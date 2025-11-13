Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 13. Ноября Завтра: Eizens, Jevgenija, Jevgenijs
Доступность

«Нет интереса вникать в дела края»: глава Сигулды снят с должности

Редакция PRESS 13 ноября, 2025 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Депутаты Сигулдской краевой думы сегодня проголосовали за освобождение от должности председателя самоуправления Яниса Вимбы (партия «Сигулдский край»). За отставку Вимбы проголосовали 12 депутатов, подавших соответствующее заявление, а также заместитель председателя думы Ина Ступеле («Новое Единство»). Против высказались пять депутатов, один воздержался.

До избрания нового председателя обязанности руководителя думы будет временно исполнять Ступеле. Как ранее сообщила агентству LETA депутат думы и директор Сигулдской государственной гимназии Лига Саусиня (Национальное объединение), заявление о выражении недоверия и освобождении Вимбы с поста подписали семь депутатов из объединённого списка Национального объединения, Союза регионов Латвии, Видземской партии и Новой консервативной партии — Саусиня, Иво Алкснис, Мартиньш Зивертс, Анце Кайминя, Иво Бернатс, Майя Пуце и Янис Страутманис, а также четыре депутата из объединённого списка Союза земледельцев и Латвийской зелёной партии — вице-председатель думы Линардс Кумскис, Сольвита Страуса, Эва Вилькиня и Зане Бердинска.

Основной причиной отстранения Саусиня назвала растущее недовольство жителей тем, что многие запланированные проекты не реализуются — например, не проводятся ремонты улиц, процессы идут слишком медленно, а на обращения жителей отвечают формально и без внимания.

По мнению инициаторов отставки, Вимба сосредоточился на создании публичного имиджа, а не на решении реальных вопросов самоуправления. «К сожалению, мы не видим у него интереса вникать в дела края, из-за чего проявляется некомпетентность», — подчеркнула Саусиня.

Сам Вимба ранее заявил агентству LETA, что заявление о недоверии со стороны коалиционных партнёров стало для него неожиданностью. При этом он отверг все выдвинутые обвинения.

На муниципальных выборах этого года жители Сигулдского края избрали 19 депутатов, представляющих четыре политических списка. Больше всего мандатов — семь — получил объединённый список Национального объединения, Союза регионов Латвии, Видземской партии и Новой консервативной партии. У «Партии Сигулдского края» и объединённого списка Союза земледельцев и Латвийской зелёной партии — по пять мандатов, у «Нового Единства» — два.

В июле за избрание Вимбы проголосовали 11 депутатов, восемь были против, один воздержался. Его поддержали представители «Партии Сигулдского края» — сам Вимба, Эйсакс, Янис Зилверс, Янис Эйсакс и Мартиньш Земитис, а также депутаты от «Нового Единства» Ина Ступеле и Мартиньш Рупмейс. Из объединённого списка Союза земледельцев и Зелёной партии за Вимбу проголосовали Линардс Кумскис, Сольвита Страуса, Эва Вилькиня и Янис Зилверс, а депутат Зане Бердинска из того же списка выступила против.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

ЕС запретил наличные деньги? Вводится ограничение на сумму, которую можно заплатить
Важно

ЕС запретил наличные деньги? Вводится ограничение на сумму, которую можно заплатить

«Закончилось тем, что люди начали поджигать дома»: Аузиньш о расколе в обществе
Важно

«Закончилось тем, что люди начали поджигать дома»: Аузиньш о расколе в обществе (1)

Может, хватит всех звать «агентами Кремля»? Ринкевич приструнил политиков
Важно

Может, хватит всех звать «агентами Кремля»? Ринкевич приструнил политиков (4)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:15 13.11.2025
Латвия вошла в лидеры ЕС по росту промышленного производства
Bitnews.lv 54 минуты назад
Латвия: придётся затянуть пояса
Sfera.lv 1 час назад
Европарламент хочет признать гендерное насилие тяжким преступлением
Bitnews.lv 2 часа назад
Ночь в Латвии принесет рекордное осеннее тепло
Bitnews.lv 2 часа назад
Юревицс требует ужесточить штрафы. «Латышский язык — основа государства»
Bitnews.lv 2 часа назад
Литва: квоту- ужесточить
Sfera.lv 5 часов назад
Рига: к борьбе со школьными очередями всегда готовы!
Sfera.lv 5 часов назад
Швейцария: брошь Наполеона ушла с молотка
Sfera.lv 14 часов назад

Не первый кошелек в мусорнике: рижан предупреждают об активизации карманников

Новости Латвии 20:16

Новости Латвии 0 комментариев

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

Читать
Загрузка

7 способов перестать думскроллить TikTok (пока он не доел то, что осталось от вашего мозга)

Азбука здоровья 19:53

Азбука здоровья 0 комментариев

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Читать

Коты-заседатели: как домашние питомцы срывают видеозвонки по всей Европе

Животные 19:44

Животные 0 комментариев

Онлайн-совещания давно стали частью жизни, но вместе с ними в виртуальный офис уверенно вошли и… коты. По опросам социологов, примерно две трети сотрудников хотя бы раз сталкивались с тем, что домашний питомец мешал видеозвонку — закрывал камеру, проходил по клавиатуре, требовал внимания или устраивался спать на тёплом ноутбуке.

Онлайн-совещания давно стали частью жизни, но вместе с ними в виртуальный офис уверенно вошли и… коты. По опросам социологов, примерно две трети сотрудников хотя бы раз сталкивались с тем, что домашний питомец мешал видеозвонку — закрывал камеру, проходил по клавиатуре, требовал внимания или устраивался спать на тёплом ноутбуке.

Читать

Германия: правящая коалиция согласовала реформу военной службы

Мир 18:44

Мир 0 комментариев

Новый компромиссный вариант, обнародованный в четверг, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин старше 18 лет. Также станет обязательным заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

Новый компромиссный вариант, обнародованный в четверг, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин старше 18 лет. Также станет обязательным заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

Читать

Кто убивает пчёл на планете? Учёные нашли причину

Животные 18:43

Животные 0 комментариев

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

Читать

Где посмотреть праздничный салют на 18 ноября? Придется выехать из Риги

Всюду жизнь 18:35

Всюду жизнь 0 комментариев

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

Читать

А о водителях подумали? Латвия тоже готова закрыть границу с Белоруссией

Важно 18:28

Важно 0 комментариев

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

Читать