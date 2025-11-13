Он отметил, что партиям правящей коалиции — «Новому Единству», «Прогрессивным» и Союзу зелёных и крестьян — после принятия бюджета следовало бы откровенно обсудить, способны ли они и дальше работать совместно.

Отвечая на вопрос, сможет ли правительство Эвики Силини («Новое Единство») конструктивно работать до выборов, Ринкевич сказал, что первым серьёзным испытанием станет принятие бюджета на следующий год. После этого, по его мнению, партиям нужно честно обсудить — смогут ли они продуктивно сотрудничать до следующих выборов.

«Самое глупое — делать вид, будто работаешь десять месяцев, но на деле ничего не делать. В итоге это скажется и на развитии страны, и на самих партиях, которые избиратели впоследствии могут оценить весьма критически», — подчеркнул президент.

Говоря о заметной в обществе нетерпимости, Ринкевич отметил, что это нельзя объяснить только поведением политиков — это проблема всего общества. Однозначного рецепта, как её уменьшить, у него нет.

Президент предположил, что вспышки агрессии в какой-то мере связаны с распространением социальных сетей, где кажущаяся анонимность «даёт смелость» некоторым людям для агрессивных высказываний. В то же время он напомнил, что жизнь не ограничивается социальными сетями — в реальности существует множество других, гораздо более существенных проблем.