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: грипп медленно подползает к народу, но народ не сдаётся ему
Sfera.lv 6 часов назад
Рига: факельное шествие по лекалам 30-х
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: воз перевозчиков и ныне там
Sfera.lv 7 часов назад
«Наша цель — не лечить, а сделать инвалидом»: кризис редких болезней
Bitnews.lv 23 часа назад
303 миллиона под контролем: проверка выявила сбои на восточной границе
Bitnews.lv 23 часа назад
Rīgas satiksme готовится к покупке сотни троллейбусов и двух десятков трамваев
Bitnews.lv 23 часа назад
Как новые правила парковки помогут избежать штрафов?
Bitnews.lv 1 день назад

В Латвии зафиксированы ещё семь случаев лептоспироза

Новости Латвии 13:58

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Читать
Загрузка

На вес золота: доля молодёжи в Латвии составляет всего 11,2%

Новости Латвии 13:47

Новости Латвии 0 комментариев

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Читать

Берем в долг, а фонды ЕС не используем — как это понимать? Кулбергс возмущен

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Читать

Вот бы так зарплаты повышали: штрафы за неуважение госязыка планируют резко повысить

Новости Латвии 13:22

Новости Латвии 0 комментариев

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

Читать

В Китае снова казнён высокопоставленный чиновник — 13 лет антикоррупционной кампании

Всюду жизнь 13:13

Всюду жизнь 0 комментариев

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

Читать

Почти треть жителей Латвии хотят поменять профессию

Новости Латвии 13:10

Новости Латвии 0 комментариев

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

Читать