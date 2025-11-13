Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 13. Ноября Завтра: Eizens, Jevgenija, Jevgenijs
Доступность

В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям

Редакция PRESS 13 ноября, 2025 12:58

Важно 0 комментариев

Сейм передал на рассмотрение комиссии по образованию, культуре и науке предложение Национального объединения, которое предусматривает обязанность говорить в государственных и муниципальных учреждениях только на латышском языке.

Нацобъединение подало в Сейм проект решения, в котором содержится поручение премьер-министру обеспечить, чтобы в рабочей среде, внутренней коммуникации, предоставлении услуг и коммуникации с обществом во всех государственных и муниципальных учреждениях использовался только латышский язык.

Как указывает Нацобъединение, хотя латышский язык является единственным государственным языком в Латвии, в государственных и муниципальных учреждениях до сих пор используется русский язык - как при исполнении служебных обязанностей и предоставлении услуг жителям, так и в общении между сотрудниками.

"Такая ситуация недопустима и противоречит не только ст. 4 Конституции, но и закону о государственном языке, закону о самоуправлениях и закону об устройстве госуправления, в которых четко определен статус госязыка в работе государственных и муниципальных учреждений, а также роль государственного языка в обеспечении их деятельности", - подчеркнуло Нацобъединение.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Что каждый из нас готов делать ради страны? Певец Иго Фомин о наболевшем
Важно

Что каждый из нас готов делать ради страны? Певец Иго Фомин о наболевшем (1)

Сдал квартиру женщине с ребёнком, а теперь она отказывается выезжать — имеет право?
Эксклюзив

Сдал квартиру женщине с ребёнком, а теперь она отказывается выезжать — имеет право?

«Бедный ребенок… Зачем ему «Бородино»?»: мама школьника о русском языке
Важно

«Бедный ребенок… Зачем ему «Бородино»?»: мама школьника о русском языке

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:05 13.11.2025
Литва: за контрабанду будут карать строже
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: грипп медленно подползает к народу, но народ не сдаётся ему
Sfera.lv 6 часов назад
ЕС: соцсети ударят по кошельку
Sfera.lv 6 часов назад
Сербия: на фиг нам такая «Свобода»?
Sfera.lv 7 часов назад
Рига: факельное шествие по лекалам 30-х
Sfera.lv 7 часов назад
Рига: стиль и мода нарушений
Sfera.lv 8 часов назад
«Наша цель — не лечить, а сделать инвалидом»: кризис редких болезней
Bitnews.lv 23 часа назад
Rīgas satiksme готовится к покупке сотни троллейбусов и двух десятков трамваев
Bitnews.lv 23 часа назад

В Латвии зафиксированы ещё семь случаев лептоспироза

Новости Латвии 13:58

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Читать
Загрузка

На вес золота: доля молодёжи в Латвии составляет всего 11,2%

Новости Латвии 13:47

Новости Латвии 0 комментариев

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Читать

Берем в долг, а фонды ЕС не используем — как это понимать? Кулбергс возмущен

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Читать

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

Важно 13:32

Важно 0 комментариев

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

Читать

Вот бы так зарплаты повышали: штрафы за неуважение госязыка планируют резко повысить

Новости Латвии 13:22

Новости Латвии 0 комментариев

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

Читать

В Китае снова казнён высокопоставленный чиновник — 13 лет антикоррупционной кампании

Всюду жизнь 13:13

Всюду жизнь 0 комментариев

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

Читать

Почти треть жителей Латвии хотят поменять профессию

Новости Латвии 13:10

Новости Латвии 0 комментариев

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

Читать