7 способов перестать думскроллить TikTok (пока он не доел то, что осталось от вашего мозга)

13 ноября, 2025 19:53

Азбука здоровья 0 комментариев

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Вот семь простых «переключателей», которые реально работают.


1) Откройте книгу
Звучит банально, но это лучший антидот против бесконечной ленты.
Вы не просто отвлекаетесь — вы меняете тип стимуляции.
После пяти страниц мозг сам успокаивается. А после десяти — уже не хочется тянуться к телефону.


2) Создавайте, а не потребляйте
TikTok — это чужие эмоции, чужие истории и чужой креатив.
Попробуйте сделать своё: фото, короткий текст, заметку, рисунок, мелодию, мем — что угодно.
Созидание всегда приносит больше пользы, чем просто листать.


3) Дайте телу хоть немного движения
Да, когда хочется «отлежаться в тишине с телефоном», это звучит как издевательство.
Но иногда нужно просто переключить кровь в режим циркуляции — пройтись, растянуться, пару минут подвигаться.
После этого залипать уже не хочется так отчаянно.


4) Помедитируйте 3 минуты
TikTok — это побег от мыслей.
Медитация — встреча с ними.
Закройте глаза, подышите, позвольте мозгу выдохнуть.
Хочется скроллить после? Ладно, но хотя бы вы сделали что-то полезное.


5) Позвоните живому человеку
Когда мы открываем соцсети, часто это попытка «почувствовать связь».
Но TikTok — не связь.
А звонок другу, маме или партнёру — да.
Пять минут разговора заменяют час залипания.


6) Запишите, что вы чувствуете
Мы листаем ленту, когда не хотим думать: усталость, тревога, скука, опустошение — всё это легче закопать под 50 видео подряд.
Блокнот ломает цикл.
Пишите что угодно, даже бессвязно — мозг сам встанет на место.


7) Выспитесь
Самая частая ошибка — скроллить «чтобы расслабиться».
Но TikTok — это не отдых. Это стимуляция.
Перед сном мозгу нужно ровно обратное.
Закройте экран за 20–30 минут до сна — и тело скажет спасибо.


Если вам показалось, что эти советы очевидные — да, так и есть.
Но именно очевидные вещи работают, когда вместо отдыха вы снова ушли в «ещё одно видео».

 

Не первый кошелек в мусорнике: рижан предупреждают об активизации карманников

20:16

Новости Латвии 0 комментариев

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

Читать

Коты-заседатели: как домашние питомцы срывают видеозвонки по всей Европе

19:44

Животные 0 комментариев

Онлайн-совещания давно стали частью жизни, но вместе с ними в виртуальный офис уверенно вошли и… коты. По опросам социологов, примерно две трети сотрудников хотя бы раз сталкивались с тем, что домашний питомец мешал видеозвонку — закрывал камеру, проходил по клавиатуре, требовал внимания или устраивался спать на тёплом ноутбуке.

Читать

Германия: правящая коалиция согласовала реформу военной службы

18:44

Мир 0 комментариев

Новый компромиссный вариант, обнародованный в четверг, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин старше 18 лет. Также станет обязательным заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

Читать

Кто убивает пчёл на планете? Учёные нашли причину

18:43

Животные 0 комментариев

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

Читать

Где посмотреть праздничный салют на 18 ноября? Придется выехать из Риги

18:35

Всюду жизнь 0 комментариев

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

Читать

А о водителях подумали? Латвия тоже готова закрыть границу с Белоруссией

18:28

Важно 0 комментариев

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

Читать