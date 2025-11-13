Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Восстал из мёртвых! В болгарских горах обнаружили мужчину, который объявили умершим 17 лет назад.

Редакция PRESS 13 ноября, 2025 15:23

Одна из самых странных историй этой осени пришла из Болгарии.

Рейнджеры национального парка Пирин обнаружили мужчину, который пропал ещё в 2008 году и даже был официально признан умершим. Всё это время он, как утверждают СМИ, жил в горах практически без контактов с внешним миром.

По сообщениям болгарских изданий, рейнджеры наткнулись на незаконный палаточный лагерь глубоко в заповедной зоне. Мужчина был настороже и даже поначалу агрессивен, документов при себе не имел. После проверки по национальным базам данных выяснилось: его разыскивали почти два десятилетия.

Родственники, опрошенные журналистами, вспоминают старую версию исчезновения: перед тем как исчезнуть, мужчина жаловался на долги и давление со стороны коллекторов. Это могло стать причиной ухода, но официального подтверждения пока нет — полиция продолжает разбираться.

Соседи называют его «спокойным, вменяемым, но закрытым», и многие удивлены, что он смог выжить в горах столько лет. Пирин — регион с суровыми зимами, хищниками и резкими перепадами высот. Именно поэтому эта история так зацепила болгарскую прессу: случай почти невероятный.

По данным СМИ, мужчина жил крайне скромно, на том, что удавалось добыть в лесу, обходился родниковой водой и редкими запасами, которые, предположительно, он всё же время от времени пополнял. Полной автономности за все годы, вероятно, не было — но уход от общества был почти абсолютным.

Теперь перед болгарскими властями стоит сложный вопрос: что делать с человеком, который формально “умер”, по документам не существует, а возвращаться к обычной жизни явно не спешит?

История уже сравнивается местными журналистами с «живым примером того, как далеко человек может уйти от цивилизации, если жизнь загоняет в угол».

Не первый кошелек в мусорнике: рижан предупреждают об активизации карманников

Новости Латвии 20:16

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

7 способов перестать думскроллить TikTok (пока он не доел то, что осталось от вашего мозга)

Азбука здоровья 19:53

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Коты-заседатели: как домашние питомцы срывают видеозвонки по всей Европе

Животные 19:44

Онлайн-совещания давно стали частью жизни, но вместе с ними в виртуальный офис уверенно вошли и… коты. По опросам социологов, примерно две трети сотрудников хотя бы раз сталкивались с тем, что домашний питомец мешал видеозвонку — закрывал камеру, проходил по клавиатуре, требовал внимания или устраивался спать на тёплом ноутбуке.

Онлайн-совещания давно стали частью жизни, но вместе с ними в виртуальный офис уверенно вошли и… коты. По опросам социологов, примерно две трети сотрудников хотя бы раз сталкивались с тем, что домашний питомец мешал видеозвонку — закрывал камеру, проходил по клавиатуре, требовал внимания или устраивался спать на тёплом ноутбуке.

Германия: правящая коалиция согласовала реформу военной службы

Мир 18:44

Новый компромиссный вариант, обнародованный в четверг, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин старше 18 лет. Также станет обязательным заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

Новый компромиссный вариант, обнародованный в четверг, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин старше 18 лет. Также станет обязательным заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

Кто убивает пчёл на планете? Учёные нашли причину

Животные 18:43

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

Где посмотреть праздничный салют на 18 ноября? Придется выехать из Риги

Всюду жизнь 18:35

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

А о водителях подумали? Латвия тоже готова закрыть границу с Белоруссией

Важно 18:28

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

