Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 13. Ноября Завтра: Eizens, Jevgenija, Jevgenijs
Доступность

«Меня хотят посадить»: почему власть боится Алексея Росликова (1)

Редакция PRESS 13 ноября, 2025 14:36

Стабильности! 1 комментариев

10 ноября в здании Службы государственной безопасности Латвии состоялся финальный допрос лидера оппозиции, депутата Сейма и главы партии Stabilitatei! Алексея РОСЛИКОВА. Следователь не стал скрывать: дело близится к завершению, обвинение готово, и отступать от выбранной линии СГБ не намерена...

Официальная формулировка обвинений звучит сухо и грозно: «разжигание межнациональной розни» и «сотрудничество с Россией». В реальности же речь идет о политическом процессе против одного из самых ярких и неудобных для правящей элиты политиков страны.

Прямых доказательств вины у следствия нет. Как признал сам Росликов, все его «сотрудничество» с Россией сводится к очевидному: «Это наши соседи. У нас общая история, общая боль, общие судьбы. Мы должны жить в мире и понимании».

Но для латвийской системы этого уже достаточно, чтобы навесить ярлык «врага государства». Ведь Алексей Росликов — не просто оппозиционер. Он — политик нового поколения, человек, который не склоняется перед Брюсселем и не готов по команде ругаться с соседями.

Главное «преступление» — слова, сказанные с трибуны

Именно после его знаменитого выступления в Сейме, когда Алексей заявил с трибуны: «Русский язык — наш язык!», закон о полном запрете русского языка в Латвии не прошел.

Эта фраза прозвучала как гром среди ясного неба, став, пожалуй, самым мощным заявлением в защиту прав русскоязычных за последние 35 лет. И именно тогда Росликов стал врагом номер один для латвийской политической верхушки.

Политическая элита не простила ему этот вызов. Закон провалился, но за это Алексею теперь грозит уголовное преследование и, по всей вероятности, реальный тюремный срок.

Политика вместо правосудия

По информации из источников, близких к следствию, дело будет передано прокурору до конца 2025 года, а суд может состояться уже весной 2026-го. Учитывая нынешние реалии, мало кто верит, что решение будет честным и независимым.

Сегодня в Латвии по политическим делам суды давно перестали искать правду — они просто утверждают приговоры, написанные заранее.

Сам Росликов говорит об этом без иллюзий, но и без страха:

«Время сейчас такое, что нужно быть смелым и стоять за свои права — и за права наших людей. Унижения, в которых нас держали все эти годы, должны закончиться. Я понимаю все последствия, но молчать не буду. На колени не встану. Силой тоже не поставите!»

Его слова — не бравада, а осознанная позиция. Алексей — отец троих детей, человек, который понимает, на что идет. Он готов к самому суровому приговору, но подчеркивает: «Партия растет, ребята крепнут, и даже если меня не будет рядом — они продолжат мое дело. Этот процесс — момент истины, когда система столкнулась с правдой и испугалась».

На кону — не только судьба одного политика

Если суд не отменит обвинение в части «сотрудничества с Россией», Алексею Росликову грозит длительный срок заключения. Эта статья не предполагает иного наказания, кроме реального тюремного.

В сегодняшних условиях представить судью, который осмелится пойти против политического заказа, практически невозможно.

И все же с каждым днем все больше людей понимают: дело Росликова — не только о нем самом. Это — лакмусовая бумажка того, что происходит с латвийской демократией. Когда мысль, слово и язык становятся преступлением, государство перестает быть свободным.

А пока обвинение пытается «сшить» дело из лозунгов, цитат и эмоций, общество наблюдает, как на глазах рушится иллюзия правосудия.

Все выглядит так, будто старая формула вновь стала реальностью: «Ты виноват лишь в том, что хочется нам кушать…».

Реклама оплачена партией "Стабильности!"

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«Закончилось тем, что люди начали поджигать дома»: Аузиньш о расколе в обществе
Важно

«Закончилось тем, что люди начали поджигать дома»: Аузиньш о расколе в обществе (1)

ЕС запретил наличные деньги? Вводится ограничение на сумму, которую можно заплатить
Важно

ЕС запретил наличные деньги? Вводится ограничение на сумму, которую можно заплатить

А о водителях подумали? Латвия тоже готова закрыть границу с Белоруссией
Важно

А о водителях подумали? Латвия тоже готова закрыть границу с Белоруссией (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:15 13.11.2025
Латвия вошла в лидеры ЕС по росту промышленного производства
Bitnews.lv 54 минуты назад
Латвия: придётся затянуть пояса
Sfera.lv 1 час назад
В Латвии выросло число случаев лептоспироза — три пациента умерли
Bitnews.lv 2 часа назад
Ночь в Латвии принесет рекордное осеннее тепло
Bitnews.lv 2 часа назад
Литва: квоту- ужесточить
Sfera.lv 5 часов назад
Рига: не зал, а убежище
Sfera.lv 5 часов назад
Рига: к борьбе со школьными очередями всегда готовы!
Sfera.lv 5 часов назад
Кино: вундеркинд с ракеткой
Sfera.lv 14 часов назад

Не первый кошелек в мусорнике: рижан предупреждают об активизации карманников (1)

Новости Латвии 20:16

Новости Латвии 1 комментариев

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

Читать
Загрузка

7 способов перестать думскроллить TikTok (пока он не доел то, что осталось от вашего мозга) (1)

Азбука здоровья 19:53

Азбука здоровья 1 комментариев

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Читать

Коты-заседатели: как домашние питомцы срывают видеозвонки по всей Европе (1)

Животные 19:44

Животные 1 комментариев

Онлайн-совещания давно стали частью жизни, но вместе с ними в виртуальный офис уверенно вошли и… коты. По опросам социологов, примерно две трети сотрудников хотя бы раз сталкивались с тем, что домашний питомец мешал видеозвонку — закрывал камеру, проходил по клавиатуре, требовал внимания или устраивался спать на тёплом ноутбуке.

Онлайн-совещания давно стали частью жизни, но вместе с ними в виртуальный офис уверенно вошли и… коты. По опросам социологов, примерно две трети сотрудников хотя бы раз сталкивались с тем, что домашний питомец мешал видеозвонку — закрывал камеру, проходил по клавиатуре, требовал внимания или устраивался спать на тёплом ноутбуке.

Читать

Германия: правящая коалиция согласовала реформу военной службы (1)

Мир 18:44

Мир 1 комментариев

Новый компромиссный вариант, обнародованный в четверг, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин старше 18 лет. Также станет обязательным заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

Новый компромиссный вариант, обнародованный в четверг, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин старше 18 лет. Также станет обязательным заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

Читать

Кто убивает пчёл на планете? Учёные нашли причину (1)

Животные 18:43

Животные 1 комментариев

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

Читать

Где посмотреть праздничный салют на 18 ноября? Придется выехать из Риги (1)

Всюду жизнь 18:35

Всюду жизнь 1 комментариев

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

Читать

А о водителях подумали? Латвия тоже готова закрыть границу с Белоруссией (1)

Важно 18:28

Важно 1 комментариев

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

Читать