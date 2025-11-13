Госсекретарь США Марко Рубио считает, что у Вашингтона "осталось не так много" возможностей для введения новых санкций против России. Такое мнение он высказал при общении с журналистами в среду, 12 ноября, в канадском городе Гамильтон, где проходила встреча глав МИД стран G7 . Заявление Рубио опубликовано на сайте возглавляемого им Госдепа .

"Мы ударили по их (российским. - Ред.) крупным нефтяным компаниям, о чем все просили. Очевидно, что эти меры необходимо реализовать, и потребуется время, прежде чем их действия станут ощутимыми. Но я не знаю, что еще можно сделать. В этом плане у нас заканчиваются возможности для санкций", - сказал Рубио.

На уточняющий вопрос о том, ожидаются ли санкции против "теневого флота" России , глава Госдепа США заявил, что в этом отношении меры могут принять европейские страны. Свою позицию он объяснил тем, что множество перевозок с использованием этого флота происходит именно "в районах, гораздно более близких к ним".

Октябрьские санкции США против России и их последствия

В конце октября Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело дополнительные санкции в связи с "отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе" по завершению войны в Украине . Под новые ограничения попали не толькоконцерны "Лукойл" и "Роснефть", но и их 34 дочерние компании. Блокировка коснулась также всех фирм, в которых "Лукойл" и "Роснефть" владеют долей, равной или превышающей 50%. За неделю до этого санкции против "Лукойла" и "Роснефти" ввела Великобритания .

После введенных ограничений зарубежные структуры "Лукойла" начали сталкиваться с трудностями при ведении бизнеса. К примеру, иракское госпредприятие Somo из-за опасений по поводу санкций отменило ноябрьские отгрузки трех партий сырой нефти, добытой российской компанией на месторождении Западная Курна-2 на юге страны. Со швейцарской компанией Litasco - торговое подразделение российской компании - из-за санкций отказываются работать британские судовые брокеры.

А в Финляндии около 1000 работников принадлежащих "Лукойлу" АЗС Teboil опасаются потерять работу в ближайшие недели, поскольку местные банки уже начали замораживать платежи компании. Минфин США предоставил предприятиям право завершить все операции со структурами "Лукойла" до 21 ноября.