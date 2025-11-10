Мужчина переживает неприятные последствия после процедуры в Восточной больнице

«Мне сделали эту манипуляцию в этом году, в мае. После процедуры рука долго болела. Ночью невозможно было спать. С тех пор пальцы постоянно покалывают. Ничего не могу сделать этой рукой. Цент уроню – не подниму».

Харий прошёл процедуру со сложным названием – цифровая субтракционная ангиография. Это инвазивная радиологическая процедура, проводимая для получения рентгеновских снимков кровеносных сосудов. В результате оценивается состояние сосудов и связанные с ними заболевания. К сожалению, после её проведения мужчине пришлось испытать боль и разочарование.