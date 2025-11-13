Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Концерт Limp Bizkit отменен: группа придерживается пропутинских взглядов?

13 ноября, 2025

В четверг многие поклонники Limp Bizkit получили по электронной почте уведомление об отмене таллиннского концерта группы, который должен был состояться в начале следующего лета. Как пишет Postimees, мероприятие отменено по независящим от организаторов причинам.

На прошлой неделе издание Postimees писало о теплых отношениях вокалиста Limp Bizkit Фреда Дёрста с Россией: в свое время певец даже планировал приобрести недвижимость в оккупированном Крыму. Группа придерживается пропутинских взглядов с 2015 года.

В 2015 году Служба безопасности Украины (СБУ) на пять лет запретила Фреду Дёрсту въезд в страну, внеся его в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Причиной запрета стали выступления Дёрста в оккупированном Крыму, а также его публичная поддержка так называемых Донецкой и Луганской народных республик – непризнанных сепаратистских образований на востоке Украины.

В пятницу представители организаторов, Baltic Live Agency OÜ и NTR Team, объяснили позицию Дёрста тем, что он был женат на россиянке и из-за этого находился в «искаженном информационном пространстве».

«Насколько нам известно, с 2022 года артист не делал никаких заявлений, прославляющих Россию или оправдывающих агрессивную войну (даже косвенно). Артисты часто обращаются в социальных сетях к своей международной аудитории, поэтому мы не видим проблемы в том, что в последние десять лет Limp Bizkit обращались в том числе и к российской публике», — прокомментировали организаторы.

Министерства иностранных дел и культуры Эстонии осудили запланированный на май концерт Limp Bizkit. Советник по коммуникациям Министерства культуры Лийзи Рохтунг заявила в пятницу изданию Kroonika, что Россия — агрессор, а Крым оккупирован, поэтому «тем, кто поддерживает Россию, нет места на эстонской сцене, и они не должны здесь зарабатывать».

Министр иностранных дел Маргус Цахкна также напомнил организаторам концертов и культурных мероприятий, что тех, кто оправдывает агрессию России и оккупацию соседней страны, в Эстонии не ждут.

«Им нет места на эстонской сцене, и они не должны здесь зарабатывать. Это должны понимать и организаторы концертов и культурных мероприятий. Это четкая позиция Эстонии, и мы придерживаемся этого принципа уже много лет. Надеюсь, что и сейчас организаторы концертов будут ему следовать», — заявил он.

Что именно послужило причиной отмены концерта — пророссийские взгляды Дёрста или осуждение со стороны эстонских властей — на данный момент точно неизвестно.

Не первый кошелек в мусорнике: рижан предупреждают об активизации карманников

20:16

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

7 способов перестать думскроллить TikTok (пока он не доел то, что осталось от вашего мозга)

19:53

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Коты-заседатели: как домашние питомцы срывают видеозвонки по всей Европе

19:44

Онлайн-совещания давно стали частью жизни, но вместе с ними в виртуальный офис уверенно вошли и… коты. По опросам социологов, примерно две трети сотрудников хотя бы раз сталкивались с тем, что домашний питомец мешал видеозвонку — закрывал камеру, проходил по клавиатуре, требовал внимания или устраивался спать на тёплом ноутбуке.

Германия: правящая коалиция согласовала реформу военной службы

18:44

Новый компромиссный вариант, обнародованный в четверг, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин старше 18 лет. Также станет обязательным заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

Кто убивает пчёл на планете? Учёные нашли причину

18:43

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

Где посмотреть праздничный салют на 18 ноября? Придется выехать из Риги

18:35

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

А о водителях подумали? Латвия тоже готова закрыть границу с Белоруссией

18:28

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

