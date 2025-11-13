Восстал из мёртвых! В болгарских горах обнаружили мужчину, который объявили умершим 17 лет назад.

Рейнджеры национального парка Пирин обнаружили мужчину, который пропал ещё в 2008 году и даже был официально признан умершим. Всё это время он, как утверждают СМИ, жил в горах практически без контактов с внешним миром.

По сообщениям болгарских изданий, рейнджеры наткнулись на незаконный палаточный лагерь глубоко в заповедной зоне. Мужчина был настороже и даже поначалу агрессивен, документов при себе не имел. После проверки по национальным базам данных выяснилось: его разыскивали почти два десятилетия.

Родственники, опрошенные журналистами, вспоминают старую версию исчезновения: перед тем как исчезнуть, мужчина жаловался на долги и давление со стороны коллекторов. Это могло стать причиной ухода, но официального подтверждения пока нет — полиция продолжает разбираться.

Соседи называют его «спокойным, вменяемым, но закрытым», и многие удивлены, что он смог выжить в горах столько лет. Пирин — регион с суровыми зимами, хищниками и резкими перепадами высот. Именно поэтому эта история так зацепила болгарскую прессу: случай почти невероятный.

По данным СМИ, мужчина жил крайне скромно, на том, что удавалось добыть в лесу, обходился родниковой водой и редкими запасами, которые, предположительно, он всё же время от времени пополнял. Полной автономности за все годы, вероятно, не было — но уход от общества был почти абсолютным.

Теперь перед болгарскими властями стоит сложный вопрос: что делать с человеком, который формально “умер”, по документам не существует, а возвращаться к обычной жизни явно не спешит?

История уже сравнивается местными журналистами с «живым примером того, как далеко человек может уйти от цивилизации, если жизнь загоняет в угол».