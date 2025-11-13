В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям

Нацобъединение подало в Сейм проект решения, в котором содержится поручение премьер-министру обеспечить, чтобы в рабочей среде, внутренней коммуникации, предоставлении услуг и коммуникации с обществом во всех государственных и муниципальных учреждениях использовался только латышский язык.

Как указывает Нацобъединение, хотя латышский язык является единственным государственным языком в Латвии, в государственных и муниципальных учреждениях до сих пор используется русский язык - как при исполнении служебных обязанностей и предоставлении услуг жителям, так и в общении между сотрудниками.

"Такая ситуация недопустима и противоречит не только ст. 4 Конституции, но и закону о государственном языке, закону о самоуправлениях и закону об устройстве госуправления, в которых четко определен статус госязыка в работе государственных и муниципальных учреждений, а также роль государственного языка в обеспечении их деятельности", - подчеркнуло Нацобъединение.