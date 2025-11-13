Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Может, хватит всех звать «агентами Кремля»? Ринкевич приструнил политиков (4)

Редакция PRESS 13 ноября, 2025 15:18

Важно 4 комментариев

LETA

Нельзя всех оппонентов называть агентами Кремля или «одурачёнными Кремлём», если у человека просто иное мнение, — заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевич в интервью программе «Rīta panorāma», призвав общество вернуться к рациональному и уважительному диалогу.

Он отметил, что партиям правящей коалиции — «Новому Единству», «Прогрессивным» и Союзу зелёных и крестьян — после принятия бюджета следовало бы откровенно обсудить, способны ли они и дальше работать совместно.

Отвечая на вопрос, сможет ли правительство Эвики Силини («Новое Единство») конструктивно работать до выборов, Ринкевич сказал, что первым серьёзным испытанием станет принятие бюджета на следующий год. После этого, по его мнению, партиям нужно честно обсудить — смогут ли они продуктивно сотрудничать до следующих выборов.

«Самое глупое — делать вид, будто работаешь десять месяцев, но на деле ничего не делать. В итоге это скажется и на развитии страны, и на самих партиях, которые избиратели впоследствии могут оценить весьма критически», — подчеркнул президент.

Говоря о заметной в обществе нетерпимости, Ринкевич отметил, что это нельзя объяснить только поведением политиков — это проблема всего общества. Однозначного рецепта, как её уменьшить, у него нет.

Президент предположил, что вспышки агрессии в какой-то мере связаны с распространением социальных сетей, где кажущаяся анонимность «даёт смелость» некоторым людям для агрессивных высказываний. В то же время он напомнил, что жизнь не ограничивается социальными сетями — в реальности существует множество других, гораздо более существенных проблем.

А о водителях подумали? Латвия тоже готова закрыть границу с Белоруссией
Важно

А о водителях подумали? Латвия тоже готова закрыть границу с Белоруссией (1)

«Закончилось тем, что люди начали поджигать дома»: Аузиньш о расколе в обществе
Важно

«Закончилось тем, что люди начали поджигать дома»: Аузиньш о расколе в обществе (1)

ЕС запретил наличные деньги? Вводится ограничение на сумму, которую можно заплатить
Важно

ЕС запретил наличные деньги? Вводится ограничение на сумму, которую можно заплатить

Не первый кошелек в мусорнике: рижан предупреждают об активизации карманников (4)

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

7 способов перестать думскроллить TikTok (пока он не доел то, что осталось от вашего мозга) (4)

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Коты-заседатели: как домашние питомцы срывают видеозвонки по всей Европе (4)

Онлайн-совещания давно стали частью жизни, но вместе с ними в виртуальный офис уверенно вошли и… коты. По опросам социологов, примерно две трети сотрудников хотя бы раз сталкивались с тем, что домашний питомец мешал видеозвонку — закрывал камеру, проходил по клавиатуре, требовал внимания или устраивался спать на тёплом ноутбуке.

Германия: правящая коалиция согласовала реформу военной службы (4)

Новый компромиссный вариант, обнародованный в четверг, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин старше 18 лет. Также станет обязательным заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

Кто убивает пчёл на планете? Учёные нашли причину (4)

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

Где посмотреть праздничный салют на 18 ноября? Придется выехать из Риги (4)

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

А о водителях подумали? Латвия тоже готова закрыть границу с Белоруссией (4)

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

