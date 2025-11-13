Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Кенгарагсе на улице ночью прохожие обнаружили девочку: мать нашли дома в нетрезвом состоянии (1)

Редакция PRESS 13 ноября, 2025 17:19

ЧП и криминал 1 комментариев

В ночь на 2 ноября сотрудники муниципальной полиции Риги получили вызов в Кенгарагс, где на улице без присмотра родителей была найдена девочка дошкольного возраста.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники муниципальной полиции, их встретили две женщины, которые заметили ребёнка на улице и сообщили о происшествии.

В ходе разговора с полицией девочка объяснила, что вышла на улицу искать родителей. Для оценки состояния ребёнка на место происшествия были вызваны врачи. После осмотра, в ходе которого угроз здоровью выявлено не было, сотрудники муниципальной полиции, следуя указаниям девочки, отправились к месту жительства семьи.

Когда полиция вошла в квартиру, мать ребёнка лежала на диване, её внешний вид свидетельствовал о сильном алкогольном опьянении. При осмотре жилища был выявлен беспорядок, на столе стояла недопитая бутылка алкоголя, а ребёнку не были предоставлены предметы первой необходимости.

Сотрудники правоохранительных органов несколько раз пытались разбудить спящую женщину, что им удалось. Проснувшись, женщина не смогла внятно объяснить, почему ребёнок находится один на улице ночью.

Для подтверждения состояния опьянения матери ребёнка был проведён тест на алкоголь, который показал почти три промилле.

Учитывая, что женщина в таком состоянии не могла должным образом заботиться о своём ребёнке, было принято решение о передаче девочки в безопасное место – кризисный центр. Одновременно информация о происшествии была передана в Рижский сиротский суд.

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Онлайн-совещания давно стали частью жизни, но вместе с ними в виртуальный офис уверенно вошли и… коты. По опросам социологов, примерно две трети сотрудников хотя бы раз сталкивались с тем, что домашний питомец мешал видеозвонку — закрывал камеру, проходил по клавиатуре, требовал внимания или устраивался спать на тёплом ноутбуке.

Новый компромиссный вариант, обнародованный в четверг, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин старше 18 лет. Также станет обязательным заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

