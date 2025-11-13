Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Иностранные компании в России начали терять права на свои бренды

© Deutsche Welle 13 ноября, 2025 15:45

Мир 0 комментариев

Компании, ушедшие из России после 2022 года, массово столкнулись с угрозой потери прав на свои бренды в этой стране. Закон позволяет любому подать заявку на марку, если ее не используют более трех лет подряд.

Иностранные компании, покинувшие Россию после начала развязанной ею в 2022 году полномасштабной войны против Украины, массово столкнулись с угрозой потери прав на свои торговые марки в РФ. Некоторые из них уже лишились таких прав, пишет в четверг, 13 ноября, агентство Bloomberg.

По российскому законодательству, товарный знак, не используемый больше трех лет подряд, может быть передан любому, кто подаст на него заявку. По данным журналистов, с начала 2024 года по этой причине с угрозой потери товарных знаков через суд столкнулись более 300 иностранных компаний. Между тем такие иски часто отклоняют или не удовлетворяют, утверждает Владимир Бирюлин, сотрудничающий с московской юридической фирмой "Городисский и партнеры". Это происходит, если владелец товарного знака доказывает, что все еще использует его, либо если истец не докажет свою заинтересованность в нем.

Так, в 2025 году Антон Пинский - один из главных рестораторов России - попытался через суд аннулировать товарный знак американской сети кофеен Starbucks, но его иск отклонили, а компании разрешили продлить регистрацию бренда. Летом 2022 года Starbucks продал свой российский бизнес примерно за 500 млн рублей Пинскому и рэперу Тимати (Тимуру Юнусову), которые на его основе открыли собственную сеть Stars Coffee.

Некоторые истцы хотят через суд получить права на сразу несколько марок. К примеру, Андрей Кожухарев в 2024-м подал не менее 12 исков об аннулировании прав иностранных компаний на бренды одежды Stüssy, Fred Perry, Carhartt и другие. Большинство исков сейчас рассматриваются, два были отклонены. Индивидуальный предприниматель с именем истца зарегистрирован в селе Крепость Курганской области. Его микропредприятие, в частности, имеет право на производство спецодежды и торговлю в интернете , следует из данных сервиса по проверке контрагентов Rusprofile.

Некоторые компании уже потеряли права на товарные знаки
Среди иностранных бизнесов, которым удалось через российский суд отстоять право на часть брендов, - европейский офис американского маркетплейса Amazon , американский производитель женского нижнего белья Victoria’s Secret, шведский и финский производители телеком-оборудования Ericsson и Nokia, а также испанский владелец сетей магазинов одежды Inditex, в числе которых - Bershka, Zara и Massimo Dutti. Аннулирования регистрации всех брендов из списка, кроме Ericsson, с середины 2024-го добилась одна гонконгская оптовая компания Multigoods Production. Всего она подала еще как минимум 16 аналогичных исков.

А калининградская "Универсальная сигаретная мануфактура" (UCM), как пишет Bloomberg, в апреле через суд аннулировала право британской Imperial Brands на бренд сигарет Gitanes. Но в июле представители российской компании по какой-то причине отозвали заявку на перерегистрацию торговой марки на себя.

Число заявок на продление регистраций товарных знаков растет
На фоне этого в Роспатенте зафиксировали рост заявок на продление срока действия прав на торговые марки за первые девять месяцев 2025 года. В 2024 году было подано свыше 15,5 тысячи заявок - больше, чем за каждый из предыдущих пяти лет. При этом большинство из них одобрены.

В частности, о защите своего портфеля товарных знаков сообщил итальянский модный бренд Giorgio Armani. Французский производитель шин Michelin тоже заявил о попытках "извлечь выгоду из репутации" его товарного знака. Из-за этого представители компании "внимательно отслеживают" иски, касающиеся их бренда, но возвращаться в Россию не планируют.

