Когда на место происшествия прибыли сотрудники муниципальной полиции, их встретили две женщины, которые заметили ребёнка на улице и сообщили о происшествии.

В ходе разговора с полицией девочка объяснила, что вышла на улицу искать родителей. Для оценки состояния ребёнка на место происшествия были вызваны врачи. После осмотра, в ходе которого угроз здоровью выявлено не было, сотрудники муниципальной полиции, следуя указаниям девочки, отправились к месту жительства семьи.

Когда полиция вошла в квартиру, мать ребёнка лежала на диване, её внешний вид свидетельствовал о сильном алкогольном опьянении. При осмотре жилища был выявлен беспорядок, на столе стояла недопитая бутылка алкоголя, а ребёнку не были предоставлены предметы первой необходимости.

Сотрудники правоохранительных органов несколько раз пытались разбудить спящую женщину, что им удалось. Проснувшись, женщина не смогла внятно объяснить, почему ребёнок находится один на улице ночью.

Для подтверждения состояния опьянения матери ребёнка был проведён тест на алкоголь, который показал почти три промилле.

Учитывая, что женщина в таком состоянии не могла должным образом заботиться о своём ребёнке, было принято решение о передаче девочки в безопасное место – кризисный центр. Одновременно информация о происшествии была передана в Рижский сиротский суд.