В систему входили четыре министра: Украину сотрясает коррупционный скандал

Утверждается, что вокруг госзакупок — в том числе средств защиты объектов энергетики —  была выстроена схема «откатов», общая сумма которых составила не менее 100 млн долларов. Украинский политолог Руслан Бортник в интервью передаче «Подробности» на Латвийском радио 4 рассказал, что об этой истории «говорят на улицах», и, по его мнению, она явно затруднит привлечение союзнической помощи для Киева.

«Это очень громкая история. Это, наверное, самый громкий коррупционный скандал в Украине времен президентства Владимира Зеленского», — говорит Руслан Бортник.

По его словам, суть скандала в следующем. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и вообще «антикоррупционная вертикаль», которую поддерживают западные партнеры Киева, заявило о организованной преступной группы, возникшей практически внутри правительства и энергетического сектора, а возглавлял ее Тимур Миндич, совладелец студии «Квартал 95», где когда-то выступал президент Украины Владимир Зеленский.

«Якобы Тимур Миндич организовал систему откатов внутри Министерства энергетики, энергетических компаний (…), а также внутри Министерства обороны. В эту систему входили четыре министра правительства — два бывших и два действующих. Министр энергетики и министр юстиции, действующие и бывшие подозреваются, фигурируют  министр обороны и вице-премьер, а также десятки других чиновников, руководители энергетических компаний», — пересказывает собеседник «Подробностей» основной «сюжет».

«Они получали где-то 10-15% откатов от строительства защитных сооружений на украинских энергетических объектах. Сумма убытков, сумма коррупционных взяток Национальным антикоррупционным бюро оценивается в 100-150 миллионов долларов. НАБУ заявляет, что у них есть тысячи часов записей переговоров подозреваемых. И постепенно НАБУ вбрасывает кусочки этих переговоров, которые должны доказать виновность указанных лиц», — продолжает он.

Также, отмечает Бортник, учитывая то, что в истории фигурируют члены двух правительств и давний партнер Зеленского, СМИ, которые, по словам политолога, близки к «антикоррупционной вертикали», постоянно делают намеки на причастность самого президента.

На вопрос, как на этот скандал реагирует общество, Бортник ответил, что «о нем говорят на улицах практически все», поскольку он выплыл как раз в то время, когда города и регионы после очередных ударов РФ испытывают огромный дефицит электроэнергии. В том числе из-за того, что объекты энергетики не были достаточно защищены.

«В среднем сейчас в Украине в домохозяйствах нет электричества по 12-16 часов в день», — пояснил он.

«Конечно, коррупция на защитных сооружениях воспринимается очень остро. И даже если дело с юридической точки зрения в ближайшее время не закончится чем-то основательным (оно очень сложное, необходимы многочисленные экспертизы), с политической точки зрения оно, безусловно, нанесло урон власти», — констатирует гость передачи.

Власть старается от скандала дистанцироваться, уже внесены решения об отставке двух министров, вероятно, некоторых фигурантов будут введены санкции. «Но дело в том, что пленок этих много, и постоянно делаются намеки на то, что могут быть записи и с президентом. То есть это долгоиграющий скандал», — подчеркивает Бортник.

«Конечно, этот скандал надо воспринимать, как элемент общей борьбы за политический баланс в Украине. Потому что противостояние между коррупционной вертикалью и президентской вертикалью длится уже очень долго», — считает он, добавляя, что в ходе этой борьбы уже теряли должности министры, происходили задержания представителей антикоррупционной ветви.

«Идет тяжелейшая борьба за контроль над энергетической системой и за политический баланс внутри Украины. И нынешнее обвинение я как политолог воспринимаю в рамках этой борьбы», — сказал Бортник.

По его словам, еще не совсем ясно, как отреагируют на скандал западные союзники Украины, но Большая семерка уже требует всеобъемлющего расследования и наверняка делом заинтересуются американские правоохранительные органы.

«И мне кажется, что этот скандал, как бы он ни закончился, затруднит финансовую и политическую поддержку для Украины.
Потому что как минимум это аргумент для «украиноскептиков» в пользу того, что Украине нельзя помогать. Тем более что главными донорами восстановления энергетической системы Украины после ракетных атак предыдущих лет были наши западные союзники. Например, USAID был одним из ключевых доноров восстановления и строительства защитных сооружений в Украине. И эта ситуация в значительной мере осложняет сотрудничество между Украиной и союзниками», — заключил он.

Не первый кошелек в мусорнике: рижан предупреждают об активизации карманников

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

7 способов перестать думскроллить TikTok (пока он не доел то, что осталось от вашего мозга)

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Коты-заседатели: как домашние питомцы срывают видеозвонки по всей Европе

Онлайн-совещания давно стали частью жизни, но вместе с ними в виртуальный офис уверенно вошли и… коты. По опросам социологов, примерно две трети сотрудников хотя бы раз сталкивались с тем, что домашний питомец мешал видеозвонку — закрывал камеру, проходил по клавиатуре, требовал внимания или устраивался спать на тёплом ноутбуке.

Германия: правящая коалиция согласовала реформу военной службы

Новый компромиссный вариант, обнародованный в четверг, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин старше 18 лет. Также станет обязательным заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

Кто убивает пчёл на планете? Учёные нашли причину

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

Где посмотреть праздничный салют на 18 ноября? Придется выехать из Риги

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

А о водителях подумали? Латвия тоже готова закрыть границу с Белоруссией

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

