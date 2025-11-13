Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 13. Ноября Завтра: Eizens, Jevgenija, Jevgenijs
Доступность

«Неправильная позиция по русскому языку»: Сейм не принял Сиксниса

© LETA 13 ноября, 2025 16:22

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство депутатов Сейма в четверг не поддержало назначение Яниса Сиксниса членом Совета по общественным электронных СМИ (СОЭСМИ). Таким образом, парламент отклонил второго из кандидатов, выдвинутых советом меморандума о сотрудничестве между неправительственными организациями и Кабинетом министров.

Большинство фракций Сейма уже ранее заявили, что не поддержат Сиксниса на парламентском голосовании.

За Сиксниса проголосовали 34 депутата, против - 38, девять воздержались. За утверждение Сиксниса проголосовали депутаты "Нового Единства", "Прогрессивных" и оппозиционной партии "За стабильность", которые ранее заявили, что не будут голосовать по Сикснису.

Против назначения Сиксниса проголосовали депутаты Союза зеленых и крестьян, оппозиционных партий "Объединенный список", Национального объединения и "Латвия на первом месте". Значительная часть депутатов СЗК не голосовала.

Как заявил депутат Гатис Лиепиньш ("Новое Единство"), такая ситуация возникла из-за процедуры, при которой человека выдвигают одни, а утверждают другие. "Нельзя винить депутатов за их решения", - сказал Лиепиньш.

В будущем следует подумать о том, как утверждать кандидатов в СОЭСМИ. "Было бы лучше, если бы был открытый конкурс, - сказал Лиепиньш, - тогда мы могли бы сами выбрать лучшего".

Эдвинс Шноре обвинил Сиксниса в том, что в Латвии продолжается использование русского языка в общественных СМИ. Его коллега Наурис Пунтулис также обвинил Сискниса в неправильной позиции по вопросу русского языка.

Ранее другой член СОЭСМИ Уна Клапкалне направила лидерам фракций письмо с призывом не утверждать Сиксниса третьим членом совета.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Закончилось тем, что люди начали поджигать дома»: Аузиньш о расколе в обществе
Важно

«Закончилось тем, что люди начали поджигать дома»: Аузиньш о расколе в обществе (1)

В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям
Важно

В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям (3)

Может, хватит всех звать «агентами Кремля»? Ринкевич приструнил политиков
Важно

Может, хватит всех звать «агентами Кремля»? Ринкевич приструнил политиков (4)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:15 13.11.2025
Латвия вошла в лидеры ЕС по росту промышленного производства
Bitnews.lv 54 минуты назад
Латвия: придётся затянуть пояса
Sfera.lv 1 час назад
В Латвии выросло число случаев лептоспироза — три пациента умерли
Bitnews.lv 2 часа назад
Дюны не отдали! Конституционный суд отменил план застройки Юрмалы
Bitnews.lv 2 часа назад
Молодые латвийцы дольше живут с родителями и реже создают семьи
Bitnews.lv 2 часа назад
Ночь в Латвии принесет рекордное осеннее тепло
Bitnews.lv 2 часа назад
Эстония: финский тренер для «Калев/Крамо»
Sfera.lv 12 часов назад
США: цена «министерства войны»
Sfera.lv 14 часов назад

Не первый кошелек в мусорнике: рижан предупреждают об активизации карманников

Новости Латвии 20:16

Новости Латвии 0 комментариев

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

Читать
Загрузка

7 способов перестать думскроллить TikTok (пока он не доел то, что осталось от вашего мозга)

Азбука здоровья 19:53

Азбука здоровья 0 комментариев

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Читать

Коты-заседатели: как домашние питомцы срывают видеозвонки по всей Европе

Животные 19:44

Животные 0 комментариев

Онлайн-совещания давно стали частью жизни, но вместе с ними в виртуальный офис уверенно вошли и… коты. По опросам социологов, примерно две трети сотрудников хотя бы раз сталкивались с тем, что домашний питомец мешал видеозвонку — закрывал камеру, проходил по клавиатуре, требовал внимания или устраивался спать на тёплом ноутбуке.

Онлайн-совещания давно стали частью жизни, но вместе с ними в виртуальный офис уверенно вошли и… коты. По опросам социологов, примерно две трети сотрудников хотя бы раз сталкивались с тем, что домашний питомец мешал видеозвонку — закрывал камеру, проходил по клавиатуре, требовал внимания или устраивался спать на тёплом ноутбуке.

Читать

Германия: правящая коалиция согласовала реформу военной службы

Мир 18:44

Мир 0 комментариев

Новый компромиссный вариант, обнародованный в четверг, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин старше 18 лет. Также станет обязательным заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

Новый компромиссный вариант, обнародованный в четверг, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин старше 18 лет. Также станет обязательным заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

Читать

Кто убивает пчёл на планете? Учёные нашли причину

Животные 18:43

Животные 0 комментариев

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

Читать

Где посмотреть праздничный салют на 18 ноября? Придется выехать из Риги

Всюду жизнь 18:35

Всюду жизнь 0 комментариев

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

Читать

А о водителях подумали? Латвия тоже готова закрыть границу с Белоруссией

Важно 18:28

Важно 0 комментариев

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

Читать