Рубио: У США заканчиваются опции для санкций против России (1)

Редакция PRESS 13 ноября, 2025 17:46

Мир 1 комментариев

Госсекретарь США Рубио заявил. что у Вашингтона осталось "не так много" возможностей для введения санкций против России. По его словам, принять меры против "теневого флота" РФ правильнее было бы европейским странам.

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что у Вашингтона "осталось не так много" возможностей для введения новых санкций против России. Такое мнение он высказал при общении с журналистами в среду, 12 ноября, в канадском городе Гамильтон, где проходила встреча глав МИД стран G7 . Заявление Рубио опубликовано на сайте возглавляемого им Госдепа .

"Мы ударили по их (российским. - Ред.) крупным нефтяным компаниям, о чем все просили. Очевидно, что эти меры необходимо реализовать, и потребуется время, прежде чем их действия станут ощутимыми. Но я не знаю, что еще можно сделать. В этом плане у нас заканчиваются возможности для санкций", - сказал Рубио.

На уточняющий вопрос о том, ожидаются ли санкции против "теневого флота" России , глава Госдепа США заявил, что в этом отношении меры могут принять европейские страны. Свою позицию он объяснил тем, что множество перевозок с использованием этого флота происходит именно "в районах, гораздно более близких к ним".

Октябрьские санкции США против России и их последствия

В конце октября Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело дополнительные санкции  в связи с "отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе" по завершению войны в Украине . Под новые ограничения попали не толькоконцерны  "Лукойл"  и "Роснефть", но и их 34 дочерние компании. Блокировка коснулась также всех фирм, в которых "Лукойл" и "Роснефть" владеют долей, равной или превышающей 50%. За неделю до этого санкции против "Лукойла" и "Роснефти" ввела Великобритания .

После введенных ограничений зарубежные структуры "Лукойла" начали сталкиваться с трудностями при ведении бизнеса. К примеру, иракское госпредприятие Somo из-за опасений по поводу санкций отменило ноябрьские отгрузки трех партий сырой нефти, добытой российской компанией на месторождении Западная Курна-2 на юге страны. Со швейцарской компанией Litasco - торговое подразделение российской компании - из-за санкций отказываются работать британские судовые брокеры.

А в Финляндии около 1000 работников принадлежащих "Лукойлу" АЗС Teboil опасаются потерять работу в ближайшие недели, поскольку местные банки уже начали замораживать платежи компании. Минфин США предоставил предприятиям право завершить все операции со структурами "Лукойла" до 21 ноября.

Может, хватит всех звать «агентами Кремля»? Ринкевич приструнил политиков
Может, хватит всех звать «агентами Кремля»? Ринкевич приструнил политиков (4)

«Закончилось тем, что люди начали поджигать дома»: Аузиньш о расколе в обществе
«Закончилось тем, что люди начали поджигать дома»: Аузиньш о расколе в обществе (1)

ЕС запретил наличные деньги? Вводится ограничение на сумму, которую можно заплатить
ЕС запретил наличные деньги? Вводится ограничение на сумму, которую можно заплатить

Не первый кошелек в мусорнике: рижан предупреждают об активизации карманников (1)

Новости Латвии 20:16

Новости Латвии 1 комментариев

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

7 способов перестать думскроллить TikTok (пока он не доел то, что осталось от вашего мозга) (1)

Азбука здоровья 19:53

Азбука здоровья 1 комментариев

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Коты-заседатели: как домашние питомцы срывают видеозвонки по всей Европе (1)

Животные 19:44

Животные 1 комментариев

Онлайн-совещания давно стали частью жизни, но вместе с ними в виртуальный офис уверенно вошли и… коты. По опросам социологов, примерно две трети сотрудников хотя бы раз сталкивались с тем, что домашний питомец мешал видеозвонку — закрывал камеру, проходил по клавиатуре, требовал внимания или устраивался спать на тёплом ноутбуке.

Онлайн-совещания давно стали частью жизни, но вместе с ними в виртуальный офис уверенно вошли и… коты. По опросам социологов, примерно две трети сотрудников хотя бы раз сталкивались с тем, что домашний питомец мешал видеозвонку — закрывал камеру, проходил по клавиатуре, требовал внимания или устраивался спать на тёплом ноутбуке.

Германия: правящая коалиция согласовала реформу военной службы (1)

Мир 18:44

Мир 1 комментариев

Новый компромиссный вариант, обнародованный в четверг, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин старше 18 лет. Также станет обязательным заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

Новый компромиссный вариант, обнародованный в четверг, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин старше 18 лет. Также станет обязательным заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

Кто убивает пчёл на планете? Учёные нашли причину (1)

Животные 18:43

Животные 1 комментариев

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

Где посмотреть праздничный салют на 18 ноября? Придется выехать из Риги (1)

Всюду жизнь 18:35

Всюду жизнь 1 комментариев

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

А о водителях подумали? Латвия тоже готова закрыть границу с Белоруссией (1)

Важно 18:28

Важно 1 комментариев

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

