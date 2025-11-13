«Нет интереса вникать в дела края»: глава Сигулды снят с должности

До избрания нового председателя обязанности руководителя думы будет временно исполнять Ступеле. Как ранее сообщила агентству LETA депутат думы и директор Сигулдской государственной гимназии Лига Саусиня (Национальное объединение), заявление о выражении недоверия и освобождении Вимбы с поста подписали семь депутатов из объединённого списка Национального объединения, Союза регионов Латвии, Видземской партии и Новой консервативной партии — Саусиня, Иво Алкснис, Мартиньш Зивертс, Анце Кайминя, Иво Бернатс, Майя Пуце и Янис Страутманис, а также четыре депутата из объединённого списка Союза земледельцев и Латвийской зелёной партии — вице-председатель думы Линардс Кумскис, Сольвита Страуса, Эва Вилькиня и Зане Бердинска.

Основной причиной отстранения Саусиня назвала растущее недовольство жителей тем, что многие запланированные проекты не реализуются — например, не проводятся ремонты улиц, процессы идут слишком медленно, а на обращения жителей отвечают формально и без внимания.

По мнению инициаторов отставки, Вимба сосредоточился на создании публичного имиджа, а не на решении реальных вопросов самоуправления. «К сожалению, мы не видим у него интереса вникать в дела края, из-за чего проявляется некомпетентность», — подчеркнула Саусиня.

Сам Вимба ранее заявил агентству LETA, что заявление о недоверии со стороны коалиционных партнёров стало для него неожиданностью. При этом он отверг все выдвинутые обвинения.

На муниципальных выборах этого года жители Сигулдского края избрали 19 депутатов, представляющих четыре политических списка. Больше всего мандатов — семь — получил объединённый список Национального объединения, Союза регионов Латвии, Видземской партии и Новой консервативной партии. У «Партии Сигулдского края» и объединённого списка Союза земледельцев и Латвийской зелёной партии — по пять мандатов, у «Нового Единства» — два.

В июле за избрание Вимбы проголосовали 11 депутатов, восемь были против, один воздержался. Его поддержали представители «Партии Сигулдского края» — сам Вимба, Эйсакс, Янис Зилверс, Янис Эйсакс и Мартиньш Земитис, а также депутаты от «Нового Единства» Ина Ступеле и Мартиньш Рупмейс. Из объединённого списка Союза земледельцев и Зелёной партии за Вимбу проголосовали Линардс Кумскис, Сольвита Страуса, Эва Вилькиня и Янис Зилверс, а депутат Зане Бердинска из того же списка выступила против.