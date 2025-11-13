Официальная формулировка обвинений звучит сухо и грозно: «разжигание межнациональной розни» и «сотрудничество с Россией». В реальности же речь идет о политическом процессе против одного из самых ярких и неудобных для правящей элиты политиков страны.

Прямых доказательств вины у следствия нет. Как признал сам Росликов, все его «сотрудничество» с Россией сводится к очевидному: «Это наши соседи. У нас общая история, общая боль, общие судьбы. Мы должны жить в мире и понимании».

Но для латвийской системы этого уже достаточно, чтобы навесить ярлык «врага государства». Ведь Алексей Росликов — не просто оппозиционер. Он — политик нового поколения, человек, который не склоняется перед Брюсселем и не готов по команде ругаться с соседями.

Главное «преступление» — слова, сказанные с трибуны

Именно после его знаменитого выступления в Сейме, когда Алексей заявил с трибуны: «Русский язык — наш язык!», закон о полном запрете русского языка в Латвии не прошел.

Эта фраза прозвучала как гром среди ясного неба, став, пожалуй, самым мощным заявлением в защиту прав русскоязычных за последние 35 лет. И именно тогда Росликов стал врагом номер один для латвийской политической верхушки.

Политическая элита не простила ему этот вызов. Закон провалился, но за это Алексею теперь грозит уголовное преследование и, по всей вероятности, реальный тюремный срок.

Политика вместо правосудия

По информации из источников, близких к следствию, дело будет передано прокурору до конца 2025 года, а суд может состояться уже весной 2026-го. Учитывая нынешние реалии, мало кто верит, что решение будет честным и независимым.

Сегодня в Латвии по политическим делам суды давно перестали искать правду — они просто утверждают приговоры, написанные заранее.

Сам Росликов говорит об этом без иллюзий, но и без страха:

«Время сейчас такое, что нужно быть смелым и стоять за свои права — и за права наших людей. Унижения, в которых нас держали все эти годы, должны закончиться. Я понимаю все последствия, но молчать не буду. На колени не встану. Силой тоже не поставите!»

Его слова — не бравада, а осознанная позиция. Алексей — отец троих детей, человек, который понимает, на что идет. Он готов к самому суровому приговору, но подчеркивает: «Партия растет, ребята крепнут, и даже если меня не будет рядом — они продолжат мое дело. Этот процесс — момент истины, когда система столкнулась с правдой и испугалась».

На кону — не только судьба одного политика

Если суд не отменит обвинение в части «сотрудничества с Россией», Алексею Росликову грозит длительный срок заключения. Эта статья не предполагает иного наказания, кроме реального тюремного.

В сегодняшних условиях представить судью, который осмелится пойти против политического заказа, практически невозможно.

И все же с каждым днем все больше людей понимают: дело Росликова — не только о нем самом. Это — лакмусовая бумажка того, что происходит с латвийской демократией. Когда мысль, слово и язык становятся преступлением, государство перестает быть свободным.

А пока обвинение пытается «сшить» дело из лозунгов, цитат и эмоций, общество наблюдает, как на глазах рушится иллюзия правосудия.

Все выглядит так, будто старая формула вновь стала реальностью: «Ты виноват лишь в том, что хочется нам кушать…».

