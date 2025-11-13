Администрация судов лишь сообщила, что в соответствии с законом Силиньевича отстранена от должности, поскольку в рамках уголовного процесса она получила процессуальный статус лица, имеющего право на защиту. Председатель Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин (JV) ранее также отказался раскрывать подробности, подчеркнув, что подписал обязательство о неразглашении информации.

Сегодня, незадолго до голосования, в прокуратуре агентству LETA заявили, что после одобрения Сеймом будет принято решение о привлечении лица к уголовной ответственности, а также продолжится досудебное расследование. При этом прокурор не будет раскрывать никаких деталей дела до завершения следственных действий. Как только это станет возможным, прокуратура обнародует информацию о сути и ходе расследования.

Латвийское телевидение, ссылаясь на имеющиеся в его распоряжении данные, сообщило, что Силиньевича, возможно, причастна к делу о злоупотреблении служебным положением и фиктивном трудоустройстве работников архива.

Судья Силиньевича рассматривала несколько громких дел, в частности одно из дел Latvenergo, а также одно из дел о взяточничестве на Рижском Центральном рынке.

Сейм назначил её в апреле 2002 года, а в апреле 2005 года утвердил в должности судьи Рижского окружного суда. В декабре 2003 года ей было поручено исполнять обязанности заместителя председателя суда, а в июле 2005 года она была официально назначена заместителем председателя. С октября 2008 года в течение 15 лет Силиньевича занимала пост председателя Рижского окружного суда.

За вклад в развитие судебной системы Латвии Силиньевича была награждена Почётной грамотой Министерства юстиции I степени и «золотым» пером, Знаком почёта судебной системы III степени за примерное исполнение обязанностей судьи, добросовестность и значительный вклад в развитие судебной системы, а также Благодарственным письмом Министерства юстиции за вклад в реформу судебной системы.

Согласно декларации государственного должностного лица за 2024 год, Силиньевича продолжала работать судьёй, получив за год более 53 000 евро заработной платы. Ещё несколько тысяч она заработала на сдаче недвижимости в аренду. В конце 2024 года её долговые обязательства составляли около 115 000 евро, при этом она сама одолжила 30 000 евро. На тот момент у судьи не было сбережений, превышающих сумму двадцати минимальных месячных окладов.